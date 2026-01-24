Suheyn Cipriani debutará en la conducción junto a Miguel Arce en reality de citas ‘Esto sí es amor’ por ATV.

El 2026 marca el regreso de los realities de citas a la televisión peruana de la mano de ATV. El canal apuesta fuerte por “Esto sí es amor”, un formato que combina encuentros románticos, historias personales y decisiones en tiempo real.

La gran novedad es la dupla conductora: el carismático Miguel Arce, rostro conocido de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, y la modelo Suheyn Cipriani, quien debuta en la conducción y se perfila como la gran revelación del año.

La noticia fue confirmada oficialmente a través de un adelanto promocional que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando expectativa y reacciones entre los seguidores del género y el público en general.

Miguel Arce: de chico reality a presentador principal

Tras varios años de carrera fuera del país, Miguel Arce retorna a la televisión peruana en un rol completamente renovado. Recordado por su participación en formatos de competencia, Arce ahora asume la responsabilidad de liderar un programa propio, prometiendo dinamismo, humor y una conexión directa con los participantes y la audiencia.

“¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV. ‘Esto sí es amor’. Atrevámonos juntos a enamorarnos”, expresa Arce en el video promocional, dejando claro el tono cálido y cercano que busca el reality.

El popular exintegrante de “Combate” reaparece como conductor de “Esto sí es amor”, el nuevo programa de citas que debutará en febrero y promete revolucionar la oferta de entretenimiento en la televisión peruana con historias románticas y mucha expectativa (ATV)

El debut de Suheyn Cipriani

La gran sorpresa es la incorporación de Suheyn Cipriani como co-conductora. La modelo y exmiss, reconocida por su elegancia y carisma, asume el desafío de guiar a los participantes en la búsqueda de su pareja ideal.

Suheyn aportará la frescura y la empatía necesarias para conectar con los concursantes y generar momentos memorables en cada emisión.

En las redes sociales oficiales del programa, ATV anunció: “Suheyn Cipriani se suma a Miguel Arce y juntos te ayudarán a buscar a tu pareja ideal en ‘Esto sí es amor’, en febrero por ATV y ATV.pe”.

Aunque ATV no ha revelado todos los detalles de la dinámica, “Esto sí es amor” se perfila como un reality de citas clásico potenciado por el carisma de sus conductores y una producción orientada al entretenimiento familiar. Se esperan citas a ciegas, confesiones, desafíos y momentos de decisión, todo bajo la mirada de Arce y Cipriani, quienes acompañarán a los participantes en cada paso del proceso.

Cambios en la parrilla de ATV

El lanzamiento de “Esto sí es amor” coincide con importantes movimientos en la programación de ATV. Tras la salida de Andrea Llosa y el anuncio de su nuevo rumbo profesional, el canal apuesta por formatos frescos y la reconfiguración de sus horarios nocturnos.

El creador de contenido Ric La Torre sugirió que el espacio podría cubrir el horario que deja Andrea Llosa, alimentando especulaciones sobre el lugar que ocupará “Esto sí es amor” en la grilla del canal.

Se especula que el reality de citas podría ocupar el horario previo a “Magaly TV La Firme”, convirtiéndose en el nuevo “colchón” para captar audiencia antes del espacio de espectáculos.

La propia Magaly Medina comentó sobre el tema: “Bueno, espero. Tengo la esperanza de que realmente me sirva de colchón. Pero más bien creo que están esperando que, para salir al aire, yo aparezca, porque quieren que yo sea el colchón”.

Magaly Medina da su opinión sobre el nuevo programa de Miguel Arce en ATV.

¿Cuándo se estrena “Esto sí es amor”?

Aunque ATV aún no ha confirmado la fecha exacta ni el horario, la campaña de promoción indica que el estreno será en febrero, el mes del amor por excelencia. La expectativa crece conforme se acerca el lanzamiento, con la promesa de una temporada llena de romance, sorpresas y momentos inolvidables.

Con “Esto sí es amor”, ATV apuesta por revitalizar el género de los realities de citas en la televisión local. La presencia de dos figuras jóvenes, carismáticas y con experiencia en el mundo del espectáculo, como Miguel Arce y Suheyn Cipriani, es la carta fuerte del canal para esta nueva etapa.

El éxito dependerá de la capacidad del programa para conectar con el público, ofrecer historias auténticas y entretener en un formato dinámico y moderno. La competencia será intensa, pero la expectativa es alta.

El exchico reality retoma presencia en la televisión peruana tras una prolongada etapa en el extranjero, marcando su regreso con un proyecto que lo coloca al frente de cámaras. (ATV)