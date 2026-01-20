Marisol Pérez Tello queda oficialmente inscrita como candidata presidencial para las elecciones 2026

Primero la Gente logra inscripción de su fórmula presidencial tras superar periodo de tachas. (Crédito: Canal N)

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió inscribir oficialmente la fórmula presidencial del partido político Primero la Gente, encabezada por la exministra de Justicia y excongresista Marisol Pérez Tello, con miras a las Elecciones Generales de 2026. Con esta decisión, la candidatura quedó habilitada para participar en los comicios programados para el próximo 12 de abril.

La resolución del órgano electoral confirma que la postulación de Pérez Tello cumplió con los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente. De esta manera, el partido Primero la Gente aseguró su presencia en la contienda presidencial.

La fórmula presidencial inscrita está integrada por Marisol Pérez Tello como candidata a la Presidencia de la República, Raúl Alberto Molina Martínez como candidato a la primera vicepresidencia y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera como candidato a la segunda vicepresidencia. La plancha fue presentada de manera conjunta y evaluada en su integridad por el Jurado Electoral Especial.

Inscripción formal y superación del periodo de tachas

Tras la revisión de la documentación presentada, el JEE Lima Centro 1 determinó que la fórmula presidencial cumplía con todos los requisitos legales exigidos por la ley electoral. En consecuencia, dispuso su inscripción formal ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), acto que oficializa la participación del partido en el proceso electoral.

Un aspecto clave para la inscripción definitiva fue la culminación del periodo de tachas sin que se presentaran impugnaciones contra la fórmula presidencial. Al no registrarse observaciones ni recursos en su contra dentro del plazo establecido, el órgano electoral procedió a declarar la inscripción como válida y firme.

Participación de Marisol Pérez Tello en las Elecciones 2026 se mantiene en suspenso. | Fotocomposición: Infobae Perú

Con esta resolución, Primero la Gente quedó plenamente habilitado para competir en las Elecciones Generales 2026, sumándose al conjunto de organizaciones políticas que ya cuentan con fórmulas presidenciales oficialmente inscritas para los comicios del próximo año.

La decisión del JEE Lima Centro 1 se enmarca en el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que contempla etapas sucesivas de inscripción, tachas y proclamación de candidaturas, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Contexto electoral y antecedentes del caso

El caso de Primero la Gente tuvo un proceso particular, debido a que la organización fue una de las últimas en intentar registrar su fórmula presidencial antes del cierre del plazo legal, en diciembre pasado. El partido denunció entonces fallas e interrupciones en la plataforma virtual Declara+, así como en el servicio externo de firma digital SignNet, lo que —según sostuvo— impidió completar oportunamente el trámite de inscripción.

Ante esta situación, la agrupación presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno del JNE evaluó el caso y reconoció que se produjeron fallas intermitentes en el servicio externo de firma digital, lo que afectó directamente el proceso de inscripción. En su resolución, el máximo organismo electoral declaró fundado el recurso y ordenó la reapertura del sistema Declara+ por un plazo excepcional para que el partido pudiera culminar el registro de sus candidaturas.

Como resultado de esta decisión, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 procedió a evaluar nuevamente la solicitud y, tras verificarse el cumplimiento de los requisitos y la ausencia de tachas, declaró inscrita la fórmula presidencial de Primero la Gente. Con ello, Marisol Pérez Tello quedó oficialmente habilitada como candidata presidencial para las elecciones de 2026, cerrando un proceso que combinó etapas técnicas, administrativas y resoluciones en segunda instancia por parte del sistema electoral.

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM