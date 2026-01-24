Perú

Kuélap: Lluvias interrumpen acceso a complejo arqueológico y obligan al cierre del servicio de Telecabinas

El servicio de Telecabinas se suspendió por deslizamientos y acumulación de lodo, mientras las autoridades intensifican labores de restauración y refuerzo en el monumento

Guardar

Las persistentes lluvias que afectan la región Amazonas han generado un nuevo contratiempo para el turismo en el nororiente peruano. El servicio de Telecabinas Kuélap fue suspendido nuevamente por las intensas precipitaciones, una medida que responde a protocolos de seguridad activados tras el deslizamiento de rocas y lodo en los alrededores del complejo monumental.

Esta decisión, según la administración del servicio, tiene como prioridad la protección de los visitantes y del personal, en un contexto marcado por la inestabilidad climática que persiste en la zona.

Según información proporcionada por Telecabinas Kuélap, el sistema opera en dos tramos principales: un recorrido en bus desde la estación de boletos hasta el andén de embarque y, posteriormente, el trayecto en telecabinas hasta La Malca, el punto más próximo al sitio arqueológico. 

Las lluvias han provocado deslizamientos entre los kilómetros 4 y 7 de la carretera Tingo-Kuélap, afectando la movilidad de los buses e impidiendo el funcionamiento regular del servicio. Además, la acumulación de lodo en uno de los andenes representa un riesgo adicional para las operaciones.

La empresa ha reiterado que la suspensión del servicio es una medida temporal, adoptada tras las inspecciones diarias que realiza su equipo técnico ante las condiciones adversas.

“Evidentemente, por seguridad no podemos iniciar operaciones en estas condiciones. Estamos trabajando para superar estos impases”, informó la administración de Telecabinas Kuélap.

Esta situación no es nueva: el pasado 16 de enero y, posteriormente, el 20 del mismo mes, el servicio fue cerrado por motivos similares y solo fue reabierto cuando las condiciones lo permitieron.

Las intensas y persistentes lluvias
Las intensas y persistentes lluvias que se registran en la región Amazonas.

Restauración y retos

El complejo arqueológico ha enfrentado desafíos mayores en los últimos años, especialmente desde el colapso de parte de su muralla sur en abril de 2022. El Ministerio de Cultura (Mincul) impulsa desde octubre de 2024 el Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK 2024-2029), cuyo objetivo es restaurar la estructura dañada y prevenir nuevos riesgos.

Este programa, liderado por Moira Novoa Silva, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, ya muestra un avance del 78 % en la zona priorizada.

La restauración abarca 28 puntos del complejo y sigue principios de conservación que buscan mantener la autenticidad del monumento. Oliver Huamán Oros, director del PRIAK, explicó que la estrategia prioriza la consolidación de la parte colapsada y de estructuras adyacentes.

Por su parte, Ángel Vergara, responsable de Conservación, señaló que cada acción está diseñada para adaptarse a futuras investigaciones o nuevas tecnologías, garantizando la reversibilidad de las intervenciones.

El clima adverso representa un reto constante. El ingeniero especialista en hidrología, Hilton Ríos, explicó que el plan preventivo incluye la instalación de una geomembrana bajo el terreno natural, con una pendiente que permite drenar el exceso de agua hacia cajas de drenaje.

“La impermeabilización consiste en una geomembrana instalada bajo el terreno natural con pendiente adecuada. Esto permite que, cuando se presenten precipitaciones fuertes, el agua se drene hacia las cajas de drenaje”, detalló Ríos.

Esta medida busca evitar filtraciones y acumulación de agua, factores que han comprometido la estabilidad de la muralla en el pasado.

Temas Relacionados

KuélapAmazonasLluviasperu-noticias

Más Noticias

San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘santas’ necesitan levantarse ante las de Comas para mantenerse arriba de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

San Martín vs Géminis EN

La deflagración mortal de Villa El Salvador cumple 6 años: 34 fallecidos, decenas de heridos y una tragedia que pudo evitarse

El recuerdo de la explosión que cobró decenas de vidas aún marca a las familias y sobrevivientes, quienes denuncian abandono estatal y exigen políticas efectivas para prevenir nuevas catástrofes en el transporte de hidrocarburos

La deflagración mortal de Villa

Perú supera el umbral crítico de homicidios y enfrenta un panorama preocupante de inseguridad ciudadana

Proyecciones del INEI estiman que la tasa de homicidios alcanzará 10,7 por cada 100 mil habitantes en 2025, según datos preliminares en proceso de validación interinstitucional

Perú supera el umbral crítico

Exportaciones de arándano: Perú sostiene su liderazgo gracias a calidad y sostenibilidad

El posicionamiento internacional del arándano peruano se apoya en una producción cada vez más eficiente, el cumplimiento de estándares sanitarios exigentes y una estrategia que apunta a sostener el crecimiento del sector en un contexto de mayor competencia global

Exportaciones de arándano: Perú sostiene

Rebeca Escribens será la nueva conductora de ‘América Hoy’, según Pati Lorena: “Ella no se deja”

La conductora de TV será la nueva compañera de Janet Barboza y Edson Dávila en el magazine de América TV

Rebeca Escribens será la nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chifagate afecta la credibilidad de

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens será la nueva

Rebeca Escribens será la nueva conductora de ‘América Hoy’, según Pati Lorena: “Ella no se deja”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Hay tantos idiotas”

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

DEPORTES

San Martín vs Géminis EN

San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Lionel Messi se detuvo para firmarle la camiseta a Pol Deportes: el joven relator lloró de emoción en Matute

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs Circolo 3-0: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026