María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman.

La popular conductora e influencer María Pía Copello da un paso clave en su carrera digital con el estreno de “Sin +Q Decir”, su primer programa de streaming en el canal +QTV. Con una apuesta renovada por el entretenimiento, la exanimadora infantil reúne a figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales para ofrecer una propuesta fresca, interactiva y pensada para el público multiplataforma.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Sin +Q Decir’?

La gran cita para los seguidores de María Pía Copello y los amantes del entretenimiento online será este lunes 2 de febrero. El programa se emitirá en vivo desde las 10:50 a. m. a través de Más que TV Network y el canal oficial de YouTube de +QTV.

La producción promete un formato dinámico donde la actualidad, la conversación y el entretenimiento conviven en una mesa abierta al debate, con la particularidad de que la audiencia podrá participar activamente en cada emisión.

Un elenco diverso y carismático

El estreno de “Sin +Q Decir” reúne a un grupo de talentos de distintas áreas, garantizando variedad y cercanía. El panel principal está compuesto por:

María Pía Copello (conducción principal)

Flavia López (Miss Grand Perú 2025)

Daniela Darcourt (cantante)

Israel Dreyfus (comunicador e influencer)

Dafonseka (creador digital)

Diego Rivera (artista y presentador)

Esta diversidad de perfiles permite abordar temas desde distintos ángulos y conectar con una audiencia amplia, que va desde fanáticos de la música hasta seguidores de la farándula y el deporte.

¿Qué temáticas abordará el programa?

“Sin +Q Decir” apuesta por una mesa de conversación que no evade los debates y se nutre de la actualidad, la cotidianidad y el humor. Los conductores explorarán temas de interés social, tendencias, cultura pop, vida diaria y espectáculo, priorizando siempre la interacción con la audiencia. La intención es construir una comunidad digital participativa, donde los usuarios puedan comentar y formar parte del desarrollo del episodio en tiempo real.

¿Quiénes serán los principales competidores?

El lanzamiento de “Sin +Q Decir” de María Pía Copello se da en un entorno digital cada vez más competitivo, donde otros programas también buscan captar la atención de la audiencia matutina. Entre los espacios a los que se enfrentará destacan:

La Manada: con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani, que se transmite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. por SatélitePlus, el canal digital de Jefferson Farfán.

La Roro Network con ‘Nadie se salva’: con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich, al aire de 10:00 a 11:45 a. m.

Mostritos y Pirañas: de 10:00 a 11:30 a. m. en el canal GV Play de Gisela Valcárcel.

La presencia de María Pía Copello y su elenco busca diferenciarse apostando por la cercanía, el humor y la variedad temática, factores que ya han generado expectativa entre sus seguidores.

María Pía Copello responde a los rumores sobre su canal y “cheques en blanco”

En medio de la creciente exposición de su proyecto digital, María Pía Copello no dudó en pronunciarse ante los comentarios y rumores sobre el presupuesto de su canal. Con su característico humor, la conductora aclaró que no existe una “chequera abierta” para captar talentos ni un presupuesto ilimitado para producción.

“Dicen que yo triplico presupuestos y que este es el canal con más dinero, pero ¿quién realmente tiene un presupuesto sin límites para invertir? Nadie reparte cheques en blanco”, afirmó Copello, restando importancia a las especulaciones.

La presentadora invitó a sus seguidores a no creer todo lo que se dice en redes sociales, recalcando que muchos elementos forman parte del show y del entretenimiento. “No existe un presupuesto infinito ni tampoco se reparten cheques en blanco, como se ha dicho”, enfatizó.

Copello explicó que el objetivo central de Más Que TV es promocionar y dar visibilidad a nuevos contenidos, sin pretender competir en recursos con otras plataformas. “Queremos que el público conozca nuestro canal y disfrute lo que hacemos, no se trata de mostrar opulencia ni de alimentar mitos sobre grandes sumas de dinero”, aseguró.

María Pía Copello recurre al humor para desmentir las versiones sobre supuestos presupuestos infinitos y cheques en blanco en su canal digital.