Comisión de Fiscalización del Congreso decide este lunes 26 si cita a dos ministros por reuniones con empresario chino

Comisión de Fiscalización podría citar a ministros por concesión y cenas de Jerí

La Comisión de Fiscalización del Congreso evalúa este lunes 26 de enero la posibilidad de convocar a los ministros del Interior y de Energía y Minas para que expliquen su participación en encuentros no registrados oficialmente entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. La atención se concentra en las reuniones celebradas fuera de la agenda institucional, especialmente en un encuentro realizado en un chifa, donde participó el propio ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

La sesión, programada desde las 11:00 a.m., incluye en su agenda la revisión de la presencia de Vicente Tiburcio y Luis Enrique Bravo (Minem) en actividades que involucran al jefe de Estado y a Zhihua Yang, propietario de la empresa Hidroeléctrica América S.A.C.

Jerí confirmó que el ministro Tiburcio lo acompañó a una cena con Yang, efectuada el 26 de diciembre, hecho que motivó cuestionamientos por la ausencia de registro oficial y las formas del ingreso al establecimiento. La participación del titular de Energía y Minas se encuentra bajo análisis debido a la concesión otorgada a la empresa de Yang para desarrollar el proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac.

Abogado de Yang: “Es probable que salgan más videos” de reuniones con el presidente Jerí| Composición Infobae

La Comisión, presidida por Elvis Vergara (Acción Popular), lleva adelante la sesión de manera paralela a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación contra Jerí, quien enfrenta denuncias por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

Cuestionamientos a ministros

Las indagaciones de la Comisión de Fiscalización se intensificaron luego de que el presidente José Jerí admitiera que su ingreso a la cena del 26 de diciembre se produjo de manera encapuchada y sin figurar en su agenda oficial. Durante su comparecencia ante el grupo parlamentario, el mandatario reconoció haber cometido un “error de forma”, aunque negó cualquier solicitud de favores o actos de corrupción.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio también participó en la cita con Yang, mientras que al titular de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, se le solicita información sobre el proceso que culminó en la concesión a Hidroeléctrica América S.A.C. La sesión también abordará la necesidad de clarificar si se cometieron irregularidades o faltó transparencia en la elaboración y el manejo de la agenda presidencial.

Durante la comparecencia anterior, Jerí declaró que los encuentros con Yang tenían un carácter amical y que buscaban coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú-China. Las explicaciones no convencieron a los parlamentarios, quienes expresaron dudas por la compra de caramelos y cuadros en locales clausurados, además de la falta de transparencia en la gestión de la agenda oficial.

Congresista Elvis Vergara afirma que José Jerí no aclaró reuniones con empresarios chinos. (Video: Canal N)

El caso “Chifagate”

El llamado “Chifagate” surgió tras la revelación de la reunión nocturna del 26 de diciembre entre José Jerí y Zhihua Yang en un chifa de Lima. La cita se realizó pasada las diez de la noche en un contexto reservado, sin registro en la agenda oficial ni comunicación previa a los órganos de control. La presencia encapuchada del mandatario avivó suspicacias sobre la naturaleza de la relación entre el poder ejecutivo y el empresario.

La Comisión de Fiscalización evaluará testimonios y documentación para esclarecer si existieron gestiones indebidas ligadas a Zhihua Yang. - Crédito: Presidencia

Zhihua Yang es un empresario de origen chino con una red de compañías que incluyen a Tengda Cerámica S.A.C. y América Capon S.A.C., ambas vinculadas a operaciones con el Estado peruano y a la contratación de servicios de personajes cercanos al entorno político. Yang funge como gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., titular del proyecto Pachachaca 2. Un inmueble en la avenida San Luis concentra varias de sus empresas, espacio donde también se habría producido otra reunión con Jerí.

La atención pública se incrementó tras conocerse que Yang participó en viajes oficiales a China junto a figuras políticas de alto nivel, incluidos congresistas y autoridades vinculadas a la presidencia, lo que amplió el espectro de cuestionamientos sobre su influencia en decisiones estatales.