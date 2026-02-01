Tres días de actividades y conciertos gratis por el Festival del Pisco Sour en Pueblo Libre: cronograma y artistas que se presentarán

¡Vecinos, prepárense! Llega la gran fiesta de nuestra bebida bandera. Disfruta de 3 días de música, gastronomía y degustación en el Festival del Pisco Sour de Pueblo Libre. Video: Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre presenta el Festival del Pisco Sour con tres días de conciertos, danzas y actividades gratuitas en el Parque 3 de Octubre, desde el 6 hasta el 8 de febrero, en un evento que reunirá a reconocidos artistas nacionales y orquestas en vivo. El ingreso será libre para todas las familias y público en general.

Entre los artistas y agrupaciones principales figuran Combinación de la Habana, Hey Hey Camagüey, Gianni Méndez, Vernis Hernández, Marco Polo Campos, Los Caballeros de Oro y los imitadores de Pedro Suárez-Vértiz, Rodrigo Tapari y Raúl Romero, quienes forman parte del programa “Yo Soy”.

¿A qué hora empezará el evento?

La programación, difundida por la Municipalidad de Pueblo Libre, incluye espectáculos continuos desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. durante los tres días.

Cronograma oficial del evento

Cronograma de conciertos y actividades

Viernes 6 de febrero

12:00 p. m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Nueva Ola

3:00 p. m. – Jarana Criolla

4:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros - Orquesta Digital

7:00 p. m. – Yo Soy Pedro Suárez-Vértiz

8:00 p. m. – Gianni Méndez y orquesta

10:00 p. m. – Hey Hey Camagüey

Sábado 7 de febrero

12:00 p. m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Nueva Ola

3:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas

4:00 p. m. – Lírica del Sol

5:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros - Orquesta Digital

8:00 p. m. – Yo Soy Rodrigo Tapari

9:00 p. m. – Combinación de la Habana

10:00 p. m. – Vernis Hernández

Domingo 8 de febrero

12:00 p. m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas

3:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros - Orquesta Digital

6:00 p. m. – Marco Polo Campos

7:00 p. m. – Yo Soy Raúl Romero

8:00 p. m. – Los Caballeros de Oro

El ingreso a todas las actividades es libre. El festival busca promover el consumo responsable de la bebida emblemática nacional y ofrecer un espacio de encuentro para familias y amigos. La programación incluye la participación de orquestas, grupos de música criolla y tropical, imitadores de artistas reconocidos y presentaciones de danzas folclóricas.

Primer sábado de febrero

El pisco sour se originó en los años veinte del siglo pasado en el Bar Morris, ubicado en el Jirón de la Unión, en Lima. El inventor de la primera fórmula fue el californiano Victor V. Morris, propietario del bar, quien ofrecía este cóctel como una novedad inspirada en el whisky sour.

El 22 de abril de 2004, mediante resolución ministerial, se instituyó el Día del Pisco Sour, celebrándose a nivel nacional el primer sábado de febrero de cada año. En 2007, la bebida fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

El pisco sour forma parte de la carta de cocteles en la gastronomía peruana y es uno de los principales atractivos en festivales y celebraciones relacionadas con el pisco.