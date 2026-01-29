Huawei gana caso contra empresa peruana que vendía carcasas para sus celulares: eran adquiridas por AliExpress

El proceso comenzó el 15 de marzo de 2023, tras la denuncia de Huawei Technologies Co. Ltd. contra Smartphones Peru S.A.C. por una presunta vulneración de sus marcas. Foto: composición Infobae Perú/AliExpress

Huawei obtuvo un fallo favorable en un procedimiento administrativo iniciado ante Indecopi contra una empresa peruana dedicada a la venta de accesorios para teléfonos móviles. La autoridad concluyó que la comercialización de carcasas y cargadores identificados con signos idénticos o similares a la marca vulneró los derechos de propiedad industrial de la compañía tecnológica china.

Según la Resolución N° 0625-2025/CESD-INDECOPI, accedida en primicia por Infobae Perú, determinó que el uso del signo en productos como tapas traseras y cargadores generó un riesgo de confusión en el mercado, al tratarse de bienes idénticos o directamente vinculados a aquellos que distinguen las marcas registradas por Huawei en el Perú. En ese contexto, la Comisión de Signos Distintivos impuso una sanción económica y ordenó medidas correctivas contra la empresa denunciada.

El origen del procedimiento

El caso se inició el 15 de marzo de 2023, cuando Huawei Technologies Co. Ltd. presentó una denuncia contra Smartphones Peru S.A.C. por una presunta infracción a sus derechos marcarios. Según la compañía denunciante, la empresa peruana comercializaba carcasas y cargadores para celulares utilizando los signos y variantes gráficas asociadas a su marca, sin contar con autorización.

La denuncia se sustentó en los literales c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que protege a los titulares de marcas frente al uso no autorizado de signos idénticos o similares que puedan inducir a confusión o generar un riesgo de asociación entre los consumidores.

Algunas de las carcasas observadas. Foto: Indecopi

Medidas cautelares hacia la empresa peruana e inspección

Tras admitir la denuncia, Indecopi dispuso la realización de una inspección en el local comercial de la empresa denunciada, ubicado en el distrito de La Molina. Durante la diligencia, efectuada el 23 de agosto de 2023, se constató que Smartphones Peru S.A.C. se dedicaba a la venta de teléfonos móviles, accesorios y servicios de reparación.

En ese mismo acto se ejecutaron medidas cautelares de cese de uso y comiso de los productos que llevaban los signos cuestionados. Además, se tomaron registros fotográficos que posteriormente fueron incorporados como medios probatorios en el expediente administrativo.

Las carcasas incautadas carecían del logotipo de Huawei, según la empresa denunciada

En su descargo, la empresa peruana sostuvo que las carcasas incautadas no llevaban el logotipo oficial de Huawei, sino únicamente referencias al modelo del equipo al que estaban destinadas. Asimismo, señaló que los productos eran genéricos y que habían sido adquiridos a través de proveedores locales y plataformas internacionales de comercio electrónico, como AliExpress.

En uno de sus escritos, la empresa indicó: “[…] por otro lado se recalca que toda la venta de carcasas son de marcas genéricas pero se menciona la palabra Huawei ya que es de acuerdo al modelo de celular que se comercializa, mas no son productos comercializados por la marca Huawei […]“.

En su defensa, la compañía peruana afirmó que las carcasas incautadas no exhibían el logotipo oficial de Huawei. Foto: Dreamstime

Evaluación de los medios probatorios

La Comisión analizó la documentación presentada por ambas partes, incluyendo comprobantes de pago, actas notariales, fotografías, reportes de ventas y registros de inspección. A partir de esa revisión, Indecopi concluyó que los productos comercializados sí utilizaban el signo Huawei para identificar carcasas y cargadores, independientemente de que no reprodujeran el logotipo oficial en todos los casos.

Además, se determinó que algunos documentos presentados por la empresa denunciada, como listas de pedidos de AliExpress, no resultaban relevantes para el análisis, ya que correspondían a fechas posteriores a la presentación de la denuncia.

Riesgo de confusión en el mercado por carcasas para celulares Huawei

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el análisis del riesgo de confusión. Indecopi verificó que Huawei es titular de varias marcas registradas en la clase 09 de la Clasificación Internacional, que incluyen, entre otros productos, carcasas y cargadores para teléfonos móviles.

La Comisión concluyó que los signos utilizados por la empresa denunciada eran fonéticamente idénticos a la marca Huawei y que las diferencias gráficas o cromáticas no eran suficientes para evitar que el consumidor asumiera que se trataba de productos vinculados al titular de la marca. En ese sentido, se estableció que el uso del signo infringía el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

La Comisión determinó que los signos empleados por la empresa denunciada resultaban fonéticamente idénticos a la marca Huawei. Foto: Indecopi

Multa a la empresa peruana y medidas definitivas

Como resultado del procedimiento, Indecopi declaró fundada la denuncia en el extremo referido al riesgo de confusión y ordenó la imposición de una multa a Smartphones Peru S.A.C. La sanción fue calculada bajo el método ad-hoc previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, tomando como referencia los ingresos obtenidos por la venta de los productos infractores.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia empresa, las ventas de carcasas y cargadores identificados con el signo Huawei ascendieron a S/ 1.712 en el periodo evaluado. Además de la multa, la resolución dispuso el cese definitivo del uso del signo y el comiso de los productos infractores, así como el pago de costas y costos del procedimiento a favor de la multinacional tecnológica.