Perú

Real Plaza rechaza multa de casi S/8 millones por caída de techo que dejó seis muertos en su centro comercial: “Sin sustento”

La empresa cuestiona que se haya llegado a conclusiones sobre las causas del accidente sin contar con análisis técnicos ni acceso a la zona del colapso

Real Plaza Trujillo anuncia apelación
Real Plaza Trujillo anuncia apelación tras multa de Indecopi por caída de techo en patio de comidas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Real Plaza emitió un comunicado rechazando la multa impuesta por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad, luego de la caída del techo del patio de comidas de su centro comercial, ocurrida el 21 de febrero de 2025. La sanción asciende a 1,447.5 UIT por presunta falta de medidas preventivas y supuesta inadecuada atención a las personas afectadas.

En su comunicado, la empresa señaló que “desde el primer momento, la prioridad de Real Plaza fue y es atender a los afectados y sus familiares, brindando todas las atenciones médicas y no médicas, sin restricción o limitación, manteniendo una coordinación permanente con las autoridades”. Además, aseguraron que se han firmado acuerdos de compensación con prácticamente todos los afectados y que la atención médica y seguimiento de los casos continúa de manera constante.

Real Plaza señala falta de
Real Plaza señala falta de sustento técnico en multa de Indecopi por accidente que dejó seis muertos. (Foto:X/@Real Plaza)

Críticas a la resolución de Indecopi

La empresa cuestionó los fundamentos de la multa y afirmó que Indecopi La Libertad llegó a conclusiones sin respaldo técnico ni acceso al lugar del accidente. Según el comunicado, “preocupa que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo del patio de comidas, sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial y sin siquiera haber accedido a la zona del accidente o realizar peritajes propios”.

El centro comercial recordó que el peritaje oficial a cargo de la Fiscalía aún no concluye, y que “es aún más preocupante que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico en absoluto”. Esta situación, según Real Plaza, genera dudas sobre la validez de la sanción impuesta, al considerar que la resolución se basa en suposiciones y no en evidencias comprobadas.

Así quedó el Real Plaza
Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas. Foto: difusión

Supuestos vicios en el proceso

Además de cuestionar los argumentos técnicos, Real Plaza denunció irregularidades en el procedimiento seguido por Indecopi. “A lo largo de este proceso, el Indecopi La Libertad ha incurrido en múltiples vicios que afectan el correcto desarrollo del procedimiento y su resolución conforme a derecho, incluyendo graves transgresiones al deber de confidencialidad por parte de uno de los comisionados, quien inclusive adelantó opinión sobre la resolución del caso”, indicó la empresa.

La compañía argumenta que estos hechos comprometen la imparcialidad de la investigación y fortalecen su decisión de presentar una apelación ante la resolución de primera instancia. Según Real Plaza, garantizar la transparencia y legalidad del proceso es fundamental para que se esclarezcan los hechos de manera adecuada.

Tragedia en Real Plaza Trujillo
Tragedia en Real Plaza Trujillo por caída de techo del patio de comidas: tres fallecidos, 78 heridos y personas atrapadas

Apelación y compromiso con las víctimas

En respuesta a la sanción, la empresa anunció que apelará la resolución emitida por Indecopi, reafirmando su compromiso con las personas afectadas. “En Real Plaza reafirmamos nuestro compromiso con la atención prioritaria a las personas afectadas y continuaremos colaborando con las autoridades para el debido esclarecimiento de los hechos”, señaló la compañía.

El accidente, ocurrido hace casi un año, generó conmoción en Trujillo y en todo el país. La caída de parte del techo del patio de comidas dejó un saldo de seis fallecidos y más de 80 heridos, muchos de ellos trasladados a hospitales locales con lesiones de diversa gravedad. Además, cientos de visitantes y empleados que se encontraban en el centro comercial fueron testigos del colapso, lo que provocó alarma y preocupación en la comunidad.

Real Plaza Trujillo no está
Real Plaza Trujillo no está próximo a una reapertura del centro comercial. (Foto: RPP)

