Lima se está quedando sin placas para motos y mototaxis: ventas llegan a 1.500 unidades por día, ¿Qué está previendo el MTC?

La Asociación Automotriz del Perú alerta sobre las miles de unidades en stock sin inscribir, afectando la cadena de distribución y venta de motocicletas.

La suspensión en la entrega de placas para motocicletas y mototaxis en Perú ha desencadenado una crisis que afecta directamente a más de 21.000 vehículos nuevos y mantiene en vilo a unas 150.000 familias.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dictó recientemente una prórroga que paralizó el registro oficial de estos vehículos, una decisión tomada sin previo aviso ni consulta al sector, según denunció la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Esta medida ha impedido la entrega de motos y mototaxis, medios de trabajo esenciales para miles de personas que dependen de ellos para realizar actividades de reparto, transporte y comercio.

La suspensión de placas detiene la circulación de motocicletas en Perú

El impacto de la suspensión se refleja en los concesionarios, donde los compradores exigen reembolsos o la entrega inmediata de sus vehículos, mientras las unidades permanecen inmovilizadas por la imposibilidad de inscribirlas y obtener las placas correspondientes.

El mercado peruano de motocicletas registra ventas diarias de entre 1.000 y 1.500 unidades, lo que equivale a unas 400.000 motos al año.

La interrupción en el sistema de placas genera efectos inmediatos, especialmente en temporadas de alta demanda como la pasada campaña navideña, cuando muchas personas adquieren motos a crédito con la expectativa de usarlas para generar ingresos.

La AAP propone al MTC la fabricación temporal de placas grandes de 6 dígitos para permitir la circulación de nuevos vehículos durante la transición normativa.

AAP: La falta de placas nuevas afecta a concesionarios y familias peruanas

La raíz del problema se encuentra en la falta de coordinación entre la normativa vigente y la operatividad de las entidades estatales.

Desde diciembre de 2025, la ley exige placas de siete dígitos para los nuevos vehículos de la Categoría L, pero la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) seguía emitiendo códigos de seis cifras.

Este desajuste dejó al sector sin margen de acción y sin insumos suficientes para fabricar placas en el formato anterior, lo que provocó el desabastecimiento.

Un cambio normativo deja 21.000 motos nuevas sin poder circular

La Asociación Automotriz del Perú informó que cuenta con un stock de 200.000 placas listas para ser distribuidas. Sin embargo, la suspensión del registro por parte del Estado impide su uso y distribución, profundizando la preocupación entre usuarios y concesionarios.

Como solución de emergencia, la AAP propuso al MTC la fabricación de placas grandes de seis dígitos al costo previo, para que las motos puedan circular legalmente mientras se resuelve la transición normativa. La propuesta contempla mantener el precio anterior para la nueva placa sin chip, como medida transitoria.

El cambio normativo que exige placas de siete dígitos dejó sin validez a las de seis, originando un grave desabastecimiento en el mercado de motocicletas y mototaxis.

El gremio señaló que, en la actualidad, no existe un cronograma aprobado por el MTC para el cambio de placas en vehículos de la Categoría L. Por lo tanto, la obligación de obtener la nueva placa solo aplica para los vehículos nuevos matriculados desde el 17 de diciembre de 2025.

La AAP coincidió con el gobierno en que el cambio de placas no debe perjudicar a los usuarios que ya cuentan con una placa antigua y pidió que, en el futuro, se garantice un justiprecio para los aproximadamente tres millones de personas que dependen de estos vehículos para su movilidad y sustento.

El sector de motocicletas enfrenta crisis por atraso en distribución de placas

La falta de respuesta por parte del MTC ha llevado a la cancelación de compras y al temor de que aumente la cantidad de motos circulando sin placa, lo que dificultaría el control policial y elevaría los riesgos para la seguridad ciudadana.

La AAP reiteró sus disculpas a los usuarios afectados y pidió una pronta decisión de las autoridades para implementar una solución inmediata que permita regularizar la entrega de placas y restablecer la actividad en el sector.