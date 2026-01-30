Perú

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

En el panel estarán Daniela Darcourt, Israel Dreyfus, Flavia López y Dafonseka, apostando por variedad y cercanía con la audiencia.

Guardar
María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman. QTV.

La popular conductora e influencer María Pía Copello da un paso clave en su carrera digital con el estreno de “Sin +Q Decir”, su primer programa de streaming en el canal +QTV. Con una apuesta renovada por el entretenimiento, la exanimadora infantil reúne a figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales para ofrecer una propuesta fresca, interactiva y pensada para el público multiplataforma.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Sin +Q Decir’?

La gran cita para los seguidores de María Pía Copello y los amantes del entretenimiento online será este lunes 2 de febrero. El programa se emitirá en vivo desde las 10:50 a. m. a través de Más que TV Network y el canal oficial de YouTube de +QTV.

La producción promete un formato dinámico donde la actualidad, la conversación y el entretenimiento conviven en una mesa abierta al debate, con la particularidad de que la audiencia podrá participar activamente en cada emisión.

Un elenco diverso y carismático

El estreno de “Sin +Q Decir” reúne a un grupo de talentos de distintas áreas, garantizando variedad y cercanía. El panel principal está compuesto por:

  • María Pía Copello (conducción principal)
  • Flavia López (Miss Grand Perú 2025)
  • Daniela Darcourt (cantante)
  • Israel Dreyfus (comunicador e influencer)
  • Dafonseka (creador digital)
  • Diego Rivera (artista y presentador)

Esta diversidad de perfiles permite abordar temas desde distintos ángulos y conectar con una audiencia amplia, que va desde fanáticos de la música hasta seguidores de la farándula y el deporte.

María Pía Copello lanza su
María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman. +QTV

¿Qué temáticas abordará el programa?

“Sin +Q Decir” apuesta por una mesa de conversación que no evade los debates y se nutre de la actualidad, la cotidianidad y el humor. Los conductores explorarán temas de interés social, tendencias, cultura pop, vida diaria y espectáculo, priorizando siempre la interacción con la audiencia. La intención es construir una comunidad digital participativa, donde los usuarios puedan comentar y formar parte del desarrollo del episodio en tiempo real.

¿Quiénes serán los principales competidores?

El lanzamiento de “Sin +Q Decir” de María Pía Copello se da en un entorno digital cada vez más competitivo, donde otros programas también buscan captar la atención de la audiencia matutina. Entre los espacios a los que se enfrentará destacan:

  • La Manada: con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani, que se transmite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. por SatélitePlus, el canal digital de Jefferson Farfán.
La Manada: con Mario Irivarren,
La Manada: con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani. IG
  • La Roro Network con ‘Nadie se salva’: con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich, al aire de 10:00 a 11:45 a. m.
‘Nadie se salva’ con Gabriel
‘Nadie se salva’ con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. YouTube
  • Mostritos y Pirañas: de 10:00 a 11:30 a. m. en el canal GV Play de Gisela Valcárcel.
'Mostritos y Pirañas' de Gisela
'Mostritos y Pirañas' de Gisela Valcárcel. YouTube.

La presencia de María Pía Copello y su elenco busca diferenciarse apostando por la cercanía, el humor y la variedad temática, factores que ya han generado expectativa entre sus seguidores.

María Pía Copello responde a los rumores sobre su canal y “cheques en blanco”

En medio de la creciente exposición de su proyecto digital, María Pía Copello no dudó en pronunciarse ante los comentarios y rumores sobre el presupuesto de su canal. Con su característico humor, la conductora aclaró que no existe una “chequera abierta” para captar talentos ni un presupuesto ilimitado para producción.

“Dicen que yo triplico presupuestos y que este es el canal con más dinero, pero ¿quién realmente tiene un presupuesto sin límites para invertir? Nadie reparte cheques en blanco”, afirmó Copello, restando importancia a las especulaciones.

La presentadora invitó a sus seguidores a no creer todo lo que se dice en redes sociales, recalcando que muchos elementos forman parte del show y del entretenimiento. “No existe un presupuesto infinito ni tampoco se reparten cheques en blanco, como se ha dicho”, enfatizó.

Copello explicó que el objetivo central de Más Que TV es promocionar y dar visibilidad a nuevos contenidos, sin pretender competir en recursos con otras plataformas. “Queremos que el público conozca nuestro canal y disfrute lo que hacemos, no se trata de mostrar opulencia ni de alimentar mitos sobre grandes sumas de dinero”, aseguró.

María Pía Copello recurre al
María Pía Copello recurre al humor para desmentir las versiones sobre supuestos presupuestos infinitos y cheques en blanco en su canal digital. (Instagram)

Temas Relacionados

María Pía CopelloDaniela DarcourtIsrael DreyfusFlavia LópezDafonseka+QTVSin +Q DecirYouTubeperu-entretenimiento

Más Noticias

Ganadores de la Kábala este 29 de enero de 2026

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Ganadores de la Kábala este

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 29 de enero de 2026

Como cada jueves, La Tinka publica los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4476

Resultados del Gana Diario: números

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

De 63 años, el profesional brasileño contó con una propuesta de un conjunto africano que formará parte de la Copa del Mundo 2026, pero la desestimó para priorizar el contacto de la ‘bicolor’

Mano Menezes rechazó dirigir a

Deysi Araujo revela carta notarial que le prohíbe ingresar a áreas comunes: “Me están quitando mis derechos”

La figura mediática aseguró que no mantiene deudas y que paga 600 soles mensuales, por lo que calificó la medida como ilegal

Deysi Araujo revela carta notarial

Mano Menezes es el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

La Federación Peruana de Fútbol ha cerrado filas con el antiguo seleccionador de Brasil, entre 2010 y 2012, después de un largo proceso de evaluación. Su contrato durará cuatro años

Mano Menezes es el nuevo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es un tema político”: José

“Es un tema político”: José Luna plantea indultar a Pedro Castillo, pese a admitir que dio un golpe de Estado y vacarlo

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber para las Elecciones 2026

Ordenan levantar secreto bancario de José Luna: las razones detrás de la medida contra el candidato de Podemos

López Aliaga afirma que José Jerí no combate la criminalidad por tener como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña

ANC abre nueva investigación contra José Domingo Pérez: ¿qué dijo sobre el caso Cócteles que podría considerarse una falta muy grave?

ENTRETENIMIENTO

Deysi Araujo revela carta notarial

Deysi Araujo revela carta notarial que le prohíbe ingresar a áreas comunes: “Me están quitando mis derechos”

Doña Peta marca distancia en la vida sentimental de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

Laura Bozzo confiesa atracción por exguerrero y sorprende con comentario sin filtros: “tengo un problema gravísimo”

Jazmín Pinedo rechazó ser conductora de ‘América Hoy’ y seguirá al frente de ‘Más Espectáculos’

Melissa Klug deberá pagar millonaria suma a Jefferson Farfán tras perder el juicio por el acuerdo de confidencialidad

DEPORTES

Mano Menezes rechazó dirigir a

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Mano Menezes es el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”