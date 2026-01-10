MTC aplica cambios temporales en la identificación de placas de vehículos menores: todos los detalles

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha ordenado la suspensión temporal de diversas disposiciones incluidas en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, regulado por el Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC.
Esta decisión afecta la configuración del registro, el formato, la disposición de elementos de autenticidad y los parámetros técnicos de identificación vehicular para la categoría L.
Composición de la identificación vehicular
Durante la suspensión, el código de matrícula ordinaria de los vehículos de menor tamaño se integra por seis símbolos, divididos por un guion en dos bloques: uno inicial de cuatro signos y otro de dos.
Los primeros corresponden a cifras asignadas en orden creciente. El quinto se determina con un valor numérico o una letra, admitiendo hasta treinta y seis opciones (diez dígitos y veintiséis caracteres alfabéticos). El sexto elemento indica la zona registral de procedencia, contando con veinticinco alternativas disponibles.
En el caso de la identificación especial, se mantienen los lineamientos previstos para automóviles livianos y pesados, aunque la configuración varía: el símbolo inicial, de menor tamaño, corresponde a la letra “E”; los dos siguientes informan sobre el tipo específico, y el resto, tres cifras, se asignan en secuencia.
Elementos de autenticidad
La exigencia de una credencial holográfica delantera en vehículos de la categoría L queda sin efecto temporalmente. Como reemplazo, la Placa Única Nacional se compone de una plancha metálica posterior de aluminio con lámina retroreflectiva y una calcomanía holográfica de seguridad.
Este adhesivo debe situarse en el parabrisas, o en su defecto, en la parte más visible de la carrocería. Solo puede retirarse destruyéndolo y siempre debe resguardar su información de agentes climáticos y ambientales.
Por otro lado, la referencia visual “PERÚ” y el holograma de seguridad en las planchas metálicas para unidades de menor cilindrada pasan a regirse por los criterios que se aplican en automóviles livianos y pesados.
Esquema cromático y visual
Durante la vigencia de la suspensión, el diseño de color y la presentación gráfica para la identificación de categoría L se establece así:
- L1, L2, L3 y L4: fondo celeste con signos en negro.
- L5: fondo celeste, franja superior amarilla, inscripciones en negro.
Las identificaciones especiales conservan su codificación y gama cromática, aunque las propiedades físicas y dimensiones pasan a ser las de las unidades pequeñas.
Asignación de símbolos y zonificación
La determinación de símbolos en la Placa Única Nacional, según la región registral, sigue el siguiente patrón:
Cada jurisdicción tiene asignadas letras específicas para el quinto y sexto símbolo de la placa de vehículos menores. Por ejemplo, la sede Piura utiliza la letra P; Chiclayo recurre a M o K; Lima emplea A, B, C, D o F. El resto de regiones cuenta con asignaciones propias y existen caracteres de reserva (G, J, N, O, Q, R).
Especificaciones técnicas de la plancha metálica
Durante este periodo, las placas metálicas deben cumplir con los siguientes requisitos:
- 110 mm x 190 mm (+/- 2 mm)
- Borde exterior de 3 mm de ancho
- Bandera nacional: 30 mm de ancho por 19 mm de alto
- “PERÚ”: 13,5 mm de ancho x 20 mm de alto x 3 mm de espesor
- Letras y cifras: 20 mm de ancho x 50 mm de alto x 5 mm de espesor
- Holograma de autenticidad: ubicado en la parte superior derecha
- Franja de color: 25 mm (+/- 2 mm) de ancho
Calcomanía holográfica de seguridad
En cuanto a la calcomanía de seguridad, para automóviles livianos y pesados se utiliza un verificador electrónico pasivo (RFID), que opera entre 915 y 928 MHz y almacena un número de serie único. Para los de la categoría L, la validación se realiza mediante un sistema óptico, electrónico u otro mecanismo capaz de registrar y permitir la revisión de datos con dispositivos portátiles.