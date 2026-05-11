Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario: los detalles del contrato y la estrategia hasta finales del 2026

El periodista Gustavo Peralta informó los pormenores de la llegada del veterano DT argentino a la 'U'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Hace exactamente una semana, la búsqueda de un nuevo entrenador para Universitario de Deportes se transformó en una prioridad ineludible para la directiva. El ciclo de Jorge Araujo no logró revertir la situación del equipo: la distancia respecto al liderato en el Torneo Apertura creció y el presente en la Copa Libertadores se complicó, dejando al club sin margen de error.

En medio de la urgencia por hallar una solución, la dirigencia evaluó varios perfiles. En esa lista apareció el nombre de Cristian ‘Kily’ González. Las conversaciones con el exjugador argentino incluyeron reuniones formales, según relató el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa Al Límite. No obstante, el consenso interno fue que la ‘U’ necesitaba un entrenador con experiencia internacional comprobada y títulos en su historial, cualidades que no encontraron en el ‘Kily’.

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El comunicador explicó que los altos mandos ‘merengues’ discutieron la necesidad de “un técnico con pergaminos, con experiencia y que haya ganado títulos, y eso no lo tenía el ‘Kily’ González”. Esa premisa reforzó el cambio de rumbo en las negociaciones durante las últimas horas, dejando atrás otras opciones evaluadas.

El periodista Gustavo Peralta informó los dos entrenadores que el administrador de la 'U' contactó en las primeras entrevistas. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

El nombre de Héctor Cúper emergió rápidamente como la alternativa que respondía a esas exigencias. Peralta destacó que el argentino es “un técnico experimentado que ha dirigido mucho, mucho tiempo en Europa y también en Mundial”.

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Esta resolución implica un viraje en la estrategia deportiva de Universitario, al apostar por un entrenador de perfil internacional, con trayectorias en clubes importantes como Valencia de España e Inter de Milán de Italia, y selecciones nacionales como Egipto, Uzbekistán, Siria, y Congo, y que ya cuenta con éxitos en su haber.

Detalles del contrato de Héctor Cúper en Universitario

Según información divulgada por Gustavo Peralta, existe un acuerdo de palabra por un año y medio entre Héctor Cúper y Universitario. El vínculo formal aún aguarda la firma, pero la llegada del técnico junto a su comando técnico está prevista entre el martes y el miércoles de esta semana.

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El ‘Cabezón’ asumirá el mando con la temporada en curso, lo que lo obligará a adaptarse rápidamente a la estructura vigente del equipo. En esa línea, Peralta detalló que Cúper se acoplará a lo que hay en este momento en el cuadro ‘crema’ para terminar el Torneo Apertura y lo que resta de la Copa Libertadores, y que “eso quiere decir acoplarse al 3-5-2”, el sistema actual del plantel.

No obstante, la dirigencia y el propio técnico son conscientes de que el periodo de trabajo previo al receso por el Mundial será clave para conocer al grupo y, si lo considera conveniente, implantar su idea futbolística. “Durante este tiempo y la para por el Mundial, conocerá al plantel para a partir de ese momento implantar su idea si así lo considera”, explicó Peralta.

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Héctor Cúper dirigió a la selección de Egipto en el Mundial 2018 tras salir subcampeón de la Copa Africana 2017. - créditos: REUTERS/Andrew Couldridge

La elección de Cúper no solo responde a su palmarés, sino también a ciertas coincidencias en el manejo humano y futbolístico que la directiva percibió con técnicos anteriores del club. Peralta reveló: “Dicen que se encontraron con un parecido en el manejo de cómo trataba Gregorio Pérez y mucha similitud futbolística, sin que signifique que juegue igual, a Jorge Fossati, y eso buscaban”.

Última experiencia de Héctor Cúper

La trayectoria de Héctor Cúper incluye una etapa singular al frente de la selección de Siria, cargo que ejerció hasta junio de 2014. Aquella aventura en Medio Oriente fue uno de los últimos desafíos internacionales del DT de 70 años antes de su retorno a Sudamérica.

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Durante su ciclo en Siria, el argentino debió afrontar el reto de liderar un equipo nacional en un contexto complejo, marcado por el conflicto interno que atravesaba el país. La dirigiró en amistosos y Copa Asiática, sin poder clasificarla al Mundial 2026.