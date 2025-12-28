Perú

Comuneros castigan a regidor durante chocolatada en Huancavelica por incumplimiento en entrega de panetones y juguetes

El regidor Santiago Mendoza Taype fue castigado públicamente por comuneros durante una actividad navideña en Huanca Huanca, Huancavelica, tras el incumplimiento en la entrega de panetones y juguetes prometidos para la comunidad

Guardar

Un hecho inusual se registró en la región Huancavelica durante una actividad navideña organizada por la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca. El regidor Santiago Mendoza Taype fue castigado públicamente por un grupo de comuneros, quienes lo azotaron tras el incumplimiento en la entrega de panetones y juguetes anunciados como parte de la tradicional chocolatada navideña. El episodio, ocurrido ante la presencia de decenas de pobladores y difundido en redes sociales, ha generado preocupación por la escalada de violencia y cuestionamientos a la gestión municipal.

El incidente: castigo público y reclamos a la autoridad

Durante la celebración navideña llevada a cabo en el anexo de Ccarampa, los asistentes esperaban la distribución de panetones y juguetes para los niños y familias, tal como se había anunciado previamente. Sin embargo, al percibir que los productos no serían entregados, los comuneros manifestaron su malestar y, tras increpar a las autoridades, optaron por tomar al regidor Santiago Mendoza Taype de las extremidades y aplicarle azotes en plena ceremonia. El hecho fue presenciado por la comunidad y grabado en video, lo que provocó una rápida difusión y generó diversas reacciones.

Comuneros responsabilizan a la municipalidad
Comuneros responsabilizan a la municipalidad por la falta de organización en la tradicional chocolatada. - 24 Horas Noticias

Los testigos responsabilizaron directamente a la gestión del alcalde Jubencio Taype Ramos, a quien acusan de falta de organización y compromiso en las actividades sociales. De acuerdo con los testimonios recogidos, el descontento creció al no recibir respuestas claras sobre el paradero de los productos prometidos. “Se exige una explicación inmediata y respeto a las comunidades”, señalaron los comuneros tras el incidente.

Exigen pronunciamiento oficial y transparencia

Tras el castigo al regidor, la población solicitó a la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca un pronunciamiento oficial acerca de lo sucedido y una explicación clara sobre el destino de los panetones y juguetes que debían ser entregados durante la chocolatada. Además, pidieron que se tomen medidas para garantizar el respeto hacia las comunidades y evitar la repetición de episodios similares.

La difusión del video en redes sociales provocó diferentes reacciones por el uso de formas violentas como medida de reclamo, así como por la falta de una respuesta institucional oportuna.

El pedido de transparencia y compromiso municipal se ha hecho aún más fuerte tras el incidente, especialmente ante la proximidad de otras actividades sociales programadas para la temporada navideña.

El incidente evidenció el descontento
El incidente evidenció el descontento de la comunidad ante la falta de cumplimiento de las promesas municipales. - 24 Horas Noticias

La chocolatada navideña: una tradición en el Perú

En el mes de diciembre, las chocolatadas navideñas forman parte de una arraigada tradición en diversas regiones de Perú. Estas actividades, organizadas por municipios, instituciones y colectivos sociales, buscan llevar un momento de alegría a niños y familias en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de chocolate caliente, panetón y juguetes.

La chocolatada es símbolo de encuentro y solidaridad. Sin embargo, la falta de organización o el incumplimiento de lo prometido puede generar frustración y, como en este caso, provocar situaciones de tensión. El incidente en Huancavelica pone en evidencia la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta y la responsabilidad de las autoridades locales, así como la importancia de mantener la confianza de la población en las actividades sociales que buscan fortalecer el tejido comunitario.

Temas Relacionados

chocolatadaHuancavelicaperu-noticias

Más Noticias

Ingemmet identifica hasta 15 zonas críticas en regiones del Perú tras el fuerte sismo en Chimbote

Los informes técnicos exponen que once zonas en Áncash y cuatro en La Libertad requieren atención especial por el riesgo de derrumbes y caídas de rocas

Ingemmet identifica hasta 15 zonas

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Martínez compartió una fotografía con su fallecido esposo en una fecha que muchos recuerdan su legado y su música

El emotivo mensaje de Cynthia

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

La expresidenta, vacada por el Congreso, superó a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo como la personalidad con mayor rechazo del año

Dina Boluarte es el personaje

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Sismo de magnitud 6.0 sacudió el norte del país y dejó daños en hospitales y viviendas de La Libertad y Áncash

Movimiento telúrico tuvo como epicentro Chimbote, dejó 10 heridos, afectó infraestructura de salud, viviendas y el servicio eléctrico, y fue sentido en al menos 13 regiones del Perú

Sismo de magnitud 6.0 sacudió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte es el personaje

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Cynthia

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

DEPORTES

Alianza Lima perdió el invicto

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase