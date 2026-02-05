Real Plaza deberá pagar S/ 8 millones por colapso en mall de Trujillo: otra empresa de Intercorp fue multada con S/ 2,5 millones

El colapso del techo del Real Plaza Trujillo provocó la muerte de 6 personas. Foto: composición Infobae Perú/Real Plaza

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una sanción al centro comercial Real Plaza Trujillo por 1.447,5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto cercano a los S/ 8 millones, al considerar que habría incumplido con medidas preventivas y brindado una atención inadecuada a las personas afectadas. Además, se impuso una multa de S/ 2,5 millones a otra empresa de Intercorp y S/ 110 mil a los gerentes Misael Shimizu y Luis Santa María.

Según la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi La Libertad, el establecimiento no aseguró condiciones mínimas de seguridad para el público y su actuación posterior a la tragedia resultó insuficiente para responder a los damnificados. Bajo ese criterio, la entidad atribuyó responsabilidad administrativa por el colapso del techo del patio de comidas registrado el 21 de febrero de 2025, hecho que dejó seis personas fallecidas y 93 heridas.

Real Plaza se pronuncia tras millonaria sanción de Indecopi

Tras ser notificados de la millonaria multa, Real Plaza señaló que la sanción de 1.447,5 UIT fue emitida en primera instancia por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad, por una presunta falta de medidas preventivas y una supuesta atención inadecuada tras el incidente ocurrido en su centro comercial de Trujillo. La empresa afirmó que “desde el primer momento” su prioridad ha sido atender a los afectados y a sus familiares, brindando atenciones médicas y no médicas sin limitaciones, además de mantener una coordinación constante con las autoridades competentes.

En su comunicado, indicó que ya se han firmado acuerdos de compensación con prácticamente todos los afectados y que continúan las atenciones médicas y el seguimiento de los casos que lo requieren, lo que —según sostuvo— demuestra una respuesta oportuna frente a la emergencia.

No obstante, expresó su preocupación porque el Indecopi La Libertad haya establecido conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo del patio de comidas “sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial” ni haber realizado peritajes propios, cuando el peritaje a cargo de la Fiscalía aún no ha concluido. Asimismo, cuestionó presuntos vicios en el procedimiento, incluyendo una supuesta vulneración al deber de confidencialidad por parte de un comisionado, y confirmó que apelará la resolución, reiterando su compromiso de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

En su pronunciamiento, Real Plaza precisó que ya se concretaron acuerdos de compensación con casi la totalidad de las personas afectadas. Foto: Andina

Las víctimas de la tragedia en el Real Plaza Trujillo

Las cifras oficiales de la tragedia en el Real Plaza Trujillo se ajustaron a medida que avanzaron las indagaciones. Finalmente, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) y otras entidades confirmaron que el colapso dejó seis personas fallecidas y al menos 81 heridas.

Entre las víctimas mortales se encontraban adultos y, al menos, una menor de edad, de acuerdo con información del Ministerio Público y la Fiscalía, que también hicieron públicos los nombres de los fallecidos mientras seguían las investigaciones. El impacto fue profundo para muchas familias: varios heridos permanecieron bajo atención médica en hospitales de la ciudad, mientras otros afrontaron la pérdida de sus seres queridos.

Intercorp apuesta por nuevo centro comercial en Trujillo

Pese a la tragedia ocurrida en el Real Plaza Trujillo, Intercorp vuelve a apostar por la ciudad ubicada en La Libertad. La propuesta se concretará a través de su marca Plaza Center, con la que el conglomerado busca reforzar su presencia fuera de Lima.

El nuevo proyecto se desarrolla bajo un formato alternativo orientado a la conveniencia y alineado con las actuales tendencias de consumo. El centro comercial se construye en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Pablo Casals, en Trujillo, y ocupará cerca de 15 mil m2 de superficie, con más de 27.000 m2 de área construida. El diseño contempla amplios estacionamientos, zonas de servicio, terrazas y un patio de comidas.

En una primera etapa, el mall tendrá como tiendas ancla a Plaza Vea y Promart, con áreas de 6.500 m2 y 6.400 m2, respectivamente. A ello se sumarán locales comerciales de menor tamaño y un moderno complejo de Cineplanet, que ampliará la oferta de entretenimiento y reforzará su posicionamiento como un nuevo punto de encuentro familiar en la ciudad.

A pesar del trágico suceso registrado en el Real Plaza Trujillo, Intercorp reafirma su apuesta por la ciudad de La Libertad. Foto: Perú Retail

Plaza Center responde al modelo de power o strip center, enfocado en tiendas ancla y servicios esenciales. Este formato, que se consolidó tras la pandemia, prioriza la eficiencia operativa, la cercanía al cliente y una experiencia de compra rápida y funcional, con espacios abiertos y accesibles pensados para zonas urbanas en expansión.

Actualmente, Plaza Center cuenta con establecimientos en Lima, en distritos como Lurín, La Molina, Villa El Salvador, Puente Piedra y San Martín de Porres, así como en ciudades del interior del país como Tarapoto, Moquegua y Tumbes. En el caso de Trujillo, la inauguración del nuevo centro comercial está prevista para finales del 2026.