Mercado negro de placas para motos: réplicas se venden hasta por el triple del precio oficial

El desabastecimiento de placas oficiales para motocicletas y mototaxis en Lima ha impulsado un mercado negro donde comerciantes informales ofrecen réplicas hasta el triple del precio regular, según el reporte de Panamericana Noticias.

Vendedores del centro de Lima confirmaron la venta de placas de aluminio y bronce, tanto con relieve como sin él, ante la falta de suministro oficial, así se evidencia en el video compartido por Moteando Perú.

El vendedor detalló que la fabricación se realiza de acuerdo a pedidos, inclusive replicando el número de placa que el cliente proporcione. El informe revela que los comercios de la zona de Azángaro se han especializado en la elaboración de placas adulteradas.

Mercado negro de placas para motos se expande en Lima por la escasez oficial| Panamericana

La operación se desarrolla abiertamente, con alternativas en materiales y acabados para quienes buscan una copia lo más similar posible a la original. “¿Quiere la réplica? Lo más parecido”, se escucha en una conversación registrada por el medio.

Problemas con las placas

De acuerdo con fuentes consultadas, el precio de una placa original de mayor tamaño alcanza los S/ 66,80, mientras que en el circuito informal las réplicas pueden cotizarse hasta tres veces ese valor. Esta diferencia de costos ha propiciado que más usuarios recurran a la clandestinidad para obtener el distintivo necesario para circular en menor tiempo posible.

La situación inició el 11 de diciembre de 2024, cuando el Congreso aprobó nuevas características para las placas vehiculares, incluyendo un formato más grande, siete dígitos y la incorporación de microchip. Sin embargo, en diciembre de 2025, el MTC emitió un decreto supremo que aplazó la entrada en vigor de la ley hasta noviembre de 2026 y detuvo todas las operaciones, generando un déficit crítico de insumos para la fabricación de placas azules antiguas y congestionando la logística de concesionarios y compradores.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) había preparado la infraestructura para la distribución de las nuevas placas, pero la medida quedó frustrada tras el cambio de directriz. El presidente de AAP, Karsten Kunckel, señaló que actualmente existe un stock de 147 mil placas nuevas, inhabilitadas por la normativa vigente.

Gobierno incorpora placas digitales y ajusta normas de chalecos y cascos en zonas de emergencia. (Foto: Agencia Andina)

“No podemos emitir la placa azul por falta de stock, porque era imposible prever esa situación cuando el decreto supremo establecía que debíamos emitir las nuevas placas a partir del 17 de diciembre”, detalló al citado medio.

La entidad sostiene que no se justifica regresar a la matrícula azul cuando está previsto que en noviembre se reactive la placa de mayor tamaño, pues esto obligaría a los usuarios a realizar un doble gasto.

Este estancamiento afecta a decenas de miles de trabajadores y familias que dependen de estos vehículos como principal fuente de ingresos, según AAP. El bloqueo incrementa el riesgo de circulación de motos sin identificación, dificultando el control vehicular y elevando los riesgos para la seguridad ciudadana.

“Eso afecta a los que quieren sacar una nueva para su moto o los que realicen un duplicado porque se les pierde o roban. Entonces, quieren sacar duplicado, pero no van a poder. Y van a recurrir a los que hacen por debajo”, señaló un motorizado.