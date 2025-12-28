Comuneros castigan a regidor durante chocolatada en Huancavelica por incumplimiento en entrega de panetones y juguetes

Un hecho inusual se registró en la región Huancavelica durante una actividad navideña organizada por la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca. El regidor Santiago Mendoza Taype fue castigado públicamente por un grupo de comuneros, quienes lo azotaron tras el incumplimiento en la entrega de panetones y juguetes anunciados como parte de la tradicional chocolatada navideña. El episodio, ocurrido ante la presencia de decenas de pobladores y difundido en redes sociales, ha generado preocupación por la escalada de violencia y cuestionamientos a la gestión municipal.

El incidente: castigo público y reclamos a la autoridad

Durante la celebración navideña llevada a cabo en el anexo de Ccarampa, los asistentes esperaban la distribución de panetones y juguetes para los niños y familias, tal como se había anunciado previamente. Sin embargo, al percibir que los productos no serían entregados, los comuneros manifestaron su malestar y, tras increpar a las autoridades, optaron por tomar al regidor Santiago Mendoza Taype de las extremidades y aplicarle azotes en plena ceremonia. El hecho fue presenciado por la comunidad y grabado en video, lo que provocó una rápida difusión y generó diversas reacciones.

Comuneros responsabilizan a la municipalidad por la falta de organización en la tradicional chocolatada. - 24 Horas Noticias

Los testigos responsabilizaron directamente a la gestión del alcalde Jubencio Taype Ramos, a quien acusan de falta de organización y compromiso en las actividades sociales. De acuerdo con los testimonios recogidos, el descontento creció al no recibir respuestas claras sobre el paradero de los productos prometidos. “Se exige una explicación inmediata y respeto a las comunidades”, señalaron los comuneros tras el incidente.

Exigen pronunciamiento oficial y transparencia

Tras el castigo al regidor, la población solicitó a la Municipalidad Distrital de Huanca Huanca un pronunciamiento oficial acerca de lo sucedido y una explicación clara sobre el destino de los panetones y juguetes que debían ser entregados durante la chocolatada. Además, pidieron que se tomen medidas para garantizar el respeto hacia las comunidades y evitar la repetición de episodios similares.

La difusión del video en redes sociales provocó diferentes reacciones por el uso de formas violentas como medida de reclamo, así como por la falta de una respuesta institucional oportuna.

El pedido de transparencia y compromiso municipal se ha hecho aún más fuerte tras el incidente, especialmente ante la proximidad de otras actividades sociales programadas para la temporada navideña.

El incidente evidenció el descontento de la comunidad ante la falta de cumplimiento de las promesas municipales. - 24 Horas Noticias

La chocolatada navideña: una tradición en el Perú

En el mes de diciembre, las chocolatadas navideñas forman parte de una arraigada tradición en diversas regiones de Perú. Estas actividades, organizadas por municipios, instituciones y colectivos sociales, buscan llevar un momento de alegría a niños y familias en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de chocolate caliente, panetón y juguetes.

La chocolatada es símbolo de encuentro y solidaridad. Sin embargo, la falta de organización o el incumplimiento de lo prometido puede generar frustración y, como en este caso, provocar situaciones de tensión. El incidente en Huancavelica pone en evidencia la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta y la responsabilidad de las autoridades locales, así como la importancia de mantener la confianza de la población en las actividades sociales que buscan fortalecer el tejido comunitario.