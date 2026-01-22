Sunat abre más de 140 puestos de prácticas 2026 en Lima y Callao: sueldos de hasta S/ 1.600 para estudiantes y egresados

Sunat abrió dos grandes convocatorias de prácticas profesionales y preprofesionales para febrero de 2026, dirigidas tanto a egresados universitarios como a estudiantes universitarios, con más de 140 vacantes disponibles en Lima y el Callao. Se trata de una de las ofertas más amplias lanzadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en lo que va del año, con subvenciones mensuales de hasta S/ 1.600 y plazos de postulación que vencen el 05 de febrero de 2026.

Las oportunidades están orientadas a jóvenes de diversas carreras —desde Administración, Contabilidad y Derecho, hasta Ingenierías, Economía, Comunicación, Periodismo y Negocios Internacionales— que busquen una primera experiencia en el sector público o fortalecer su perfil profesional dentro de una de las entidades más importantes del Estado. Ambas convocatorias se encuentran vigentes, y cada puesto cuenta con bases específicas que deben revisarse antes de postular.

¿Cuántas vacantes ofrece Sunat para egresados universitarios?

La primera convocatoria corresponde a 30 plazas de prácticas profesionales, dirigidas exclusivamente a egresados universitarios, con una subvención mensual de S/ 1.600. Las vacantes están distribuidas en distintas áreas estratégicas de la Sunat, tanto en Lima como en el Callao, y abarcan funciones administrativas, técnicas, legales, económicas y de gestión.

Entre las áreas con vacantes destacan la División de Exportaciones, Tesorería, Contabilidad de Gastos, Procesos de Fiscalización, Estadística, Valoración Aduanera, Laboratorio Central, Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera, así como oficinas vinculadas a recursos humanos, estrategias institucionales y control normativo.

Algunas carreras con mayor demanda en esta convocatoria son Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Computación y Sistemas, Negocios Internacionales, Comunicación e Ingeniería Química. En el caso del Laboratorio Central, por ejemplo, se ofrecen cuatro vacantes exclusivamente para egresados de Ingeniería Química, todas con sede en el Callao.

Cada puesto contempla una vacante, salvo excepciones puntuales como Estadística y Laboratorio Central, y todos comparten la misma fecha límite de postulación: 05 de febrero de 2026. El lugar de prácticas, los requisitos específicos y la documentación a presentar varían según la dependencia, por lo que la Sunat recomienda revisar cuidadosamente las bases antes de completar la inscripción.

Convocatoria Sunat 2026: 110 plazas para estudiantes universitarios

La segunda convocatoria vigente de la Sunat es aún más amplia: 110 vacantes de prácticas preprofesionales, dirigidas a estudiantes universitarios de diversas especialidades. En este caso, la subvención económica mensual es de S/ 1.200, y las prácticas se desarrollarán también en Lima y el Callao.

Esta oferta incluye plazas en áreas como Servicios al Contribuyente, Auditoría, Cobranza, Fiscalización, Gestión del Talento, Comunicaciones, Infraestructura, Sistemas, Aduanas, Reclamaciones, Normas Tributarias, Bienestar Social y Procuraduría Pública, entre muchas otras.

Las carreras convocadas son numerosas y abarcan Administración, Administración Pública, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Computación y Sistemas, Ingeniería Civil, Arquitectura, Comunicación, Periodismo, Marketing, Psicología, Trabajo Social, Negocios Internacionales y Estadística.

Destacan especialmente las vacantes para Derecho, con múltiples plazas en áreas como apelaciones administrativas, cobranza, reclamaciones, control disciplinario y procuraduría pública, esta última con siete vacantes disponibles. Asimismo, la Sunat ofrece varias oportunidades para estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación, enfocadas en desarrollo de sistemas, gestión de infraestructura tecnológica y calidad de sistemas.

Al igual que en la convocatoria para egresados, todas las vacantes finalizan el 05 de febrero de 2026, y cada puesto cuenta con requisitos específicos según el ciclo académico, conocimientos solicitados y funciones asignadas.

¿Cómo postular a las prácticas Sunat febrero 2026?

Los interesados en cualquiera de las dos convocatorias deben ingresar a la plataforma oficial de la Sunat, ubicar el código correspondiente (N.º 001-2026 para egresados y N.º 002-2026 para estudiantes), descargar las bases del puesto de interés y verificar que cumplan con todos los requisitos antes de postular.

Es fundamental revisar con atención la documentación obligatoria, como formatos, anexos y declaraciones juradas, ya que una postulación incompleta puede ser desestimada automáticamente. La inscripción se realiza dentro del plazo establecido y solo se considerarán las postulaciones enviadas correctamente hasta la fecha límite.

Con más de 140 plazas disponibles, esta convocatoria de prácticas Sunat 2026 se perfila como una de las más atractivas para jóvenes universitarios que buscan incorporarse al sector público, adquirir experiencia profesional y fortalecer su perfil laboral en una institución clave del Estado peruano.