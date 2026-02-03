Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

Suheyn Cipriani se va de ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán. TikTok

Este martes 3 de febrero, en una edición especial de ‘La Manada’, el productor Abneer Robles confirmó que Suheyn Cipriani dejará de formar parte del popular pódcast para embarcarse en una nueva aventura televisiva.

La decisión responde a una estrategia de Satélite+, la señal digital de Jefferson Farfán, que apostó por la modelo para encabezar un formato propio.

“Siempre hubo un interés del canal por jalar a Suheyn. Además, también hubo un interés de parte mía y de Laura por generar nuevo contenido con Suheyn. Ella es una figura del canal y estamos haciendo pilotos para darle un programa propio”, explicó Robles durante el programa, dejando claro que la salida de Cipriani fue planificada y responde a una visión de crecimiento.

La salida de Suheyn Cipriani de 'La Manada' fue resultado de una estrategia planificada por el equipo de producción y el canal.

Satélite+ apuesta por el talento de Suheyn

El productor detalló que la participación de Suheyn en “La Manada” fue parte de un proceso de entrenamiento y proyección, similar al realizado con otros talentos del canal.

“La idea de que entre a La Manada galáctica era para foguearla… Ahora Suheyn, las condiciones que tuvo para entrar este año fue que seamos más permisivos con sus horarios, porque estaba a punto de estrenar un programa”, agregó Robles.

La presencia de Cipriani en el pódcast fue intermitente durante las últimas semanas, precisamente por las exigencias de su nuevo proyecto, que ya está en etapa de producción avanzada.

Suheyn Cipriani aclara su salida

Durante la transmisión, la propia Suheyn Cipriani tomó la palabra para aclarar su decisión y agradecer la oportunidad de crecimiento que le brindó ‘La Manada’:

“Eso quería aclararlo, que fue la idea desde un comienzo. Cuando ingresé a Satélite, la idea era crear un programa nuevo para el canal. Me ha ayudado mucho estar aquí, he mejorado bastante y me felicitan por eso. Espero que le den todo el amor del mundo al proyecto que estamos viendo con Abner y toda la producción”, indicó.

La modelo y conductora reconoció que la experiencia en ‘La Manada’ le permitió perfeccionar sus habilidades frente a cámara, preparándola para este salto profesional.

Suheyn Cipriani se consolida como una figura emergente del entretenimiento peruano con su salto profesional a la conducción principal en Satélite+.

¿Cuándo estrena el programa de Suheyn Cipriani?

El nuevo reality de citas, titulado 'Esto sí es amor’, será la carta fuerte de ATV para la temporada 2026. Suheyn Cipriani compartirá conducción con el carismático Miguel Arce, exfigura de “Combate” y “Esto es Guerra”, en un formato que promete combinar encuentros románticos, historias personales y decisiones en tiempo real.

El estreno está programado para el lunes 9 de febrero a las 8:45 p. m., en el horario previo al regreso de Magaly Medina, lo que anticipa una fuerte apuesta por el rating y la captación de audiencias jóvenes y adultas.

“Vamos justo antes de Magaly”, confirmó entusiasmada Suheyn, quien ya genera expectativa entre seguidores y público general tras la viralización del adelanto promocional en redes sociales.

El formato de “Esto sí es amor” marca el regreso de los realities de citas a la televisión nacional. ATV apuesta por una propuesta fresca, dinámica y cargada de emociones, donde los participantes buscarán pareja en tiempo real y los conductores guiarán los encuentros con humor, empatía y complicidad.

La elección de Suheyn Cipriani como conductora principal responde a su crecimiento profesional, carisma y capacidad de conectar con la audiencia. Su dupla con Miguel Arce promete química y entretenimiento en cada emisión.

Suheyn Cipriani debutará en la conducción junto a Miguel Arce en reality de citas ‘Esto sí es amor’ por ATV

Un salto profesional y una oportunidad de oro

El paso de Suheyn Cipriani de ‘La Manada’ a su propio programa en Satélite+ marca un hito en su carrera. Más allá del cambio de formato, la conductora asume un rol protagónico en la parrilla digital del canal de Jefferson Farfán, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y consolidándose como una de las figuras emergentes del entretenimiento peruano.

Mientras tanto, el público se prepara para descubrir ‘Esto sí es amor’ y acompañar a Suheyn en su nuevo desafío, en una temporada que promete emociones, sorpresas y mucho romance en la televisión peruana.