Maju Mantilla, ¿en ‘La Sustancia’ con Ricardo Gareca y Jefferson Farfán?

La expectativa sobre el nuevo proyecto digital de Ricardo Gareca, titulado 'La Sustancia’, sigue creciendo y, en las últimas horas, los rumores sobre la posible participación de Maju Mantilla se han intensificado. El programa, que tendrá al exdirector técnico de la selección peruana como conductor y a Jefferson Farfán como su primer invitado, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2026 en el mundo del streaming nacional.

Un TikTok confirma la química y anticipa el formato

La confirmación de la cercanía entre Gareca, Farfán y Maju llegó a través de un reciente video en TikTok, donde los tres interactúan siguiendo la tendencia de “le paso el celular”. En las imágenes, Maju Mantilla inicia el juego con la frase “Le paso el celular a quien le encanta el chocolate” y la cámara enfoca a Farfán; la “Foquita” responde con “Le paso el celular a la única reina del Perú”, volviendo la cámara a Mantilla.

La secuencia continúa con bromas sobre moda y, finalmente, Jefferson le pasa el teléfono a “quien va a tener nuevo pódcast”, enfocando a Gareca, quien cierra el video diciendo simplemente: “La sustancia”.

El video, publicado en las redes sociales de “La Sustancia”, lleva la leyenda: “Muy pronto conoceremos #lasustancia de #gareca Síguenos en nuestro canal de YouTube #farfan #maju #perú”, lo que ha disparado las especulaciones sobre la participación de Maju Mantilla en el proyecto.

Aunque aún no se ha precisado cuál será el rol de la ex Miss Mundo, su aparición en el material promocional y su presencia en jornadas de grabación previas refuerzan la posibilidad de verla como co-conductora, panelista o figura recurrente del formato.

El regreso de Maju Mantilla a la pantalla tras meses de perfil bajo

La posible incorporación de Maju Mantilla a ‘La Sustancia’ marca un regreso significativo tras un periodo de bajo perfil mediático. Recordada por su paso como conductora de ‘Arriba mi gente’, Mantilla se alejó de la televisión en 2025 luego de un escándalo mediático vinculado a su vida personal, que incluyó rumores de infidelidad y conflictos laborales luego que anunciara su divorcio con su esposo Gustavo Salcedo. Su salida de Latina estuvo acompañada de una declaración en la que negó las acusaciones y lamentó el impacto de los chismes en su familia y carrera.

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo marcó uno de los momentos más comentados del año pasado, tras más de dos décadas de relación y varios episodios públicos de crisis. El matrimonio, consolidado desde 2012 y referente en la farándula nacional, enfrentó escándalos de infidelidad y una creciente distancia en los últimos años.

En agosto de 2025, Salcedo anunció oficialmente la ruptura, mientras que Mantilla optó por el silencio y el resguardo de sus hijos. La noticia generó muestras de apoyo para Mantilla y críticas hacia Salcedo, especialmente por la forma del anuncio y la exposición de motivos personales.

El caso de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez da un giro por incoherencias en las declaraciones del exproductor de Maju Mantilla. Video: Amor y Fuego

Tras ello, en las últimas semanas, las apariciones públicas de Maju han sido escasas, pero su presencia en la grabación del pódcast junto a Gareca y Farfán, en locaciones como la plaza de Barranco, y su participación en historias y fotos del equipo de producción, han alimentado la expectativa sobre un nuevo comienzo en el ámbito digital. La propia Mantilla compartió mensajes en redes sociales insinuando que “pronto habría novedades”, aumentando aún más el interés del público y los medios.

‘La Sustancia’ busca diferenciarse en el saturado mercado del streaming nacional apostando por el carisma de Gareca y Farfán, sumando la frescura y experiencia televisiva de Maju Mantilla. Aunque la fecha de estreno aún no ha sido anunciada, el proyecto ya ha capturado la atención de los seguidores de fútbol, farándula y entretenimiento, quienes esperan ver cómo se integrarán las historias, anécdotas y debates de los tres protagonistas en este nuevo formato digital.