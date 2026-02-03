Usuarios de Nequi reportan fallas intermitentes, hoy 3 de febrero

Se reportan fallos en Nequi durante el 3 de febrero - crédito composición fotográfica

La plataforma digital Nequi experimenta este martes 3 de febrero fallas intermitentes que dificultaron el acceso y el uso de varias funciones, según reportan usuarios en redes sociales.

Las principales quejas se centraron en la imposibilidad de ingresar, transferir fondos y consultar saldos, situaciones que generaron inquietud entre los clientes.

Las publicaciones en X (antes Twitter) reflejaron que los inconvenientes se han presentado a lo largo de la mañana, afectando tanto los pagos como las transferencias internas. Además, varias personas comentaron que la aplicación no lograba superar la pantalla de inicio, impidiendo cualquier gestión financiera.

Ante la creciente cantidad de reportes, Nequi comunicó que la plataforma padecía indisponibilidad total y aseguró a los usuarios que tanto su dinero como la información personal permanecen protegidos.

El equipo técnico afirmó: “Estamos trabajando a toda marcha para volver a estar al 100%”, tranquilizando a quienes dependen de este servicio digital.