Sunat abre 140 plazas para prácticas preprofesionales y profesionales en Lima y Callao: carreras, requisitos y sueldo

¿Buscas prácticas? Sunat lanza convocatoria con 140 vacantes y sueldos de hasta S/ 1.600. (Foto: Agencia Andina)

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció la apertura de una nueva convocatoria laboral dirigida a estudiantes universitarios y egresados, con un total de 140 plazas para prácticas preprofesionales y profesionales en Lima y Callao. La entidad informó que el proceso de postulación se inició el martes 3 de febrero.

De acuerdo con lo señalado por Sunat, los interesados podrán postular hasta el jueves 5 de febrero. La convocatoria busca reforzar distintas áreas de la institución y ofrece oportunidades formativas bajo modalidad presencial, conforme a los lineamientos vigentes para prácticas en el sector público.

SUNAT

Convocatoria y cronograma de postulación

La Sunat precisó que las vacantes están distribuidas en dos modalidades: prácticas preprofesionales y prácticas profesionales. Ambas se rigen por un mismo plazo de postulación y están dirigidas a carreras universitarias vinculadas a la gestión pública, administración, contabilidad, derecho, ingeniería y comunicación, entre otras.

El proceso de selección se desarrollará de acuerdo con los procedimientos internos de la entidad, y los postulantes deberán cumplir con los requisitos académicos y técnicos establecidos para cada tipo de práctica. La institución recordó que solo se evaluarán las postulaciones presentadas dentro del plazo establecido.

Prácticas preprofesionales: vacantes y carreras

En el caso de las prácticas preprofesionales, la Sunat ofrece un total de 110 vacantes. Estas están dirigidas a estudiantes universitarios que se encuentren cursando carreras como Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Estadística, Comunicación, Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, entre otras.

Para postular, los estudiantes deben cumplir con un ciclo académico mínimo, que varía según la duración de la carrera:

Sexto ciclo, para carreras de 10 ciclos

Séptimo ciclo, para carreras de 11 ciclos

Octavo ciclo, para carreras de 12 ciclos

Además, se requiere contar con conocimientos intermedios de ofimática, específicamente en Microsoft Word, PowerPoint y Excel, así como disponibilidad para realizar prácticas de manera presencial de lunes a viernes.

En Perú, el sueldo de los practicantes puede variar según distintos factores como la carrera profesional, el sector económico, la empresa o la región en la que se encuentren. La normativa actual estipula que los practicantes deben recibir una remuneración que puede ir desde el 50% hasta el 80% de una Remuneración Mínima Vital (RMV) dependiendo de si estas son prácticas preprofesionales o profesionales, respectivamente. (Composición Infobae Perú)

Condiciones de las prácticas preprofesionales

La duración de las prácticas preprofesionales se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad. La subvención económica mensual establecida para esta modalidad es de S/ 1.200.

Por otro lado, la Sunat también abrió 30 plazas para prácticas profesionales, dirigidas a egresados universitarios de carreras como Economía, Administración, Administración Pública, Contabilidad, Derecho, Comunicación, Estadística, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería de Sistemas y Negocios Internacionales.

Requisitos para prácticas profesionales y sueldo

Los postulantes a las prácticas profesionales deberán presentar una constancia de egreso emitida por su universidad, la cual debe incluir información como el nombre de la carrera, la condición de egresado, la fecha de egreso y la firma del representante de la casa de estudios. Al igual que en la modalidad preprofesional, se exige conocimiento intermedio de herramientas de ofimática y disponibilidad para trabajo presencial.

En cuanto a las condiciones económicas, la subvención mensual para los practicantes profesionales es de S/ 1.600. La duración del vínculo formativo también se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción de prórroga según la disponibilidad presupuestal.

SUNAT. (Foto: El Peruano)

La Sunat indicó que esta convocatoria forma parte de sus acciones para promover la formación práctica de estudiantes y egresados universitarios, brindándoles experiencia en el sector público y fortaleciendo sus competencias profesionales en un entorno institucional.