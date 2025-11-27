Se cancela construcción del edificio más alto del Perú, el cual iba a superar al del Banco de la Nación: terreno pasará a Intercorp

De esta manera, el Banco de la Nación permanecerá como el edificio más alto del Perú. Foto: Banco de la Nación

El terreno donde antes operaban las oficinas de Química Suiza, ubicado en la urbanización Santa Catalina, a un costado de la vía expresa de Lima —actualmente llamada Luis Bedoya Reyes—, ya no será escenario del ambicioso rascacielos que prometía cambiar el perfil urbano de la capital. Este predio, que había pasado a manos de Abril Grupo Inmobiliario con la idea de levantar la torre más alta del país, se encamina ahora a un nuevo propietario.

La inmobiliaria confirmó que aceptó la oferta de compra presentada por Intercorp, conglomerado cuyo edificio corporativo de Interbank se encuentra frente al lugar donde se proyectaba la obra. La decisión, según precisó la empresa, fue adoptada tras un exhaustivo análisis interno, aunque no se reveló el valor de la operación.

Cambio de manos y estrategia empresarial

Abril explicó que la venta del predio forma parte de su política de administración de activos y optimización de portafolio, con la que busca detectar oportunidades que fortalezcan su posición en el mercado inmobiliario y aseguren un crecimiento sostenible. La compañía recordó que cuenta con respaldo financiero y capacidades técnicas, legales y operativas suficientes para asumir proyectos de gran escala en el país.

Asimismo, reafirmó su compromiso, como empresa de capital íntegramente peruano, con el desarrollo nacional y la transparencia de sus decisiones. En su comunicación oficial no se detallaron los términos económicos de la transacción con Intercorp.

Banner promocionando el ahora cancelado proyecto. Foto: Facebook

El proyecto que buscaba dominar el skyline de Lima

La denominada Torre Abril estaba pensada como un complejo residencial de cerca de 45 pisos y alrededor de 150 metros de altura, con lo que habría superado en estatura a íconos corporativos como el Banco de la Nación y la Torre BBVA. Su propuesta contemplaba entre 1.700 y 1.750 departamentos, apuntando a residentes que buscan vivir en el corazón de la ciudad, con acceso directo a la Vía Expresa y cercanía al principal eje financiero de Lima.

Antes de la venta, el proyecto se encontraba en una fase preliminar: ya estaban en marcha los trabajos de demolición y acondicionamiento del terreno, además del inicio de la etapa comercial. La construcción debía arrancar tras el derribo de un inmueble de más de 50 años de antigüedad que pertenecía a Química Suiza, hito que finalmente no dará paso a la torre que iba a convertirse en la más alta del Perú.

La torre del Banco de la Nación, el edificio más alto del Perú

La Torre Banco de la Nación se alza en el distrito de San Borja, en la avenida Javier Prado Este, en un área rodeada de centros culturales como el Museo de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Teatro Nacional. Su cercanía a la estación “La Cultura” del Metro de Lima la convierte en un punto de fácil acceso y de referencia en la capital.

Con sus 140 metros de altura y 30 pisos sobre el nivel del suelo —además de cuatro niveles subterráneos—, esta torre fue concebida para ser la sede institucional principal del Banco de la Nación. Su diseño, a cargo del arquitecto Bernardo Fort-Brescia, destaca por su fachada de vidrio y por su forma estructural moderna, que combina estética con practicidad. El edificio integra un helipuerto en la azotea y sistemas antisísmicos avanzados, con dispositivos destinados a absorber la energía de movimientos telúricos, lo que refuerza su seguridad en un país con alta actividad sísmica.

La torre del Banco de la Nación tiene 30 pisos. Foto: COSAPI

Otra de las cualidades que lo distingue es su apuesta por la sostenibilidad: la torre obtuvo la certificación internacional LEED Silver —una señal de eficiencia energética y buen uso de recursos—, lo que la convierte no solo en un símbolo del poder institucional, sino también en un referente de construcción moderna y responsable. Aunque su construcción se completó en 2015, la Torre Banco de la Nación conserva hasta hoy su valor como ícono del crecimiento urbano limeño: representa una apuesta por la funcionalidad, la seguridad estructural y la modernización del paisaje arquitectónico del país.