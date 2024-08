El impacto positivo de hacer ejercicio junto a las mascotas: más que un animal

Hacer ejercicio con mascotas puede tener un impacto positivo en la salud de sus dueños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es ningún secreto que salir a caminar, correr o llevar a cabo cualquier tipo de actividad física puede tener un impacto positivo en tu vida, pero, ¿Qué hay de los miembros peludos de la familia?, ellos también pueden formar parte de estas sesiones de ejercicio y beneficiarse de ellas, al mismo tiempo que aportan cosas positivas a la vida de sus dueños.

Catedráticos del College of Health and Human Sciences de la Colorado State University (CSU) expresaron en un artículo los beneficios que tiene hacer ejercicio con nuestras mascotas. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que no todos los animales de compañía son aptos para estas actividades y hay otros, como los perros, que se desempeñarán de mejor forma.

Entre las actividades más comunes detalladas por los expertos de la universidad se encuentran caminar, correr o hacer senderismo, aunque algunos perros más pequeños, e incluso gatos, dependiendo de su forma de ser, podrán disfrutar de salir al exterior dentro de “cochecitos” o mochilas especiales para animales.

Un beneficio para dueños y animales de compañía

Las personas que tienen mascotas pueden incluirlas dentro de sus actividades físicas como salir a correr, caminar o hacer senderismo.

Datos citados por los miembros de la universidad informan que los dueños de perros tienen un riesgo 24% menor de morir por cualquier causa, mientras que las personas que sufren de problemas cardíacos gozaron de un “beneficio mayor” al tener una mascota.

De igual manera, señalan que pasear a un perro entre 20 y 30 minutos diario ayuda a cumplir con el mínimo de actividad física moderada a vigorosa recomendado por la Asociación Estadounidense del Corazón, es decir, de entre 75 a 150 minutos a la semana.

Investigaciones citadas por los catedráticos de la casa de estudios señalan que los paseos regulares no sólo representan un impacto positivo en la vida de los dueños, sino también de sus mascotas, cuyos problemas de comportamiento pueden verse beneficiados al igual que su salud cardíaca, mental, densidad ósea y bienestar general.

Aunque la actividad física puede tener un impacto positivo en tu vida y en la de tu mascota, es necesario acudir con un especialista veterinario, pues así se podrían evitar problemas de salud derivados de un esfuerzo extra innecesario.

¿Cómo ayuda a las mascotas?

Incluir a las mascotas dentro de las actividades físicas de sus dueños también puede fomentar la socialización.

Ernesto Ávila, médico veterinario y presidente de Grupo Amascota del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB) de México, declaró en un comunicado compartido con Infobae que la actividad física también puede fomentar la socialización.

Esto se debe principalmente a que los dueños pueden participar en actividades que incluyan a otros propietarios de mascotas, logrando así conocer gente nueva y establecer vínculos dentro de una comunidad diferente.

Datos de la Fundación Affinity, citados en el comunicado, indican que para el 46% de los niños, las mascotas son la principal fuente de apoyo emocional después de los padres, mientras que el 50% asocian a los perros o gatos como sus “compañeros de juego”.

Aproximadamente ocho de cada diez niños de entre 9 y 12 años prefieren jugar con sus mascotas en lugar de recurrir a los videojuegos como forma de entretenimiento, de acuerdo con Ávila.

Ávila señala que los deportes caninos son una alternativa saludable que ayuda a estimular la mente de los perros al desarrollar habilidades cognitivas, pero principalmente a mantenerlos mentalmente activos.

Investigadores de la CSU detallan que existen actividades “no tradicionales” como incluir a los animales de compañía a sesiones de yoga (“doga”) o ejercicios de suelo, mientras que un perro entrenado será capaz de acompañar a su dueño mientras realiza flexiones, planchas, abdominales, o sentadillas.