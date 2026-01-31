Intentan registrar disfraz de capibara de manera oficial, pero solicitud fue denegada por “no contar con originalidad”

La Dirección de Derecho de Autor concluyó que el disfraz carecía de elementos propios o diferenciadores que permitieran considerarlo una creación original. Foto: composición Infobae Perú/Indecopi

Un intento por obtener protección legal sobre un disfraz inspirado en un capibara terminó siendo rechazado por el Indecopi, luego de que la autoridad concluyera que la creación no reunía los requisitos mínimos para ser considerada una obra protegida por el derecho de autor. La solicitud fue presentada por la empresa Mobility Life S.A.C., que buscaba registrar el personaje denominado “Matibara” como una obra artística bajo la modalidad de personaje.

Sin embargo, tras evaluar el caso, la Dirección de Derecho de Autor determinó que el disfraz no presentaba rasgos distintivos suficientes que permitieran atribuirle originalidad. En consecuencia, mediante la Resolución N° 2527-2025/DDA-INDECOPI, a la cual accedió Infobae Perú en primicia, se resolvió denegar el registro y ordenar el archivo definitivo del expediente.

La solicitud presentada ante el Indecopi

El procedimiento se inició el 31 de marzo de 2025, cuando una persona con iniciales A.O.L.R., en representación de Mobility Life S.A.C., solicitó el registro de la producción titulada “Matibara”. La empresa planteó que su creación debía ser inscrita como una obra artística, en la modalidad de personaje, dentro del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La Dirección de Derecho de Autor, como órgano competente del Indecopi, asumió el análisis del pedido con el objetivo de determinar si correspondía otorgar protección legal a la producción. Para ello, evaluó tanto los aspectos formales de la solicitud como el contenido de la obra presentada.

Análisis del Indecopi: el disfraz tiene características 100% identificables con un capibara. Foto: Indecopi

¿Qué evalúa la Dirección de Derecho de Autor?

De acuerdo con la normativa vigente, la Dirección de Derecho de Autor es la entidad encargada de proteger administrativamente los derechos de autor y los derechos conexos, así como de administrar el registro correspondiente. En ese marco, debe verificar que las obras que se solicitan inscribir cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Entre estos criterios se encuentra el principio de legalidad, que obliga a la autoridad a revisar la validez del acto, la capacidad del solicitante y el cumplimiento de las formalidades exigidas. Además, la legislación señala que solo pueden ser protegidas aquellas creaciones que constituyan obras del ingenio humano y que cuenten con originalidad.

El requisito de originalidad en el derecho de autor

Uno de los ejes centrales del análisis fue el concepto de originalidad. La resolución recuerda que el derecho de autor no protege ideas, sino la forma concreta en la que estas se expresan. En ese sentido, una obra debe reflejar la impronta personal de su autor y diferenciarse de expresiones comunes o usuales dentro de su género.

En el documento se cita que “está protegida la forma sensible bajo la cual se manifiesta la idea y no la idea misma”, enfatizando que no toda creación fruto del esfuerzo humano es automáticamente protegible. Asimismo, se precisa que la originalidad no equivale a novedad, sino a individualidad.

Al ser un animal tan popular, muchos de los disfraces ya existentes en Perú son muy idénticos al que se trató de registrar. Foto: Indecopi

¿Cómo era el disfraz “Matibara”?

La producción presentada consistía en un disfraz que representaba a un capibara, también conocido como carpincho, chigüire o ronsoco. El personaje vestía un polo blanco, una mochila azul y llevaba un peluche de coche del mismo color. Estos elementos fueron analizados tanto de manera individual como en su conjunto.

La Dirección describió al capibara como un roedor de cuerpo largo y robusto, extremidades cortas, cabeza ancha, orejas pequeñas y redondeadas, hocico largo y ojos ubicados hacia la parte posterior de la cabeza. Según el análisis, el disfraz reproducía fielmente estas características propias del animal.

Uso común de diseños similares del capibara en el mercado

Uno de los aspectos determinantes para la decisión fue la constatación de que este tipo de representaciones del capibara son ampliamente utilizadas en el ámbito comercial. La resolución señala que existen numerosos disfraces, peluches y personajes con características muy similares disponibles en tiendas físicas y plataformas digitales.

Para la Dirección, el hecho de que el personaje incluya accesorios como un polo o una mochila no aporta un rasgo distintivo relevante, ya que se trata de elementos fácilmente encontrables en el mercado y comúnmente utilizados en este tipo de productos.