Ricardo Gareca presenta programa con típica cábala del vestido de novia: dónde y cuándo se estrena

Ricardo Gareca anuncia su programa con típica cábala. La Sustancia / YouTube

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su programa vía streaming ‘La Sustancia de Gareca’. El anuncio del proyecto no solo generó expectativa en los seguidores del fútbol, sino también revivió uno de los rituales más emblemáticos de su ciclo al frente de la Bicolor: la cábala del vestido de novia. La referencia a esta tradición, que acompañó al equipo nacional rumbo al Mundial de Rusia 2018, marcó el debut del técnico argentino en el mundo digital.

El anuncio del programa fue presentado mediante un video en redes sociales donde Gareca recordó episodios clave de su paso por la selección peruana. En las imágenes, el entrenador camina hacia un vestido de novia y lo toca, repitiendo el gesto que se convirtió en símbolo de buena fortuna para el equipo durante las eliminatorias mundialistas. “Dentro de poco, sumo una nueva aventura a mi carrera”, afirmó el ‘Tigre’ al inicio de la grabación.

La cábala del vestido de novia nació en el contexto de la campaña de clasificación a Rusia 2018. En partidos decisivos, Gareca adoptó el ritual de saludar o tocar a una mujer vestida de novia antes de los encuentros. El gesto, lejos de ser una simple superstición, se transformó en un símbolo de unión y esperanza tanto para el plantel como para la afición. “Detrás del triunfo de la selección hubo una cábala. La selección tuvo una novia”, se escucha en el video de lanzamiento, mientras el entrenador argentino repite el ritual.

El nuevo proyecto digital de Ricardo Gareca consistirá en un programa de entrevistas y conversaciones sobre fútbol. Según trascendió en medios deportivos, el primer invitado podría ser Jefferson Farfán, uno de los referentes del equipo que logró la histórica clasificación al Mundial tras 36 años de ausencia.

En el video de presentación, Gareca anticipa la esencia del programa: “Y como todo comienzo, se necesita un poquito de suerte. Muy pronto, ‘La Sustancia de Gareca’, el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más”. La propuesta busca ofrecer un espacio de diálogo con figuras relevantes del deporte y compartir la experiencia y visión de uno de los entrenadores más influyentes de la región.

El programa estará disponible vía streaming en el canal de YouTube La Sustancia y su estreno está previsto para marzo, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del ‘Tigre’ y de la selección.

La cábala que marcó a la selección peruana

La elección de la cábala del vestido de novia para el lanzamiento del programa no pasó desapercibida. Durante su ciclo como seleccionador, Ricardo Gareca acostumbraba tocar o saludar a una mujer vestida de novia antes de partidos clave. Este gesto se popularizó y fue adoptado como símbolo de buena suerte y energía positiva para la Bicolor. La tradición se consolidó especialmente en el tramo final de las eliminatorias a Rusia 2018, cuando Perú logró una histórica clasificación al Mundial.

La “novia de la selección peruana” trascendió el ámbito futbolístico y se instaló en el imaginario popular. Para los hinchas, el vestido de novia representó la esperanza y el deseo colectivo de alcanzar metas largamente postergadas. Gareca, consciente de la carga simbólica, retomó la cábala para su propia “nueva aventura”, en un intento por trasladar el optimismo y la energía que marcaron su ciclo en el fútbol peruano al ámbito digital.

El anuncio de ‘La Sustancia de Gareca’ llega en un momento en que el técnico argentino goza de gran reconocimiento tanto en Perú como en otros países de la región. Su etapa al frente de la selección nacional no solo significó un logro deportivo, sino también un cambio en la mentalidad del fútbol local. La utilización de la cábala en el lanzamiento del programa apunta a mantener viva la conexión con los momentos de mayor alegría y unión entre equipo, cuerpo técnico y hinchada.

Ricardo Gareca se ha convertido en un personaje muy querido por los peruanos.