Kuélap: Lluvias interrumpen acceso a complejo arqueológico y obligan al cierre del servicio de Telecabinas

Las persistentes lluvias que afectan la región Amazonas han generado un nuevo contratiempo para el turismo en el nororiente peruano. El servicio de Telecabinas Kuélap fue suspendido nuevamente por las intensas precipitaciones, una medida que responde a protocolos de seguridad activados tras el deslizamiento de rocas y lodo en los alrededores del complejo monumental.

Esta decisión, según la administración del servicio, tiene como prioridad la protección de los visitantes y del personal, en un contexto marcado por la inestabilidad climática que persiste en la zona.

Según información proporcionada por Telecabinas Kuélap, el sistema opera en dos tramos principales: un recorrido en bus desde la estación de boletos hasta el andén de embarque y, posteriormente, el trayecto en telecabinas hasta La Malca, el punto más próximo al sitio arqueológico.

Las lluvias han provocado deslizamientos entre los kilómetros 4 y 7 de la carretera Tingo-Kuélap, afectando la movilidad de los buses e impidiendo el funcionamiento regular del servicio. Además, la acumulación de lodo en uno de los andenes representa un riesgo adicional para las operaciones.

La empresa ha reiterado que la suspensión del servicio es una medida temporal, adoptada tras las inspecciones diarias que realiza su equipo técnico ante las condiciones adversas.

“Evidentemente, por seguridad no podemos iniciar operaciones en estas condiciones. Estamos trabajando para superar estos impases”, informó la administración de Telecabinas Kuélap.

Esta situación no es nueva: el pasado 16 de enero y, posteriormente, el 20 del mismo mes, el servicio fue cerrado por motivos similares y solo fue reabierto cuando las condiciones lo permitieron.

Las intensas y persistentes lluvias que se registran en la región Amazonas.

Restauración y retos

El complejo arqueológico ha enfrentado desafíos mayores en los últimos años, especialmente desde el colapso de parte de su muralla sur en abril de 2022. El Ministerio de Cultura (Mincul) impulsa desde octubre de 2024 el Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK 2024-2029), cuyo objetivo es restaurar la estructura dañada y prevenir nuevos riesgos.

Este programa, liderado por Moira Novoa Silva, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, ya muestra un avance del 78 % en la zona priorizada.

La restauración abarca 28 puntos del complejo y sigue principios de conservación que buscan mantener la autenticidad del monumento. Oliver Huamán Oros, director del PRIAK, explicó que la estrategia prioriza la consolidación de la parte colapsada y de estructuras adyacentes.

Por su parte, Ángel Vergara, responsable de Conservación, señaló que cada acción está diseñada para adaptarse a futuras investigaciones o nuevas tecnologías, garantizando la reversibilidad de las intervenciones.

El clima adverso representa un reto constante. El ingeniero especialista en hidrología, Hilton Ríos, explicó que el plan preventivo incluye la instalación de una geomembrana bajo el terreno natural, con una pendiente que permite drenar el exceso de agua hacia cajas de drenaje.

“La impermeabilización consiste en una geomembrana instalada bajo el terreno natural con pendiente adecuada. Esto permite que, cuando se presenten precipitaciones fuertes, el agua se drene hacia las cajas de drenaje”, detalló Ríos.

Esta medida busca evitar filtraciones y acumulación de agua, factores que han comprometido la estabilidad de la muralla en el pasado.