Perú

Tres días de actividades y conciertos gratis por el Festival del Pisco Sour en Pueblo Libre: cronograma y artistas que se presentarán

El Parque 3 de Octubre será escenario de espectáculos musicales, presentaciones de danzas folclóricas y actividades para toda la familia del 6 al 8 de febrero

Guardar
¡Vecinos, prepárense! Llega la gran fiesta de nuestra bebida bandera. Disfruta de 3 días de música, gastronomía y degustación en el Festival del Pisco Sour de Pueblo Libre. Video: Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre presenta el Festival del Pisco Sour con tres días de conciertos, danzas y actividades gratuitas en el Parque 3 de Octubre, desde el 6 hasta el 8 de febrero, en un evento que reunirá a reconocidos artistas nacionales y orquestas en vivo. El ingreso será libre para todas las familias y público en general.

Entre los artistas y agrupaciones principales figuran Combinación de la Habana, Hey Hey Camagüey, Gianni Méndez, Vernis Hernández, Marco Polo Campos, Los Caballeros de Oro y los imitadores de Pedro Suárez-Vértiz, Rodrigo Tapari y Raúl Romero, quienes forman parte del programa “Yo Soy”.

Pueblo Libre celebra el Festival
Pueblo Libre celebra el Festival del Pisco Sour con tres días de conciertos gratuitos y programación artística| Municipalidad de Pueblo Libre

¿A qué hora empezará el evento?

La programación, difundida por la Municipalidad de Pueblo Libre, incluye espectáculos continuos desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. durante los tres días.

Pueblo Libre anuncia festival gratuito
Pueblo Libre anuncia festival gratuito del Pisco Sour con shows en vivo y actividades culturales| Municipalidad de Pueblo Libre

Cronograma oficial del evento

La programación, difundida por la Municipalidad de Pueblo Libre, incluye espectáculos continuos desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. durante los tres días.

Cronograma de conciertos y actividades

Viernes 6 de febrero

  • 12:00 p. m. – Pilar Montero
  • 2:00 p. m. – Nueva Ola
  • 3:00 p. m. – Jarana Criolla
  • 4:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros - Orquesta Digital
  • 7:00 p. m. – Yo Soy Pedro Suárez-Vértiz
  • 8:00 p. m. – Gianni Méndez y orquesta
  • 10:00 p. m. – Hey Hey Camagüey

Sábado 7 de febrero

  • 12:00 p. m. – Pilar Montero
  • 2:00 p. m. – Nueva Ola
  • 3:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas
  • 4:00 p. m. – Lírica del Sol
  • 5:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros - Orquesta Digital
  • 8:00 p. m. – Yo Soy Rodrigo Tapari
  • 9:00 p. m. – Combinación de la Habana
  • 10:00 p. m. – Vernis Hernández

Domingo 8 de febrero

  • 12:00 p. m. – Pilar Montero
  • 2:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas
  • 3:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros - Orquesta Digital
  • 6:00 p. m. – Marco Polo Campos
  • 7:00 p. m. – Yo Soy Raúl Romero
  • 8:00 p. m. – Los Caballeros de Oro

El ingreso a todas las actividades es libre. El festival busca promover el consumo responsable de la bebida emblemática nacional y ofrecer un espacio de encuentro para familias y amigos. La programación incluye la participación de orquestas, grupos de música criolla y tropical, imitadores de artistas reconocidos y presentaciones de danzas folclóricas.

Pueblo Libre celebra el Festival
Pueblo Libre celebra el Festival del Pisco Sour con tres días de conciertos gratuitos y programación artística| Municipalidad de Pueblo Libre

Primer sábado de febrero

El pisco sour se originó en los años veinte del siglo pasado en el Bar Morris, ubicado en el Jirón de la Unión, en Lima. El inventor de la primera fórmula fue el californiano Victor V. Morris, propietario del bar, quien ofrecía este cóctel como una novedad inspirada en el whisky sour.

El 22 de abril de 2004, mediante resolución ministerial, se instituyó el Día del Pisco Sour, celebrándose a nivel nacional el primer sábado de febrero de cada año. En 2007, la bebida fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

El pisco sour forma parte de la carta de cocteles en la gastronomía peruana y es uno de los principales atractivos en festivales y celebraciones relacionadas con el pisco.

Temas Relacionados

Pueblo LibrePisco Sourperu-noticiasConciertos gratis

Más Noticias

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Terminó el primer tiempo. Empatan sin goles en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Representante de la embajada China desconoce participación del empresario Zhihua Yang en evento de la amistad entre Perú y China

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, indicó que el presidente Jerí tiene agenda de trabajo y por eso no podrá asistir al evento, pese a que no tiene actividades programadas para hoy

Representante de la embajada China

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Universitario derrotó a Regatas Lima en el primer día de la jornada, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín el domingo 1 de febrero en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

Debut soñado de los peruanos: golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en triunfo holgado de Sparta Praga

El ‘Vikingo’ se proyectó por la banda derecha y dejó solo al canterano de Sporting Cristal. Su equipo terminó goleando 3-0 a Dukla, por la jornada 20° de la Liga Checa

Debut soñado de los peruanos:

Admisión 2026-l de la UNALM: link oficial para conocer los resultados del examen

Más de mil ochocientos jóvenes rindieron la prueba para acceder a una de las vacantes en carreras vinculadas a ciencias agrarias y ambientales

Admisión 2026-l de la UNALM:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Representante de la embajada China

Representante de la embajada China desconoce participación del empresario Zhihua Yang en evento de la amistad entre Perú y China

Perú formaliza invitación al Papa León XIV y confirma planes de visita

¿Qué pasó con la celebración por el Día de la Confraternidad Peruano-China? La ausencia de José Jerí y actos suspendidos

Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

Presidente José Jerí afirma que Plan de Seguridad Ciudadana está casi listo y que se están “afinando detalles”

ENTRETENIMIENTO

Maykel Blanco y Alexander Abreu,

Maykel Blanco y Alexander Abreu, gigantes de Cuba, llegan a Lima con dos presentaciones

Alejandra Baigorria llora tras éxito en promoción de su marca de ropa pese a críticas: “Se quedaron las tiendas vacías”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo confirmados como los conductores de ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV

DEPORTES

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Debut soñado de los peruanos: golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en triunfo holgado de Sparta Praga

DT del Sparta Praga se rindió ante la “buena forma” de Oliver Sonne y advirtió que Joao Grimaldo “aún tiene que mejorar”

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026