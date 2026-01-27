Temperaturas bajo cero en Arequipa: Senamhi advierte lluvias y heladas en zonas altoandinas este martes 27 de enero

Clima en Arequipa.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este martes 27 de enero la región Arequipa presentará condiciones climáticas variables, con lluvias en zonas altoandinas, cielos nublados en gran parte del territorio y temperaturas que oscilarán entre valores fríos y cálidos, según la localidad.

En la ciudad de Arequipa, se espera una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 12°C, con cielo con nubes dispersas que variará a cielo nublado con lluvia, principalmente durante el día.

Las zonas altas de la región enfrentarán un panorama más frío y lluvioso. En Caylloma, la temperatura descenderá hasta los -3°C, con una máxima de apenas 14°C, mientras que localidades como Imata (-4°C), Orcopampa (-2°C) y Sibayo (-2°C) registrarán cielo nublado con lluvia durante el día, lo que incrementa el riesgo de heladas y afectaciones en actividades agrícolas y de transporte.

En el valle de Colca, distritos como Chivay, Cabanaconde, Chiguata y Chuquibamba tendrán temperaturas máximas cercanas a los 20°C, con lluvias persistentes y cielos cubiertos.

Por otro lado, en las zonas costeras, el clima será más estable. En Mollendo, Camaná y Atico, se prevén temperaturas entre 26°C y 21°C, con cielo con nubes dispersas durante el día, sin lluvias significativas. En Caravelí y Aplao, las máximas alcanzarán los 30°C y 31°C, respectivamente, con cielo parcialmente nublado.

El Senamhi recomendó a la población tomar precauciones ante las lluvias, especialmente en zonas altoandinas, evitar la exposición prolongada a bajas temperaturas durante la noche y mantenerse informados a través de los reportes oficiales.

Alerta naranja en Arequipa y otras regiones

El distrito registró aniegos en varias zonas y dificultades en la circulación vehicular tras la intensa precipitación.

El Senamhi emitió una alerta naranja por un fenómeno meteorológico peligroso que se presentará desde hoy, martes 27 de enero, en 18 regiones del país, incluida Lima (provincia). El aviso advierte precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, con lluvia, granizo, nieve y aguanieve, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

Las regiones potencialmente afectadas son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna. Los acumulados de lluvia podrían llegar hasta 26 mm/día, especialmente en el norte y sur del país, con granizo sobre los 2,800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3,800 m.

Ante este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades locales y regionales a mantener despejadas las rutas de evacuación y garantizar la operatividad de servicios de emergencia, como centros de salud, bomberos y comisarías.

Además, enfatizó la importancia de que la población proteja y refuerce el techo de sus viviendas, como medida preventiva frente a la intensidad de las precipitaciones.

Además, sugiere establecer sistemas de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes para informar oportunamente sobre cualquier situación de riesgo.

“El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, se informó en el comunicado oficial.