Yape también domina en Bolivia: se ha consolidado como la billetera digital líder y ahora apunta a llegar al 50% de su población

La presencia de Yape en Bolivia ha tomado un ritmo inesperado. En apenas dos años, la billetera digital —originada en Perú— ha logrado ocupar el primer lugar en el mercado boliviano, convirtiéndose en la aplicación de pagos más usada a nivel nacional. Su crecimiento acelerado ha captado la atención de comercios y consumidores, en un contexto donde la tecnología financiera aún tiene un amplio margen por desarrollar.

Hoy la plataforma concentra a más de 3,7 millones de usuarios registrados, entre ellos 1,7 millones de negocios que ya operan con ella. Esta adopción masiva evidencia un quiebre en un mercado caracterizado por la informalidad y el bajo acceso a servicios financieros, lo que ha permitido que Yape planifique metas aún más ambiciosas para los próximos años.

Una expansión con metas de alto alcance

Yape ha delineado un crecimiento sostenido para profundizar la penetración lograda hasta ahora. Según Carlos Andrés Lepesqueur, Head de Yape Bolivia, la plataforma proyecta cerrar el próximo año con 5,5 millones de clientes. A un horizonte mayor, las estimaciones apuntan a llegar a seis millones de usuarios para el 2028, cifra equivalente a que la mitad de la población boliviana utilice la billetera digital.

El ejecutivo destacó que ese objetivo viene acompañado de un enfoque claro en inclusión y acceso al crédito. “Apuntamos en los próximos tres años que el 50% de bolivianos utilice Yape. Queremos que 1 millón de nuevos usuarios tengan acceso a créditos simples. También queremos ayudar a acelerar el comercio electrónico, ya que hay una oportunidad enorme en Bolivia, por la falta de penetración de tarjetas”, afirmó durante el Latam Epayment Summit 2025, de acuerdo con Latam Fintech Hub.

Un modelo adaptado al mercado boliviano

Parte del avance de Yape responde a la adecuación de su estrategia operativa al mapa económico de Bolivia, distinto al patrón centralizado de Perú. La actividad del país altiplánico se organiza alrededor de un “eje troncal” conformado por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, zonas que concentran al 60% de la población y generan cerca del 73% del PBI nacional.

Enfocarse en estas ciudades permitió una rápida masificación de la aplicación, incluso en sectores con alta informalidad. La billetera digital logró insertarse en dinámicas comerciales donde el uso de efectivo sigue siendo predominante, aportando una alternativa más eficiente para pagos cotidianos y transacciones de negocios.

Créditos: la siguiente fase de crecimiento

Con la primera etapa ya consolidada, Yape se prepara para introducir servicios de crédito en Bolivia. El plan replica la experiencia desarrollada en Perú, comenzando con préstamos orientados a los comercios que muestran mayor actividad dentro de la plataforma, para luego extenderlos a usuarios individuales.

La meta es que, hacia el 2028, un millón de clientes acceda a algún tipo de financiamiento, especialmente aquellos históricamente excluidos del sistema financiero tradicional. Esta apuesta busca abrir oportunidades para emprendedores y consumidores que operan en segmentos con baja bancarización.

El cronograma prevé que la entrega de créditos inicie a mediados del 2026. En ese primer tramo, se ofrecerán préstamos de una sola cuota, mientras se avanza hacia modalidades multicuotas y montos más altos. Por ahora, la empresa continúa adecuándose a las exigencias regulatorias locales, sin establecer una meta específica de colocaciones para el primer año de funcionamiento.