Los comunicadores llegan con su nuevo espacio de espectáculos Q’Bochinche!’ por el canal ‘Sin Q Decir’. YouTube.

‘Q’Bochinche’ es el nuevo programa de espectáculos en streaming que estará liderado por dos de los personajes más polémicos y seguidos del entretenimiento digital peruano: Ric La Torre y Samuel Suárez.

Este nuevo espacio digital se podrá ver el canal oficial de María Pía Copello (+QTV), justo antes de ‘Sin +Q Decir’.

“Eso ya ni se pregunta. Obvio que el espectáculo es lo que nos encanta, nos fascina, nos aloca. Vamos a trabajar de todo”, adelantó Samuel Suárez en la presentación, dejando claro que el foco estará en los ampays, las primicias y el bochinche real de la farándula.

¿De qué tratará ‘Q’Bochinche’?

El formato de ‘Q’Bochinche’ busca distinguirse por la libertad y el tono directo de sus conductores. Ric La Torre adelantó que no habrá tema prohibido ni figuras intocables, ni siquiera la propia María Pía Copello, dueña del canal:

“¿Hablarán de los chicos reality? De ellos, de Pía, de sus jales, de que el internet no es televisión. Ahora no serán sesenta segundos, serán sesenta minutos para contar, despellejar, desterrar todo de chiste”, expresó en el video de promoción.

La premisa es clara: toda la farándula, los realities, influencers y el propio equipo de +QTV serán objeto de análisis y crítica, con el estilo ácido y humorístico que caracteriza a ambos presentadores.

Ric La Torre y Samuel Suárez anuncian su propio programa de espectáculos por el canal de YouTube de María Pía Copello

¿Cuándo se estrena y a qué hora?

El programa irá de lunes a viernes a las 10:10 a.m., un horario estratégico para captar a la audiencia digital que busca entretenimiento y actualidad antes de iniciar la jornada laboral o académica. Samuel Suárez bromeó sobre la puntualidad y la interacción con su público:

“Por la mañana, rotujas malditas, se despiertan. Voy a estar pasando lista”.

La transmisión será completamente en vivo, con interacción directa con los usuarios y la promesa de cubrir en tiempo real lo más candente de la agenda de espectáculos nacional e internacional.

Ric La Torre y Samuel Suárez juntos en el set de ‘Q’Bochinche’, listos para comentar los últimos chismes de la farándula peruana. YouTube

+QTV, el canal de María Pía Copello, apuesta por la variedad

La llegada de ‘Q’Bochinche’ refuerza la propuesta multiformato de +QTV, que combina entretenimiento, música y actualidad. El proyecto de María Pía Copello ha apostado por panelistas y creadores de contenido de distintas áreas, destacando también “Sin +Q Decir”, espacio que conduce la propia Pía junto a Daniela Darcourt, Israel Dreyfus, Flavia López y Dafonseka.

La producción apunta a una mesa de conversación abierta, con debates, humor y participación activa de la audiencia. La intención es construir una comunidad digital que se sienta parte del desarrollo de cada episodio.

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman. +QTV

Pía Copello aclara rumores sobre el presupuesto de su canal

En medio de la expectativa por los nuevos programas, María Pía Copello se pronunció sobre los rumores que circulan respecto al presupuesto y los supuestos “cheques en blanco” para captar talentos.

“No existe un presupuesto infinito ni tampoco se reparten cheques en blanco, como se ha dicho. Queremos que el público conozca nuestro canal y disfrute lo que hacemos, no se trata de mostrar opulencia ni de alimentar mitos sobre grandes sumas de dinero”, aclaró Copello, enfatizando que el objetivo es visibilizar nuevos contenidos y talentos.

La exconductora generó expectativa con las cifras registradas en el lanzamiento de su streaming, aunque llamó la atención la marcada disminución de vistas entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

Según DataTube Latam, en su estreno del 2 de febrero, el streaming registró 40.258 vistas, alcanzando picos de 105.502 vistas y en el segundo día reportó 54.589 vistas.

María Pía Copello y las cifras de vistas que registró el lunes 2 de febrero. Data tube Latam.

El lanzamiento de ‘Q’Bochinche’ se da en un entorno digital muy competitivo, donde otros programas de YouTube y plataformas de streaming también buscan captar la audiencia matutina.

El programa buscará diferenciarse apostando por la inmediatez, el humor ácido, las primicias y la complicidad con sus seguidores, que podrán opinar y participar activamente en cada emisión.

El espacio promete convertirse en el termómetro del espectáculo y la cultura pop peruana, con la promesa de que “acá el chisme manda, la farándula arde y nada se guarda bajo la alfombra”.

