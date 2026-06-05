Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 5 de junio de 2026

Estación de servicio en Lima muestra surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel mientras autos hacen fila, con el tótem de Osinergmin y Facilito destacando la información de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú muestra señales de descenso tras un periodo marcado por la volatilidad y las diferencias tarifarias entre estaciones de servicio. Según reportes del 5 de junio de 2026, esta tendencia a la baja representa un alivio para conductores y transportistas, quienes habían ajustado sus rutinas ante los altos costos que impactaban tanto el presupuesto familiar como los gastos operativos en el sector.

En este contexto, la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin, se posiciona como una herramienta fundamental. A través de su sistema, los usuarios pueden consultar en tiempo real los precios vigentes en los distintos grifos del país, comparar tarifas y planificar sus cargas de combustible con mayor eficiencia, aprovechando las oportunidades que ofrece la reducción de precios en determinadas zonas.

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Una mano entrega un fajo de billetes de 100 Soles peruanos a otra, sobre una mesa con un documento que lleva el logo de la ATU, simbolizando la transferencia de un subsidio estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos actualizados para Lima HOY 5 de junio muestran:

Gasohol Regular (90 octanos):

Precio mínimo: S/ 17,29 por galón

Precio máximo: S/ 22,85 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos):

Precio mínimo: S/ 18,39

Precio máximo: S/ 23,99

Diésel B5 S-50 UV:

Precio mínimo: S/ 20,29

Precio máximo: S/ 26,99

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Una estación de servicio en Perú exhibe los precios de gasohol regular y premium, diésel, GLP y GNV en sus surtidores digitales, junto a un tótem del aplicativo Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,30. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,69, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,99 dentro del mismo distrito.

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En el Cercado de Lima: Gasohol regular: de S/ 17,29 a S/ 22,85 Gasohol premium: de S/ 18,39 a S/ 23,99

En Los Olivos: Gasohol regular: de S/ 17,48 a S/ 21,49 Diésel: de S/ 19,28 a S/ 24,79

En el Callao: Gasohol 90 octanos: desde S/ 17,89 Diésel: desde S/ 19,59



Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Una estación de servicio en Lima, Perú, exhibe sus surtidores y un cartel digital con precios de combustible variados, con los logos de Facilito y Osinergmin visibles bajo un cielo nublado, reflejando el panorama energético local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:

Ingresar al navegador y acceder a Facilito

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.

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Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la plataforma Facilito de Osinergmin con precios de combustibles, mientras una estación de servicio se difumina al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao?

El Ejecutivo de Perú aprobó un subsidio temporal para el transporte público de Lima y Callao con el objetivo de mitigar el impacto de la subida internacional de los combustibles. La medida, que entrará en vigor el 3 de junio, se aplicará mediante un cálculo basado en los kilómetros recorridos y el tamaño de cada unidad. El beneficio apunta a aliviar la presión económica sobre los transportistas y a garantizar la continuidad del servicio en medio de la volatilidad de los precios del combustible.

De acuerdo con el informe, el subsidio tiene un alcance potencial de hasta 13.000 vehículos equipados con GPS en Lima y Callao, aunque solo 4.000 están actualmente conectados al sistema de monitoreo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El gobierno estableció un tope máximo de 44 millones de soles para financiar esta iniciativa.

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Desde un moderno centro de control en Lima, un operador de la ATU supervisa en tiempo real las rutas y el desempeño del transporte urbano, clave para la optimización y control del subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cálculo del subsidio: kilómetros recorridos y tipo de vehículo

El esquema de apoyo definido a través de un decreto de urgencia establece que el subsidio se calculará en función de la distancia recorrida por cada unidad y el tipo de vehículo utilizado. Un ómnibus recibirá 0,50 soles por cada kilómetro, mientras que un minibús accederá a 0,40 soles por kilómetro y un microbús a 0,30 soles por kilómetro.

El subsidio cubrirá un periodo de dos meses. Según el vocero de la ATU, Pavel Flores, los pagos se realizarán “en el menor tiempo posible” y no se extenderán hasta el 31 de diciembre, plazo límite dispuesto para el depósito. El monitoreo de los recorridos comenzará el miércoles 3 de junio y servirá de base para calcular el beneficio.

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Representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sellan el acuerdo que levantó el paro, incluyendo un subsidio y un plan de rescate económico-financiero. (MTC)

La decisión responde a la presión que enfrentan los transportistas debido al incremento en el costo del combustible. Un conductor relató en el reporte que antes destinaba 20 soles por carga y ahora debe gastar 40 soles para llenar el tanque. Otro transportista detalló que hasta fines de enero el precio en un grifo era de 12 soles y actualmente llega a 18,49 soles.

El subsidio temporal representa una respuesta gubernamental ante la presión generada por el alza internacional de los combustibles y la necesidad de sostener el servicio público en las principales ciudades del país.