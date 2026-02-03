‘Melcochita’ desmiente a sus hijas y niega agresión de Monserrat Seminario: “No me pega”

Pablo Villanueva hace aclaración sobre Montserrat Seminario.

El humorista peruano Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, negó haber sido víctima de agresión física por parte de su esposa Monserrat Seminario. La aclaración se produjo luego de que sus hijas mayores afirmaran que el comediante habría sufrido maltrato doméstico, una versión que el propio comediante desmintió.

El artista, en diálogo con el diario Trome, reconoció que realizó acusaciones impulsado por la molestia tras el anuncio de la separación, pero descartó que la madre de sus hijas lo haya golpeado en algún momento.

El conflicto familiar alcanzó notoriedad después de que Melcochita anunciara la ruptura de su matrimonio y acusara públicamente a Monserrat Seminario de haberse apropiado de sus ahorros. “La vez pasada que hablé fue porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami”, expresó.

El artista atribuyó sus declaraciones originales a un malentendido y pidió que el tema no siga escalando, dado el impacto que ha tenido en su salud. Villanueva manifestó que la tensión mediática y familiar le ha provocado malestares físicos, entre ellos presión arterial elevada y dolores de cabeza. “Me están estresando y de repente me pasa algo. Se me ha subido la presión, me duele la cabeza, se me ha hinchado la vena del cuello y quizá me da una embolia”, detalló el humorista, quien aseguró que ya no se encuentra internado y está alojado en la casa de un amigo.

No quiere más enfrentamientos

A lo largo de la conversación, el intérprete insistió en que no desea continuar con la controversia. “No quiero aclarar nada porque ya quiero que pare todo”, expresó.

Melcochita recalcó que, a pesar de las diferencias surgidas tras el anuncio de la separación, se mantiene en contacto con Monserrat Seminario y espera que el tiempo ayude a calmar el ambiente. “Ya he hablado con ella, pero aún tienen que pasar unos días más para hablar en persona, espero que se calmen las cosas”, agregó.

En relación con la administración de sus finanzas, Monserrat Seminario afirmó a que gestionaba el dinero de la familia y lo destinaba a gastos personales, sus hijas y paseos familiares. Por su parte, Villanueva indicó que está revisando en detalle en qué se han utilizado sus recursos. “Ya estoy cuadrando todo, en qué ha gastado y esas cosas”, mencionó el artista en la entrevista.

Las declaraciones de Melcochita buscaron poner fin a las versiones difundidas por sus hijas mayores, quienes aseguraron a la prensa local que el comediante habría sido víctima de maltrato físico. “No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella”, respondió de manera categórica el intérprete, según el diario Trome.

El humorista dejó en claro que no respalda las acusaciones de violencia y pidió que se respete su decisión de mantener la privacidad sobre los asuntos personales.

En los últimos días, la salud de Melcochita se convirtió en tema de preocupación para sus seguidores y el público en general. El humorista reiteró que se encuentra a resguardo y que espera retomar el diálogo con Monserrat Seminario cuando las circunstancias lo permitan.

La ruptura entre Melcochita y Monserrat Seminario

A finales de enero, Monserrat Seminario comunicó entre lágrimas el final de su relación con Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, a través de un video en TikTok. “Voy a cumplir 17 años, bueno iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, expresó, asegurando que la ruptura no responde a un show ni busca publicidad. Según relató, la noticia fue inesperada y se enteró por un mensaje de su expareja.

Por su parte, ‘Melcochita’ confirmó la separación y descartó una infidelidad como causa. El músico señaló que el distanciamiento surgió por asuntos económicos, acusando a Monserrat de no transparentar el manejo de sus ahorros y de haber gastado una suma considerable. “Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, sostuvo.

Mientras Monserrat atribuye la separación a la influencia de los hijos de ‘Melcochita’, ellos rechazan esa versión y remarcan la distancia con la pareja de su padre.

