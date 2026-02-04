Qué se celebra el 4 de febrero en el Perú: de la gestión educativa estatal a la protección ambiental pasadno por golpes de Estado

Un repaso de acontecimientos fundamentales para el país en política, cultura y medio ambiente se registra en esta fecha, que destaca el valor de la memoria colectiva y el desarrollo institucional en distintos ámbitos (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 4 de febrero reúne hechos clave en la historia del Perú vinculados a la política, la cultura, la ciencia y el medio ambiente. En 1837 se creó el antecedente del actual Ministerio de Educación, iniciando la gestión estatal de la política educativa.

En 1846 se aprobó el primer Presupuesto General, ordenando la hacienda pública durante el gobierno de Ramón Castilla. En 1914 ocurrió el golpe de Estado que derrocó a Guillermo Billinghurst.

En 1924 nació Sebastián Salazar Bondy, influyente intelectual peruano. En 1975 se fundó el IPEN y en 1982 se estableció la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.

4 de febrero de 1837 — Perú crea el Ministerio de Educación para dirigir la política educativa nacional

La política educativa peruana inició su organización formal el 4 de febrero de 1837, con un ministerio que marcó el rol del Estado en la enseñanza. (Andina)

El Ministerio de Educación del Perú es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la política educativa en todo el país, responsable de definir, dirigir y evaluar normas y acciones para el sistema educativo nacional.

Su antecedente histórico fue el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, establecido el 4 de febrero de 1837 durante la Confederación Perú-Boliviana, marcando los orígenes de la gestión educativa estatal.

A lo largo del tiempo pasó por varias reorganizaciones hasta convertirse en el actual ministerio, con sede en Lima y funciones que abarcan desde la formulación de políticas pedagógicas hasta la coordinación con gobiernos regionales y locales para garantizar acceso y calidad en la educación.

4 de febrero de 1846 — Perú aprueba su primer Presupuesto General y ordena la hacienda pública bajo Ramón Castilla en 1846

El primer Presupuesto General del Perú fue aprobado el 4 de febrero de 1846 y ordenó las finanzas públicas en un contexto de auge económico. (Congreso de la República)

El 4 de febrero de 1846, durante el primer gobierno de Ramón Castilla, el Perú aprobó por primera vez su Presupuesto General. La medida ordenó la hacienda pública al definir ingresos y gastos, dentro de un contexto marcado por el auge del guano.

Esta decisión permitió establecer una política fiscal regular y avanzar hacia una administración estatal más previsible. El nuevo marco presupuestal facilitó el pago de deudas internas y externas, incluidos compromisos heredados de la independencia.

Además, hizo posible financiar la modernización del ejército, obras de infraestructura y compensaciones a propietarios, consolidando la reorganización económica del Estado peruano moderno.

4 de febrero de 1914 — Golpe de Estado liderado por el coronel Óscar R. Benavides y derrocamiento de Billinghurst

El derrocamiento de Billinghurst en 1914 marcó el quiebre de la continuidad civil y abrió una etapa de control militar del Estado. (Museo del Jurado Nacional de las Elecciones)

El 4 de febrero de 1914 se consumó en Lima un golpe de Estado encabezado por el coronel Óscar R. Benavides, en contra del presidente Guillermo Billinghurst. La asonada militar buscó frenar los intentos del Ejecutivo de disolver el Congreso opositor, en medio de una fuerte crisis política.

Tras un enfrentamiento en el Palacio de Gobierno, Billinghurst fue arrestado, obligado a renunciar y deportado. Asimismo, el ministro de Guerra fue asesinado durante los hechos.

La junta militar que sucedió a su mandato contó con apoyo del Legislativo y meses después Benavides fue elegido presidente provisional. Este golpe marcó el fin de gobiernos civiles continuos e impulsó un cambio en la conducción del país.

4 de febrero de 1924 — Nace Sebastián Salazar Bondy, influyente dramaturgo, poeta y periodista peruano

Dramaturgo, poeta y periodista, Sebastián Salazar Bondy nació en Lima el 4 de febrero de 1924 y dejó una huella duradera en las letras. (Andina)

Sebastián Salazar Bondy nació el 4 de febrero de 1924 en Lima y se convirtió en una figura destacada de la literatura y el periodismo peruano. Fue autor de poesía, teatro, ensayo y crítica, y miembro de la llamada generación del 50 con otros escritores notables del país.

Su obra incluye el influyente ensayo Lima la horrible y numerosas piezas teatrales que combinan humor con reflexión social. Además de escribir, trabajó como periodista cultural y promovió a artistas emergentes.

Salazar Bondy impulsó la escena intelectual local y participó en movimientos sociales y artísticos. Su carrera, aunque breve, dejó un legado significativo en las letras nacionales, que aún se estudia y celebra.

4 de febrero de 1975 — Creación del IPEN impulsa el uso pacífico de la tecnología nuclear en el Perú

Con la creación del IPEN, el Estado peruano institucionalizó el uso responsable de la tecnología nuclear para el desarrollo nacional. (Andina)

El 4 de febrero de 1975 se creó el Instituto Peruano de Energía Nuclear como organismo técnico especializado del Estado, con el objetivo de desarrollar y regular la ciencia y tecnología nuclear con fines pacíficos.

Desde su fundación, el IPEN asumió un rol clave en la investigación, formación y aplicación de tecnologías nucleares en sectores estratégicos. Su labor impactó en la salud mediante la producción de radiofármacos, así como en la agricultura, la minería y la seguridad alimentaria.

Con sede en Lima y el Centro Nuclear RACSO en Carabayllo, consolidó capacidades científicas orientadas al desarrollo nacional y la cooperación internacional.

4 de febrero de 1982 — se establece Reserva Nacional Pacaya-Samiria, una de las áreas protegidas más grandes del Perú

Con más de dos millones de hectáreas, la Reserva Pacaya-Samiria se convirtió en un eje de conservación y convivencia humana. (Heiner Amado Cadillo)

La Reserva Nacional Pacaya-Samiria es una extensa área natural protegida en el departamento de Loreto, en la Amazonía peruana, establecida oficialmente el 4 de febrero de 1982.

Con más de 2 080 000 hectáreas, es la reserva nacional más grande del país y una de las áreas protegidas más significativas de Sudamérica, abarcando ecosistemas de bosques inundables y zonas de selva baja.

Alberga una gran diversidad de especies de fauna y flora, con cientos de vertebrados, aves, reptiles y peces, y protege vastos humedales conocidos como “selva de los espejos”. La reserva también incluye comunidades humanas que conviven con el entorno natural y actividades de turismo ecológico.