Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

El exfutbolista evoluciona su canal JF10 TV y presenta una nueva plataforma con figuras como Laura Spoya y Mario Irivarren.

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite ’. IG

Jefferson Farfán anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo canal de streaming ‘Satélite+’, una plataforma de contenido digital que marca una nueva etapa en su faceta como productor y creador audiovisual.

“Hay historias que merecen ser contadas en otra galaxia… JF10 TV fue el inicio de lo que hoy es SATÉLITE+, un canal para el que no están preparados”, expresó Farfán en sus redes sociales, acompañado de un video promocional que rápidamente se volvió tendencia.

Con este anuncio, el exdelantero de Alianza Lima confirma que su proyecto digital JF10 TV evoluciona hacia una nueva marca, con una propuesta más ambiciosa y una parrilla de programas que busca competir directamente con los principales espacios de entretenimiento online.

“Misma casa, nuevo nombre”: JF10 TV se convierte en Satélite+

Jefferson Farfán explicó que ‘Satélite+’ es la evolución natural de su exitoso canal de YouTube JF10 TV, espacio que se hizo popular gracias al programa “Enfocados”, donde entrevistaba a figuras del deporte y la farándula nacional junto a Roberto Guizasola.

“Misma casa, nuevo nombre. ‘Enfocados’ seguirá poniéndola muy arriba como a ustedes les gusta, mis galácticos”, escribió la popular ‘Foquita’ en Instagram, confirmando que el formato seguirá vigente dentro de esta nueva etapa.

La imagen del proyecto mantiene el sello que caracteriza a Farfán: humor, energía, camaradería y un estilo de producción profesional que lo diferencia de otros creadores locales.

Nuevos rostros se suman a la parrilla de Satélite+

El periodista Ric La Torre reveló que varios rostros conocidos del entretenimiento ya habrían firmado para integrarse a la parrilla de Satélite+. Entre ellos figuran Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo, quienes anteriormente formaron parte del canal ‘Todo Good’, un espacio dirigido por José Rodríguez, más conocido como ‘Pelao’.

Según La Torre, el nuevo canal de Farfán busca reunir a creadores con comunidades consolidadas en redes sociales para fortalecer su presencia digital.

“Satélite+ es un canal de entretenimiento dedicado a contenidos de otra galaxia. Estamos en la búsqueda de cambiar la historia, se vienen novedades para todos nuestros galácticos”, dice en la descripción de su canal de YouTube.

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite ’. TikTok.

El curioso reencuentro entre Mario Irivarren y Jefferson Farfán

Una de las coincidencias que más ha llamado la atención entre los fans es el posible encuentro entre Mario Irivarren, expareja de una persona vinculada sentimentalmente a Jefferson Farfán.

La reunión entre ambos no ha pasado desapercibido para los seguidores de la farándula. En redes, muchos usuarios comentaron con sorpresa que ambos ahora compartan el mismo proyecto digital. “No me lo esperaba, pero la Foquita siempre sorprende”, comentó un fan en TikTok.

Aunque ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones al respecto, todo indica que Farfán está apostando por la diversidad y la profesionalización de su nuevo espacio audiovisual, dejando atrás cualquier tipo de rumor para centrarse en la creación de contenido.

El legado digital de Farfán sigue creciendo

Desde su retiro del fútbol, Jefferson Farfán ha demostrado tener un olfato especial para el contenido digital. Su programa 'Enfocados’ no solo alcanzó millones de visualizaciones en YouTube, sino que además se convirtió en uno de los espacios más comentados por sus reveladoras entrevistas.

Figuras como Paolo Guerrero, Ricardo Gareca y Christian Cueva pasaron por su set, generando titulares virales y consolidando su posición como uno de los creadores peruanos con mayor alcance orgánico.

Con Satélite+, la ‘Foquita’ busca dar el siguiente paso: convertir su plataforma en un hub de entretenimiento latino, abriendo espacio a nuevos talentos y consolidando una red de producción propia.

Los “galácticos” de Farfán: una nueva comunidad digital

El término “galácticos”, con el que Farfán se refiere a sus seguidores, se ha convertido en parte de su marca personal. En esta nueva etapa, el exfutbolista busca potenciar esa comunidad, invitando a los fans a ser parte activa del crecimiento del canal.

Además, se espera que Satélite+ ofrezca una experiencia multiplataforma, con presencia en YouTube, Instagram y TikTok, donde Farfán ya acumula millones de vistas.

“Lo que viene no es solo un canal, es una experiencia. Queremos cambiar la forma en que el público peruano consume contenido digital”, aseguró una fuente cercana a la producción.

