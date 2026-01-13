Perú

MTC cambia el sistema de puntajes y conductores con más de 100 puntos podrían ya no perder su licencia a partir de esta semana

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha expedido un nuevo reglamento y una amnistía que involucran cambios sensibles en los cursos de seguridad vial

El Decreto Supremo N° 001-2026-MTC
El Decreto Supremo N° 001-2026-MTC modifica el sistema de licencias de conducir en Perú y amplía el incentivo para cursos de Seguridad Vial. Foto: Ministerio del Interior del Perú

El Gobierno peruano oficializó una modificación al Reglamento del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, estableciendo nuevos descuentos de puntos para quienes aprueben el Curso de Seguridad Vial.

La medida, publicada a través del Decreto Supremo N° 001-2026-MTC y que marcará una nueva pauta para los agentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), busca fortalecer la función formativa de estos cursos y promover una mayor participación de los conductores.

El ajuste diferencia el incentivo según la modalidad en la que se lleve a cabo la capacitación, permitiendo así acceder a una reducción superior de puntos cuando el curso se realiza de manera presencial.

AAP - trafico en Lima
AAP - trafico en Lima

MTC introduce incentivos para reducción de puntos en licencias de conducir: ¿Curso virtual o presencial?

La nueva disposición, firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Martín Prieto Barrera, marca un cambio respecto al esquema anterior, que otorgaba un único descuento de 30 puntos sin distinción de modalidad.

Desde la entrada en vigencia, la aprobación del Curso de Seguridad Vial permitirá descontar 50 puntos si se realiza presencialmente y 40 puntos si se cursa de manera virtual. Para quienes tengan menos puntos por descontar, el beneficio será proporcional al saldo registrado, sin saldo a favor.

La reforma responde a la necesidad de incentivar la capacitación presencial, considerada de mayor exigencia formativa, y de adaptar el sistema de incentivos a la diversidad de modalidades disponibles. De este modo, el Gobierno busca que más conductores accedan a los cursos y reduzcan su puntaje acumulado.

El nuevo sistema diferencia el
El nuevo sistema diferencia el incentivo según la modalidad del curso: 50 puntos menos por aprobar el curso presencial y 40 por el virtual, según MTC.

Ejecutivo promulga amnistía para evitar suspensión de licencias a infractores con 100 a 150 puntos

Las modificaciones introducidas también obligan al MTC a adecuar los registros y plataformas digitales vinculadas al Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos.

Este proceso debe completarse en 5 días calendario a partir de la publicación de la norma (esta semana). La directiva que regula el Curso de Seguridad Vial deberá actualizarse conforme a los nuevos lineamientos, bajo responsabilidad de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal.

Además, el MTC establece un régimen temporal de 45 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto, durante el cual los titulares de licencias que tengan entre 100 y 150 puntos acumulados podrán acceder al descuento de puntos mediante la aprobación del curso.

Esta excepción busca ofrecer una alternativa a quienes se encuentren próximos a sanciones más severas, siempre que no hayan recibido suspensión o cancelación de licencia.

El Gobierno peruano permite descontar
El Gobierno peruano permite descontar más puntos a conductores que aprueben el Curso de Seguridad Vial, fortaleciendo la seguridad vial nacional.

MTC y municipios actualizarán esta semana sus plataformas electrónicas

El Reglamento Nacional de Tránsito también fue ajustado para garantizar la coherencia normativa. El numeral 4 del artículo 313 establece que los conductores con licencia hábil que no hayan acumulado 100 puntos firmes y que no hayan sido sujetos de sanción no pecuniaria directa podrán reducir puntos previa acreditación del curso, en línea con lo dispuesto en el reglamento modificado.

De esta manera, la reforma busca estimular la formación continua de los conductores y reducir la reincidencia de infracciones graves, en línea con las políticas de seguridad vial promovidas por el Ejecutivo. El MTC ha solicitado a los titulares de licencias y a las escuelas de conductores que consulten los nuevos requisitos y procedimientos a través de la web oficial del ministerio.

