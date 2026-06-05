Elecciones presidenciales del 7 de junio: Jornada electoral, horario y la importancia de verificar el local de votación

Ciudadanos ingresan a un local de votación en Lima, Perú, bajo un gran cartel de la ONPE que identifica el centro, marcando el inicio de una jornada electoral ordenada y concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada electoral se aproxima en todo el país y la ciudadanía ya se prepara para acudir a las urnas en el horario dispuesto por la autoridad electoral. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la votación se realizará entre las 07:00 y las 17:00 horas, un rango que busca facilitar la participación de los electores y evitar aglomeraciones en los locales asignados. El organismo recomendó a la población consultar previamente la ubicación de su local a través de la plataforma oficial, a fin de evitar contratiempos el día de la elección.

La consulta del local asignado puede realizarse en el portal Consulta Electoral, donde cada elector podrá verificar la dirección exacta y el número de mesa correspondiente. ONPE subrayó la importancia de verificar esta información antes de salir de casa, ya que en esta ocasión se han efectuado modificaciones puntuales en la distribución de mesas, especialmente en la capital.

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Una mano anónima deposita un voto en una urna blanca de la ONPE, simbolizando la participación ciudadana en un proceso electoral democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la ubicación de mesas de votación

De acuerdo con información difundida por la propia ONPE, para este proceso se trasladaron 136 mesas en Lima Metropolitana. Esta medida responde a necesidades logísticas y de aforo, por lo que algunos ciudadanos encontrarán que su local de votación habitual ha cambiado respecto a procesos anteriores. La entidad recomendó realizar la consulta con anticipación y no dejar esta verificación para el último momento.

La reubicación de mesas podría afectar a miles de electores de Lima, quienes deberán prestar especial atención a la nueva asignación. En caso de dudas, la autoridad electoral dispuso canales de consulta telefónica y presencial, además de la citada plataforma digital, para brindar información actualizada y evitar inconvenientes durante la jornada.

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Una mano sostiene un smartphone mostrando la página web de la ONPE para la consulta del local de votación, reflejando el acceso digital a servicios electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios y recomendaciones para los votantes

El horario oficial para sufragar se extiende desde las 07:00 hasta las 17:00 horas, según confirmó la ONPE. Esta franja horaria busca distribuir el flujo de personas y facilitar una jornada ordenada. Es recomendable que los electores lleguen con anticipación, porten su documento nacional de identidad (DNI) y respeten las indicaciones del personal responsable en cada local. “El ingreso fuera del horario establecido no será permitido, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados”, remarcó la organización en un comunicado difundido por su cuenta oficia de X.

En el caso de los adultos mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad, se ha previsto atención preferencial en todos los centros de votación. Además, la autoridad recordó la obligatoriedad del uso de mascarilla y el respeto de las normas sanitarias vigentes. “Se busca evitar aglomeraciones y garantizar el derecho al sufragio en condiciones seguras y ordenadas”, indicó la ONPE.

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Los personeros pueden documentar el conteo de votos, pero no realizar transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obligaciones de los miembros de mesa

La responsabilidad de los miembros de mesa es fundamental para el correcto desarrollo del proceso. Según el reglamento electoral, los seleccionados deben presentarse en su local asignado antes de las 06:00 horas, a fin de cumplir con la instalación oportuna de la mesa de sufragio. La puntualidad es crucial, ya que el retraso en la conformación de las mesas podría afectar el inicio de la votación en el horario estipulado.

El Diario Oficial El Peruano informó que quienes no cumplan con esta obligación podrán ser sancionados conforme a la normativa vigente. Además, la ONPE recordó que la función de miembro de mesa constituye un deber cívico y su desempeño es indispensable para la transparencia del acto electoral. “La participación de los miembros de mesa garantiza el cumplimiento de las etapas del proceso y la validez de los resultados”, enfatizó la autoridad.

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Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no asistir o llegar tarde

La inasistencia injustificada de los miembros de mesa puede acarrear multas económicas y la imposibilidad de ejercer ciertos trámites administrativos en el futuro inmediato. Los ciudadanos designados han sido notificados previamente a través de distintos medios, y la lista se encuentra publicada en el portal oficial de la ONPE. En caso de fuerza mayor, el ausente deberá presentar la documentación correspondiente ante la autoridad electoral.

Quienes lleguen después de las 06:00 horas podrían ser reemplazados por otros electores presentes en la fila, lo que podría generar inconvenientes y demoras en la instalación de las mesas. Por esta razón, la organización insiste en la necesidad de cumplir con los horarios y las asignaciones establecidas para el proceso.

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Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones finales para el día de la votación

Para evitar confusiones y retrasos, la ONPE sugiere llevar anotados el número de mesa y la dirección exacta del local de votación. “La consulta previa y la preparación anticipada ayudan a que el proceso se desarrolle de manera fluida y segura”, destacó la institución en una comunicación oficial. Además, se recomienda asistir solo, salvo que se requiera acompañamiento por motivos de salud o movilidad.

La jornada se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación activa de las fuerzas del orden para garantizar el normal desarrollo del proceso. Los electores que deseen obtener información adicional o resolver dudas pueden acceder a los canales oficiales de la ONPE, donde se brindará asistencia permanente hasta el cierre de la votación.

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