MTC alista decreto supremo para enfrentar desabastecimiento de placas de motos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prepara un decreto supremo con medidas excepcionales para resolver de manera inmediata el desabastecimiento de placas para motocicletas en el país. Así lo anunció el titular del sector, Aldo Prieto Barrera, al presentar la propuesta normativa ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.

Según explicó el ministro, la norma permitirá garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular y asegurar que los usuarios puedan acceder a placas completamente seguras sin mayores demoras. El objetivo es atender una situación que afecta a miles de conductores, especialmente de motocicletas, que hoy circulan sin placa por falta de stock.

Desde el MTC se ha señalado que esta medida excepcional busca mantener la operatividad del sistema mientras se avanza hacia una solución definitiva basada en un proceso de concesión público y transparente. La cartera de Transportes reiteró que su prioridad es salvaguardar los intereses de los usuarios y promover un sistema eficiente que refuerce la seguridad ciudadana.

En ese marco, el sector convocó a distintas entidades públicas y privadas para recoger aportes y evaluar alternativas que permitan superar el problema en el corto plazo, sin descuidar los estándares de seguridad que exige la identificación vehicular.

Mesa de trabajo en el Congreso acelera decreto para solucionar falta de placas

Mesa de trabajo del Congreso

La propuesta del decreto supremo fue trabajada previamente en una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, presidida por el legislador Juan Mori Celis, de la bancada de Acción Popular. El encuentro tuvo como objetivo articular acciones concretas frente al desabastecimiento de placas para motos y cuatrimotos, clasificadas como vehículos de categoría L.

En la reunión participaron los principales actores vinculados al tema, entre ellos el ministro de Transportes, representantes de la Asociación Automotriz del Perú, de la Asociación de Motociclistas del Perú, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Sunarp y la Cámara de Comercio de Lima.

Mesa de trabajo en el Congreso acelera decreto para solucionar falta de placas

Durante la sesión se expuso la magnitud del problema. De acuerdo con lo informado por la Asociación Automotriz del Perú, alrededor de 57 mil vehículos de esta categoría circulan actualmente sin placa, una situación que tiene impacto directo en la seguridad ciudadana y en los controles que realizan las autoridades.

Tras escuchar las distintas propuestas, se acordó que el MTC emitirá en los próximos días un decreto supremo con normas excepcionales que permitan el abastecimiento inmediato de placas.

La posición de la Asociación Automotriz del Perú

Desde el sector privado, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha expresado una posición favorable frente a la inminente emisión del decreto supremo. Su presidente, Karsten Kunckel Saamer, señaló que la medida permitiría destrabar el problema en el corto plazo, ya que existe disponibilidad para fabricar un nuevo tipo de placa.

“Aparentemente, hay humo blanco. Entonces, entendemos que va a dar pase a que esa nueva placa pueda empezar a circular, porque la tenemos en stock y la podemos fabricar a partir de, de mañana, si fuese posible, mediante un decreto supremo. La antigua, la azul, que estuvo vigente y que la volvieron a revivir, no la tenemos disponible ahorita y demoraría cuatro meses en poder tenerla disponible”, afirmó.

MTC y AAP acuerdan salida temporal ante la escasez de placas para motos

La propuesta de la Asociación Automotriz del Perú plantea que, durante este periodo excepcional, la entrega se realice al mismo precio de la placa actual de color celeste: 66 soles con 80 céntimos, pese a que el nuevo modelo incorpora mayores medidas de seguridad.

Sobre estas características, Karsten Kunckel Saamer explicó que la placa propuesta cuenta con elementos que facilitan su identificación y control. “Tiene siete dígitos, es de fondo blanco, en vez de fondo celeste, azul, se puede identificar mucho mejor. Incluye un chip, un chip RFID, que puede ser trazado a distancia mediante antenas”, detalló.

De acuerdo con lo conversado entre las partes, recién en noviembre se evaluaría la aplicación del costo real de la nueva placa. Antes de ello, el MTC y la Asociación Automotriz del Perú volverán a reunirse este martes para cerrar los detalles finales del decreto supremo, como la numeración que se utilizará y otros aspectos técnicos.