Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong son citados por la Fiscalía tras reuniones clandestinas con José Jerí

El fiscal de la Nación informó que una fiscalía provincial ya inició las diligencias preliminares del caso, aunque precisó que desconoce si los implicados ya acudieron a rendir su declaración

Las reuniones clandestinas entre el presidente José Jerí y empresarios chinos siguen generando consecuencias y debilitando su débil gestión. En el marco del denominado caso “Chifagate”, la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias contra Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes fueron citados para rendir declaración por los encuentros sostenidos con el mandatario fuera de la agenda oficial.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que ambos empresarios fueron convocados por una fiscalía provincial como parte de una investigación preliminar por el presunto delito de cohecho en agravio del Estado. Las citaciones se produjeron luego de que el propio presidente Jerí fuera interrogado en Palacio de Gobierno por estos encuentros, calificados como extraoficiales y clandestinos.

En entrevista con Exitosa, Gálvez precisó que el proceso se encuentra en manos de una fiscalía especializada y que no todos los detalles están bajo conocimiento directo de su despacho. Sin embargo, señaló que los empresarios están obligados a colaborar con la investigación.

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez habló sobre lo grave que es las investigaciones que pesan sobre el presidente José Jerí por las reuniones clandestinas con un empresario chino | Foto composición: Infobae Perú

“En muchas ocasiones, tú los citas y piden postergaciones. No tengo el detalle porque es una Fiscalía Provincial, no es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Pero sí tengo entendido que ya se los ha citado y que probablemente alguno de ellos ya ha declarado”, reveló.

Posibles medidas y situación de los empresarios investigados

Además de las citaciones, la Fiscalía Anticorrupción evalúa la posibilidad de solicitar medidas adicionales contra los empresarios, en función de los elementos que se vayan incorporando a la investigación. Entre estas acciones se encuentra el eventual levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, una herramienta habitual en casos vinculados a presuntos actos de corrupción.

Al ser consultado sobre este punto, Gálvez confirmó que estas medidas están dentro de las facultades del Ministerio Público, aunque aclaró que su aplicación no es automática. “Eso ya dependerá de la Fiscalía y si tiene elementos para solicitar alguna medida coercitiva”, explicó, subrayando que la decisión recae exclusivamente en la fiscal provincial a cargo del caso.

Presidente José Jerí fue captado recientemente en otro local del empresario chino Zhihua Yang. | Cuarto Poder

Respecto a Ji Wu Xiaodong, el fiscal de la Nación interino confirmó que su situación legal presenta un componente adicional. El empresario cuenta con una orden judicial pendiente de ejecución por su presunta vinculación con la organización criminal conocida como Los Hostiles de la Amazonía. Actualmente, indicó Gálvez, se encuentra bajo arresto domiciliario.

El origen del caso ‘Chifagate’

El llamado caso “Chifagate” puso en el centro de la atención pública las reuniones no registradas entre el presidente interino José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. La polémica se inició luego de que se conociera que, la noche del 26 de diciembre, el mandatario acudió de forma reservada a un chifa de propiedad de Yang, un encuentro que no apareció en la agenda oficial y que generó cuestionamientos políticos y fiscales.

Zhihua Yang es un empresario de origen chino con presencia en varias compañías que operan en el Perú, muchas de ellas ubicadas en un mismo edificio de la avenida San Luis. Entre estas empresas figura Tengda Cerámica S.A.C., que en el pasado obtuvo contratos con el Estado, además de otras firmas vinculadas a proyectos energéticos e inmobiliarios. Estas relaciones empresariales, sumadas a su cercanía con actores políticos, hicieron que su nombre cobre relevancia tras revelarse la reunión con el jefe de Estado.

José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

José Jerí explicó que la cita tuvo como finalidad coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China, que se celebra cada 1 de febrero. Sin embargo, esa versión fue puesta en duda cuando se confirmó que el presidente no participó en las actividades oficiales por esa fecha, pese a haberlas mencionado como motivo del encuentro.

