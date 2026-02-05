Perú

Indecopi aún “no puede pronunciarse” sobre la multa al Real Plaza por accidente en Trujillo

La máxima entidad en protección al consumidor en el país tomo conocimiento del reporte que se ha difundido sobre la multa a la empresa del grupo Intercorp

A casi un año de
A casi un año de la tragedia del Real Plaza Trujillo, Indecopi ya tiene lista la multa, pero la empresa apelará. - Crédito Trendy News/Facebook

El Real Plaza tendrá que pagar una multa de 1.447,5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto de S/ 7 millones 961 mil 250, según reveló La Contra por el accidente en su centro comercial en Trujillo.

Esto, al considerar que se habría incumplido con medidas preventivas y no se habría brindado una atención adecuada a las personas afectadas. También se impuso una multa de S/ 2,5 millones a otra empresa de Intercorp y S/ 110 mil a los gerentes Misael Shimizu y Luis Santa María.

Sin embargo, el Indecopi aún no se ha pronunciado oficialmente. Según lo único que pudieron comunicar fue que mientras la resolución no haya sido notificada formalmente a las partes involucradas en el proceso (por el lado del Real Plaza, estos sí se pronunciaron) no poddrá emitir ningún comentario sobre el caso.

El colapso del techo del
El colapso del techo del Real Plaza Trujillo provocó la muerte de 6 personas. Foto: composición Infobae Perú/Real Plaza

Indecopi se pronuncia sobre caso Real Plaza

Ante las recientes informaciones difundidas en medios de comunicación sobre el caso de la caída del techo en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha precisa lo siguiente:

  • Mientras la resolución no haya sido notificada de manera formal a todas las partes involucradas en el proceso, nuestra institución no puede pronunciarse ni emitir ningún tipo de comentario al respecto, de acuerdo a la normativa vigente.
  • El Indecopi reitera su solidaridad y pesar con las personas afectadas y sus familiares, así como su compromiso en la protección y defensa de sus derechos como consumidores.
En su pronunciamiento, Real Plaza
En su pronunciamiento, Real Plaza precisó que ya se concretaron acuerdos de compensación con casi la totalidad de las personas afectadas. Foto: Andina

¿Qué dijo el Real Plaza?

Sin embargo, el Real Plaza sí se ha pronunciado por el caso. “Hemos sido notificados con la resolución de primera instancia emitida por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad, respecto al incidente ocurrido en nuestro centro comercial Real Plaza Trujillo, mediante la cual se nos sanciona con una multa de 1.447,5 UIT por la presunta falta de adopción de medidas preventivas y por una supuesta inadecuada atención de las personas afectadas.

Este es cada punto que alega la empresa parte del grupo Intercorp, la que apelará la decisión de Indecopi:

  • Desde el primer momento, la prioridad de Real Plaza fue y es atender a los afectados y sus familiares, brindando todas las atenciones médicas y no médicas, sin restricción o limitación, manteniendo una coordinación permanente con las autoridades
  • A la fecha, y ya desde hace varios meses, se han firmado acuerdos de compensación con prácticamente todos los afectados. Asimismo, continuamos brindando las atenciones médicas y el seguimiento en los casos que correspondan, lo cual acredita una correcta y oportuna atención ante la emergencia
  • Preocupa, sin embargo, que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo del patio de comidas, sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial, y sin siquiera haber accedido a la zona del accidente y/o realizado peritajes propios
  • Es importante tomar en cuenta que el peritaje oficial por parte de la Fiscalía, para el cual se han recogido muestras y se han hecho análisis de laboratorio, aún no concluye, lo que hace aún más preocupante que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico en absoluto
  • Precisamos que, a lo largo de este proceso, el Indecopi La Libertad ha incurrido en múltiples vicios que afectan el correcto desarrollo del procedimiento y su resolución conforme a derecho, incluyendo graves transgresiones al deber de confidencialidad por parte de uno de los comisionados, quien inclusive adelantó opinión sobre la resolución del caso
  • Con base en lo anteriormente señalado, hemos tomado la decisión de apelar esta resolución.

