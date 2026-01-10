MTC aplica cambios temporales en la identificación de placas de vehículos menores: todos los detalles

Durante la suspensión, la matrícula ordinaria de motos y trimotos se compone de seis símbolos: cuatro dígitos, un carácter alfanumérico y una letra que identifica la zona registral con combinaciones ampliadas - Créditos: Andina.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha ordenado la suspensión temporal de diversas disposiciones incluidas en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, regulado por el Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC.

Esta decisión afecta la configuración del registro, el formato, la disposición de elementos de autenticidad y los parámetros técnicos de identificación vehicular para la categoría L.

La identificación especial mantiene la estructura general de vehículos livianos y pesados, pero introduce la letra “E” de menor tamaño y variaciones específicas en los códigos asignados - Créditos: Andina.

Composición de la identificación vehicular

Durante la suspensión, el código de matrícula ordinaria de los vehículos de menor tamaño se integra por seis símbolos, divididos por un guion en dos bloques: uno inicial de cuatro signos y otro de dos.

Los primeros corresponden a cifras asignadas en orden creciente. El quinto se determina con un valor numérico o una letra, admitiendo hasta treinta y seis opciones (diez dígitos y veintiséis caracteres alfabéticos). El sexto elemento indica la zona registral de procedencia, contando con veinticinco alternativas disponibles.

En el caso de la identificación especial, se mantienen los lineamientos previstos para automóviles livianos y pesados, aunque la configuración varía: el símbolo inicial, de menor tamaño, corresponde a la letra “E”; los dos siguientes informan sobre el tipo específico, y el resto, tres cifras, se asignan en secuencia.

Se elimina la exigencia de una credencial holográfica delantera para la categoría L, que se reemplaza por una plancha metálica posterior de aluminio con lámina retroreflectiva y una calcomanía holográfica de seguridad - Créditos: Andina.

Elementos de autenticidad

La exigencia de una credencial holográfica delantera en vehículos de la categoría L queda sin efecto temporalmente. Como reemplazo, la Placa Única Nacional se compone de una plancha metálica posterior de aluminio con lámina retroreflectiva y una calcomanía holográfica de seguridad.

Este adhesivo debe situarse en el parabrisas, o en su defecto, en la parte más visible de la carrocería. Solo puede retirarse destruyéndolo y siempre debe resguardar su información de agentes climáticos y ambientales.

Por otro lado, la referencia visual “PERÚ” y el holograma de seguridad en las planchas metálicas para unidades de menor cilindrada pasan a regirse por los criterios que se aplican en automóviles livianos y pesados.

La asignación de letras para identificar la zona registral varía según la jurisdicción, existiendo combinaciones específicas para cada región y un grupo de caracteres de reserva para casos especiales - Créditos: Andina.

Esquema cromático y visual

Durante la vigencia de la suspensión, el diseño de color y la presentación gráfica para la identificación de categoría L se establece así:

L1, L2, L3 y L4: fondo celeste con signos en negro.

L5: fondo celeste, franja superior amarilla, inscripciones en negro.

Las identificaciones especiales conservan su codificación y gama cromática, aunque las propiedades físicas y dimensiones pasan a ser las de las unidades pequeñas.

Asignación de símbolos y zonificación

La determinación de símbolos en la Placa Única Nacional, según la región registral, sigue el siguiente patrón:

Cada jurisdicción tiene asignadas letras específicas para el quinto y sexto símbolo de la placa de vehículos menores. Por ejemplo, la sede Piura utiliza la letra P; Chiclayo recurre a M o K; Lima emplea A, B, C, D o F. El resto de regiones cuenta con asignaciones propias y existen caracteres de reserva (G, J, N, O, Q, R).

Se publicó un cuadro en el que se observa el cuadro de zona registrales - Créditos: MTC.

Especificaciones técnicas de la plancha metálica

Durante este periodo, las placas metálicas deben cumplir con los siguientes requisitos:

110 mm x 190 mm (+/- 2 mm)

Borde exterior de 3 mm de ancho

Bandera nacional: 30 mm de ancho por 19 mm de alto

“PERÚ”: 13,5 mm de ancho x 20 mm de alto x 3 mm de espesor

Letras y cifras: 20 mm de ancho x 50 mm de alto x 5 mm de espesor

Holograma de autenticidad: ubicado en la parte superior derecha

Franja de color: 25 mm (+/- 2 mm) de ancho

Calcomanía holográfica de seguridad

En cuanto a la calcomanía de seguridad, para automóviles livianos y pesados se utiliza un verificador electrónico pasivo (RFID), que opera entre 915 y 928 MHz y almacena un número de serie único. Para los de la categoría L, la validación se realiza mediante un sistema óptico, electrónico u otro mecanismo capaz de registrar y permitir la revisión de datos con dispositivos portátiles.