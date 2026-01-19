Perú

Miguel Arce regresa a la televisión peruana y asume la conducción de un nuevo reality de citas en ATV: “tenemos una cita”

El exguerrero confirmó su retorno a la pantalla peruana como conductor de ‘Esto sí es amor’, un nuevo programa de ATV que marcará su reaparición televisiva tras varios años de trabajo en México

Después de años en México, el reconocido exchico reality regresa al país para conducir “Esto sí es amor” en ATV, despertando opiniones divididas y alentando a la audiencia a vivir nuevas historias de amor (ATV)

ATV refuerza su parrilla para la próxima temporada con una apuesta que combina rostro conocido y formato orientado a las relaciones sentimentales. Miguel Arce, actor y exchico reality, anunció su regreso a la televisión peruana como conductor de un nuevo espacio titulado ‘Esto sí es amor’.

La confirmación llegó a través de un adelanto promocional difundido en redes sociales, donde el artista aparece presentando el concepto del programa que se estrenará en febrero.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre seguidores y usuarios, quienes no tardaron en comentar el retorno de una figura que alcanzó popularidad en programas de competencia y que, en los últimos años, desarrolló su carrera fuera del país.

Un regreso televisivo tras una etapa en el extranjero

El exchico reality retoma presencia en la televisión peruana tras una prolongada etapa en el extranjero, marcando su regreso con un proyecto que lo coloca al frente de cámaras. (ATV)

El retorno de Miguel Arce a la televisión local se produce luego de una prolongada estadía en México, país al que se trasladó tras consolidarse como uno de los rostros más visibles de los realities de competencia en el Perú. Su participación en formatos como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’ le permitió ampliar su exposición mediática y abrirse paso en producciones extranjeras, una decisión que marcó un cambio importante en su trayectoria profesional.

Durante ese periodo, Arce se mantuvo activo en el ámbito artístico y en proyectos vinculados al entretenimiento, aunque lejos de la pantalla peruana. Su regreso se da ahora en un contexto distinto, con un rol que lo coloca al frente de un formato propio y no como participante. ‘Esto sí es amor’ aparece como una propuesta centrada en las citas y los vínculos sentimentales, un terreno que ATV busca fortalecer dentro de su programación.

El anuncio fue realizado mediante un video promocional que rápidamente se volvió viral. En el clip, Arce se muestra con una imagen sobria, vestido con camisa, saco y corbata, y se dirige directamente al público. “¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV. ‘Esto sí es amor’. Atrevámonos juntos a enamorarnos”, expresa, marcando el tono del programa y confirmando su rol como conductor principal.

La pieza audiovisual culmina con una voz en off que precisa el mes de estreno, febrero, aunque sin detallar fecha exacta ni franja horaria. Ese detalle ha abierto espacio a especulaciones sobre el lugar que ocupará el nuevo formato dentro de la grilla del canal.

El nuevo formato y las reacciones tras el anuncio

El anuncio del programa provocó una ola de reacciones digitales y reavivó el debate sobre la vigencia de los realities sentimentales en la televisión abierta peruana. (ATV)

Esto sí es amor’ se perfila como un espacio vinculado al universo de los realities de citas, un género que ha tenido resultados diversos en la televisión local. Desde el canal no se han brindado mayores precisiones sobre la dinámica del programa, pero el adelanto deja entrever una propuesta enfocada en encuentros, emociones y decisiones personales.

La confirmación del proyecto generó una ola de comentarios en plataformas digitales. Usuarios recordaron la etapa de Arce como figura mediática y debatieron sobre su desempeño en un rol distinto al que acostumbró al público. Las opiniones se dividieron entre quienes celebran su regreso y quienes expresan dudas sobre la recepción del formato.

El creador de contenido Ric La Torre fue uno de los que se pronunció tras la difusión de la promoción, al señalar que el espacio podría ocupar el horario dejado recientemente por Andrea Llosa. La periodista anunció su salida de ATV luego de casi dos décadas, tras no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con el canal. “Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa”, expresó Llosa al comunicar su decisión.

Aunque desde el canal no se ha confirmado un reemplazo directo ni un horario específico, la coincidencia temporal entre ambos anuncios alimentó versiones sobre una reconfiguración importante de la parrilla. En ese contexto, la figura de Arce emerge como una de las cartas fuertes para captar atención en la nueva temporada.

El regreso del exchico reality también reaviva el debate sobre la eficacia de los formatos sentimentales en la televisión abierta. Algunos usuarios recordaron experiencias previas que no lograron consolidarse, mientras otros consideraron que la presencia de un conductor con experiencia mediática podría marcar una diferencia.

