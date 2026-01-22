Perú

Yape apuesta por Bolivia: dará financiamiento a micronegocios y busca expansión hacia otros países en Latinoamérica

La billetera digital del BCP acelera su evolución en el país altiplánico con una oferta financiera enfocada en pequeños negocios, mientras utiliza ese mercado como laboratorio para definir su crecimiento futuro en la región

La estrategia busca enriquecer la
Yape anunció que iniciará este año la entrega de créditos a micronegocios en Bolivia, como parte de una estrategia orientada a ampliar su alcance más allá de los pagos digitales.

Yape anunció que iniciará este año la entrega de créditos a micronegocios en Bolivia, como parte de una estrategia orientada a ampliar su alcance más allá de los pagos digitales. La billetera peruana apunta a reforzar su relación con una red que supera los 1,7 millones de comercios afiliados, en un mercado donde busca consolidar su presencia con nuevos servicios financieros.

La iniciativa forma parte de un plan para fortalecer su propuesta de valor en el país vecino, con soluciones diseñadas específicamente para el contexto local. La información fue difundida por el portal LatamFintech y marca un nuevo paso en la evolución del aplicativo dentro del ecosistema fintech boliviano.

Lanzamiento de Yape Comercios en Bolivia

El eje de esta nueva etapa es el próximo lanzamiento de Yape Comercios, una herramienta inspirada en Yape Empresas de Perú, pero adaptada íntegramente a las necesidades del mercado boliviano. Desde esta plataforma, la compañía proyecta incorporar capacidades adicionales que permitan atender de forma más integral a los pequeños negocios.

“Estamos por sacar Yape Comercios, que es parecido a Yape Empresas (Perú), pero va a ser enfocado 100% al mercado boliviano y sobre eso empezaremos a construir”, señaló Carlos Lepesqueur De Leon, head of Yape Bolivia, la billetera del Banco de Crédito del Perú (BCP). La compañía considera este producto como la base para desplegar nuevos servicios financieros en el país.

El punto central de esta
Créditos y nueva propuesta de valor

Créditos y nueva propuesta de valor

La hoja de ruta contempla la implementación de la versión 2.0 de la plataforma entre el Q1 y el Q2 de 2026. Esta fase incluirá préstamos y otras funcionalidades dirigidas a los micronegocios, un segmento que concentra cerca del 46% de los usuarios de la aplicación. Con ello, Yape busca profundizar el vínculo con este grupo y diversificar su oferta.

“Quedarnos solamente con el riel de pagos no es sostenible porque, al final, todo el mercado está tendiendo a la interoperabilidad, y cuando todo es abierto, todo tiende a fees muy chiquititos, entonces nuestra propuesta de valor tiene que ir encima de eso”, sostuvo el ejecutivo. Aunque no se precisaron las condiciones del financiamiento, adelantó que el monto inicial de los créditos sería superior al de Perú, donde Yape Empresa maneja límites de recepción cercanos a USD 297 por yapeo y permite emitir pagos por más de USD 800, además de ofrecer reportes de ventas, validaciones en tiempo real y usuarios adicionales.

Expansión regional en evaluación

En paralelo, la firma analiza su expansión hacia otros mercados de Latinoamérica, aunque todavía no define el próximo destino. La prioridad inmediata es afianzar la operación en Bolivia y utilizar esa experiencia como plataforma para futuros despliegues en la región.

“¿Qué región sigue? Todavía no sabemos, pero eventualmente buscaremos aprovechar esta sinergia que hemos logrado aprendiendo a escalar en Bolivia y replicarlo en otro país de la región”, indicó Lepesqueur De Leon. Yape ingresó al mercado boliviano en 2023 y actualmente registra cerca de cuatro millones de usuarios, un crecimiento que en poco más de dos años ha permitido a la compañía acumular conocimiento operativo con miras a convertirse en una organización de alcance regional, con la meta de llegar a un tercer o cuarto país hacia el 2030, según la evolución del entorno.

Yape evalúa su ingreso a
Expansión regional en evaluación

