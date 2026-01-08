Tula Rodríguez responde 15 años después a Johanna San Miguel por minimizarla frente a Gisela Valcárcel: “¿Qué te hice yo?”

Con humor e ironía, Tula Rodríguez dio vuelta a la historia y respondió comparando a Johanna San Miguel con Katya Palma. Infobae Perú / Captura: YouTube

Johanna San Miguel y Tula Rodríguez volvieron a coincidir frente a cámaras, pero en un video viral de TikTok y no se trató de un simple encuentro casual. El clip que hoy circula masivamente en redes sociales es, en realidad, la consecuencia directa de un episodio ocurrido hace más de 15 años, cuando Johanna conducía un programa de espectáculos en América Televisión y protagonizó una escena que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las más comentadas de la televisión de archivo.

Todo se remonta a una emisión de América Espectáculos, espacio que Johana San Miguel lideraba en aquella etapa de su carrera. Durante ese programa, se comentó una nota vinculada a Tula y Gisela Valcárcel. En ese momento, Rodríguez estaba en el centro de la atención mediática por su relación con Javier Carmona, expareja de la rubia conductora, lo que convirtió cualquier mención o comparación en un tema delicado y altamente observado por el público.

La escena que hoy ha sido rescatada muestra a San Miguel realizando una comparación simbólica entre ambas figuras. Al mencionar a la empresaria de GV Producciones, elevó la mirada y las manos, reforzando la idea de poder y jerarquía; mientras que al referirse a Tula, miró hacia abajo y acompañó el gesto con las manos descendentes, un lenguaje corporal que muchos interpretaron como un intento de minimizarla frente a la figura consolidada de la “Señito”.

Con humor e ironía, Tula Rodríguez dio vuelta a la historia y respondió comparando a Johanna San Miguel con Katya Palma. Infobae Perú / Captura: YouTube

Johanna San Miguel y Tula Rodríguez se enfrentan

Quince años después, ese fragmento fue recuperado y viralizado en TikTok. Johanna San Miguel y Tula Rodríguez decidieron reunirse y recrear el momento, esta vez desde un enfoque completamente distinto. El nuevo video no buscó repetir la tensión original, sino resignificarla desde el humor.

Ambas se mostraron cómplices, dispuestas a reírse de lo ocurrido y a enfrentarlo directamente. El intercambio incluyó las siguientes declaraciones, que rápidamente se volvieron parte del fenómeno viral:

Tula Rodríguez responde 15 años después y compara a Johana San Miguel con Katya Palma en video viral. Infobae Perú / Captura: TikTok

En el clip, Johanna retoma su antiguo rol con frases como:“¡Me encanta esa canción! Me encanta, chichilo. Bienvenidos a América Espectáculos… hoy vamos a hablar sobre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel”, repitiendo el nombre de Gisela con pausas prolongadas, lo que generó risas inmediatas entre los usuarios.

En eso, Tula Rodríguez no tardó en aparecer en el set y sorprender a la conductora. “¿Qué te hice yo? ¿Por qué? Dímelo en mi cara”, lanzó, marcando el tono confrontacional, aunque claramente exagerado. El diálogo continuó con referencias irónicas al horario de “Reinas del Show”, la necesidad laboral y comentarios sarcásticos como: “Yo sé lo que es hambre… ahora que tú estás sin nada, lo entiendo”, evidenciando que el objetivo no era aclarar viejos conflictos, sino jugar con ellos.

Tula Rodríguez responde 15 años después y compara a Johana San Miguel con Katya Palma en video viral. Infobae Perú / Captura: TikTok

Tula Rodríguez compara a Johanna San Miguel con Kathia Palma

Sin embargo, el momento que más reacciones generó fue cuando Tula Rodríguez decidió darle la vuelta al episodio y comparó a Johanna San Miguel con Katya Palma, a quien mencionó de manera sarcástica como su “disque enemiga televisiva”. La mención, acompañada de risas y gestos exagerados, fue interpretada por muchos usuarios como una revancha simbólica, en la que Tula dejó claro que esta vez no aceptaría un rol secundario dentro de la historia.

Para el público digital, este enfrentamiento no solo fue entretenimiento, sino también una muestra de cómo dos figuras televisivas pueden reapropiarse de su pasado, resignificarlo y convertir una vieja polémica en contenido actual. Así, Johanna San Miguel y Tula Rodríguez demostraron que el tiempo no borra los episodios incómodos, pero sí puede transformarlos en humor y control del propio relato.

Tula Rodríguez responde 15 años después y compara a Johana San Miguel con Katya Palma en video viral. Infobae Perú / Captura: TikTok

Usuarios piden a Tula Rodríguez que se enfrente a Gisela Valcárcel

Las reacciones del público no tardaron en llegar. “Al menos las dos se dijeron sus verdades”, escribió un usuario, destacando el tono frontal del intercambio. Otros fueron más lejos y pidieron una continuación del encuentro: “Ahora toca una con Gisela, porque entre reinas se entienden”, comentaron, dejando en evidencia que el público aún espera un cierre definitivo de aquella historia mediática.

Tula Rodríguez responde 15 años después y compara a Johana San Miguel con Katya Palma en video viral. Infobae Perú / Captura: TikTok

También hubo mensajes de expectativa y humor. “Me avisan cuando se haga viral”, señaló una usuaria, mientras que otros destacaron la vigencia de Johana:

“Debería tener un programa Johanna, sería bacan, no me la perdería”. La nostalgia estuvo presente en comentarios como: “Mi infancia crecí mirando a usted, Johana San Miguel, ahora ya tengo 26 años”, reflejando el vínculo generacional con la conductora.

Tula Rodríguez responde 15 años después y compara a Johana San Miguel con Katya Palma en video viral. Infobae Perú / Captura: TikTok