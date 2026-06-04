Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,96 soles, lo que representa un incremento del 0,26% respecto al precio de cierre anterior de 3,95 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -0,13%, mientras que su evolución interanual muestra una caída de -4,79%.

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