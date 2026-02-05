Deslizamiento de gran magnitud bloquea la carretera entre Junín, Huancavelica y Ayacucho y deja varados a decenas de vehículos

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en la zona de Izcuchaca ha bloqueado completamente la carretera que conecta las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho. El derrumbe, provocado por las intensas lluvias, ha dejado a numerosos vehículos y pasajeros varados. | Canal N / N Directo

Un deslizamiento de tierra de gran magnitud bloqueó por completo la carretera que conecta las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho en la mañana del jueves 5 de febrero. El derrumbe, ocurrido en el sector de Casma, cerca de Izcuchaca, fue originado por las intensas lluvias que afectan la zona. Como resultado, decenas de pasajeros y vehículos de transporte de carga y público quedaron inmovilizados, a la espera de que la vía sea despejada para poder continuar hacia sus destinos.

La magnitud del derrumbe se hizo evidente por la cantidad de tierra y rocas que sepultaron la carretera nacional, utilizada diariamente como principal paso entre estas tres regiones. Las lluvias persistentes durante más de quince días en la sierra central han generado frecuentes deslizamientos, pero este evento ha causado un impacto particular debido a la interrupción total del tránsito y al riesgo al que se expusieron los pasajeros. Muchos de ellos intentaron cruzar a pie sobre los escombros, en condiciones peligrosas y sin la presencia inmediata de maquinaria pesada para auxiliarlos.

El bloqueo ha generado preocupación entre los transportistas y usuarios habituales de esta ruta, quienes debieron comunicarse con familiares y autoridades para advertir sobre la situación. La falta de alternativas inmediatas intensificó la urgencia de restablecer el tránsito, ya que la carretera es clave para el comercio y la movilidad entre Junín, Huancavelica y Ayacucho.

Un masivo deslizamiento de tierra cubre una sección de la carretera en una región montañosa, interrumpiendo el tránsito y dejando a varias personas observando la magnitud del derrumbe (Foto: Noticias con Calle)

Deslizamiento generó el bloqueo total de la vía que une Junín, Huancavelica y Ayacucho

El deslizamiento se registró en Cerro Colorado, específicamente en el sector Casma/Tierra Roja, dentro del distrito de Izcuchaca, provincia de Huancavelica. El evento ocurrió alrededor de las 07:00, cuando toneladas de tierra y roca se desprendieron de la ladera, cubriendo por completo la vía nacional. El punto afectado está ubicado a unos diez kilómetros de Izcuchaca y a siete kilómetros del propio Cerro Colorado, en la margen izquierda del río Mantaro, una zona reconocida por la inestabilidad de sus suelos durante la temporada de lluvias.

Según reportes de Canal N y Agencia Andina, el derrumbe no provocó daños personales ni accidentes vehiculares en el momento del colapso. Sin embargo, el bloqueo fue total y dejó decenas de vehículos, incluidos ómnibus de pasajeros y camiones de carga pesada, detenidos en ambos sentidos de la ruta. Muchos usuarios, ante la desesperación, optaron por cruzar a pie sobre el alud, exponiéndose a situaciones de alto riesgo ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Dos trabajadores de mantenimiento vial observan un deslizamiento de tierra que ha bloqueado parcialmente una carretera de montaña junto a un río (Foto: Noticias con Calle)

La carretera afectada es esencial para la conectividad entre Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, por lo que el impacto del desastre se sintió de inmediato en las actividades comerciales, el transporte de productos y la movilidad diaria de cientos de personas. La interrupción del tránsito obligó a los pasajeros y conductores a buscar rutas alternas, aunque las opciones en la zona son limitadas y muchas también presentan condiciones precarias debido a las lluvias.

Autoridades intensifican esfuerzos para liberar la carretera

Desde las primeras horas del incidente, las autoridades locales y nacionales coordinaron la respuesta para restablecer la transitabilidad. Canal N informó que Provías Nacional y la empresa Covicentro desplegaron cargadores frontales y volquetes para remover la tierra y las piedras acumuladas sobre la vía. El proceso de limpieza avanza con dificultad debido al volumen del material y a la persistencia de las lluvias, que mantienen alta la probabilidad de nuevos deslaves.

La intervención de maquinaria pesada permitió iniciar la reapertura parcial de algunos tramos, aunque todavía persisten zonas intransitables. Las autoridades recomendaron a los transportistas y pasajeros tomar precauciones extremas, evitar acercarse al área afectada y considerar rutas alternas mientras duren los trabajos de limpieza. La coordinación entre entidades y la pronta movilización de recursos han sido clave para acelerar la liberación de la carretera, aunque se estima que el tránsito normal podría tardar horas, o incluso días, en restablecerse por completo.

Toneladas de tierra y rocas se desprendieron en Cerro Colorado, sector Casma/Tierra Roja, cerca de Izcuchaca, provincia de Huancavelica, bloqueando completamente la carretera nacional tras intensas lluvias (Foto: Noticias con Calle)

Este derrumbe no es un hecho aislado en la región. Durante la temporada de lluvias, los deslizamientos se producen de forma recurrente en diferentes puntos de Huancavelica, especialmente en sectores como Izcuchaca, donde la geografía y las precipitaciones intensas incrementan la vulnerabilidad de las vías. En las últimas dos semanas, la región ha experimentado precipitaciones diarias, saturando los suelos y elevando el riesgo de nuevos incidentes similares.

El bloqueo de la carretera entre Junín, Huancavelica y Ayacucho evidencia la urgencia de reforzar las medidas de prevención y respuesta ante fenómenos naturales en la zona. Mientras tanto, los pasajeros y transportistas afectados continúan a la espera de la reapertura total del corredor vial, fundamental para la vida económica y social de la región.