Moción para pleno extraordinario alcanza las 56 firmas, sin respaldo de Fuerza Popular ni APP

El pedido que plantea la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir las diversas mociones de vacancia y censura presentadas contra el presidente interino José Jerí ya alcanzó las 56 firmas.

Para que el pedido, impulsado por Renovación Popular y la congresista no agrupada Flor Pablo, sea admitido por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, son necesarias 78 firmas.

La congresista Ruth Luque alertó que el titular del Parlamento se niega a convocar al pleno para evitar que se discuta una eventual vacancia o censura contra José Jerí. Incluso, recordó que Rospigliosi pidió asesoría legal para consultar cuál es el procedimiento que corresponde, dado que Jerí es el presidente del Congreso que asumió como jefe de Estado interino tras la vacancia de Dina Boluarte.

Rospigliosi asegura que no existen los votos ni el procedimiento legal para debatir la salida de José Jerí mientras el Congreso está en receso. - Agencia Andina

“Rospigliosi busca que las mociones de censura contra Jeri no se debatan y pretende con sus ‘asesores legales’ decir que corresponde una vacancia, así mantener a Jeri. El pedido de pleno extraordinario sigue en marcha, ya van más de 53 firmas”, señaló la parlamentaria.

Lo cierto es que Rospigliosi ha señalado, como posición personal, que no respalda la censura ni una eventual vacancia de José Jerí, teniendo en cuenta los pocos meses que quedan antes del cambio de gobierno y el proceso electoral.

Fuerza Popular y APP no respaldan un nuevo cambio de gobierno

Dos de las bancadas con las que Jerí compartió la Mesa Directiva, Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP), tampoco respaldan un nuevo cambio de gobierno.

En el caso de Fuerza Popular, la postura del partido y de la bancada es apostar por la “institucionalidad” del país y advertir sobre las consecuencias que tendría un nuevo cambio de gobierno en un contexto electoral. Sin embargo, en una última entrevista, Keiko Fujimori, lideresa del partido, puso en duda su continuidad y señaló que la agrupación le retirará el respaldo en caso aparezca evidencia de algún delito en flagrancia.

Los trabajadores CAS ya van esperando más de dos meses para la agenda del dictamen que les daría CAS y gratificación. - Crédito Congreso

Alianza Para el Progreso y las señales ambiguas

En el caso de Alianza Para el Progreso, su líder, César Acuña, aclaró que fueron los primeros en pedir la renuncia de Jerí, pero que este ignoró dicha solicitud. “Tengo mala suerte”, exclamó.

Asimismo, pese a que la posición del partido es un cambio de mandato, Acuña indicó que los congresistas de la bancada no tienen mandato imperativo. Por su parte, los parlamentarios de APP, aunque han cuestionado la actitud de José Jerí, tampoco han dado muestras claras de respaldar el pleno extraordinario.

El respaldo de la izquierda y congresistas no agrupados

Las firmas que aparecen en el pedido del pleno extraordinario provienen, en su mayoría, de bancadas de izquierda y de congresistas no agrupados. Recientemente, el número se incrementó tras el respaldo de Avanza País.

José Williams, congresista y candidato a la presidencia por ese partido, indicó que el apoyo de la agrupación se debe a que los últimos cuestionamientos contra José Jerí no lo convierten en la persona idónea para dirigir el país en medio del proceso electoral y garantizar una transición ordenada.

En entrevista para 'Cuentas Claras', el congresista Carlos Zeballos analiza la situación política de Perú y argumenta por qué el presidente José Jerí debería renunciar. Zeballos critica la lentitud de las investigaciones de la fiscalía y señala la existencia de un pacto entre bancadas para proteger al mandatario. - Canal N

Perú Libre y Podemos Perú: posiciones dispares

En el caso de Perú Libre, se inició con la recolección de firmas para una censura, aunque el motivo central fue la privatización de Petroperú y el respaldo del Ejecutivo a una eventual intervención militar en Venezuela.

Por su parte, en Podemos Perú, la atención parece estar centrada en la campaña política y en los enfrentamientos con Renovación Popular, ya que solo la firma del congresista Juan Burgos figura en el documento del pedido de pleno extraordinario.