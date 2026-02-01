Monserrat Seminario denuncia amenazas de muerte tras ruptura con Melcochita: “no le tengo miedo a nadie

Seminario, madre de las hijas menores del sonero, relató que por el bienestar de su familia decidió acudir a las autoridades luego de recibir amenazas, en medio de un ambiente familiar cargado de tensión (TikTok)

La separación entre Monserrat Seminario y Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, sumó un nuevo episodio de alta tensión. Tras hacerse pública la ruptura, la aún esposa del humorista denunció que recibe amenazas de muerte y advirtió que no guardará silencio frente a presiones o intimidaciones.

Sus declaraciones se producen en paralelo a las acusaciones del artista, quien afirmó que sus ahorros desaparecieron durante la relación. En este escenario, ambas versiones revelan un conflicto que trasciende lo sentimental y expone disputas familiares, reclamos económicos y un deterioro profundo del vínculo construido durante casi 17 años.

Amenazas, advertencias y un mensaje directo

Tras la ruptura, Monserrat Seminario denunció amenazas de muerte, afirmó que ya solicitó garantías y dejó en claro que no guardará silencio ante presiones, advertencias o intentos de intimidación desde el entorno familiar. (Instagram)

Monserrat Seminario decidió romper su silencio con declaraciones contundentes. En un mensaje difundido públicamente, afirmó que está siendo intimidada y que ya tomó medidas formales para protegerse. “Me están amenazando de muerte. Me están amenazando y no sé de quién sale eso. Ya pedí garantías. Miedo no le tengo”, expresó, con un tono firme y desafiante.

La madre de las hijas menores de Melcochita señaló que no permitirá que se intente desacreditarla ni amedrentarla para que deje de hablar. “Que no me vengan a amenazarme, porque ahí sí Melcocha se va. Si ella me viene a amenazar, que se atenga las consecuencias. Me manda quien me mande”, advirtió, sin precisar la identidad de quienes estarían detrás de los mensajes intimidatorios.

En su intervención, también lanzó advertencias directas sobre información sensible que, según indicó, ha preferido no divulgar hasta ahora. “Yo hablo cosas que no quiero manchar, porque tu papá se va de picada. Yo divulgo todo y tu papá se va de picada”, sostuvo, dejando entrever un conflicto más amplio que involucra al entorno familiar del artista.

Seminario insistió en que su postura no responde a un afán de confrontación, sino al cansancio acumulado tras meses de tensión. Aseguró que no piensa retroceder ni callar ante presiones externas y que está dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia derivada de su decisión de hablar.

La versión de Melcochita y el quiebre económico

Melcochita explicó que la separación no responde a un desgaste sentimental, sino a un grave conflicto económico, tras asegurar que sus ahorros desaparecieron y que confió durante años la gestión de su dinero. (Instagram)

Del otro lado del conflicto, Melcochita confirmó públicamente el fin de su matrimonio y explicó que la ruptura no se debió a infidelidades ni a un desgaste afectivo, sino a un profundo desencanto relacionado con el manejo de su dinero. El artista afirmó que sus ahorros quedaron en cero y responsabilizó directamente a su esposa.

“Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol”, declaró el comediante, quien aseguró que durante años delegó la administración de sus ingresos.

El músico y humorista, cercano a los 90 años, describió un escenario económico que calificó como crítico. “Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, recomendó, al tiempo que manifestó su intención de iniciar el proceso de divorcio.

Melcochita fue más allá y señaló destinos específicos para el dinero que, según él, desapareció. “En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, afirmó.

En declaraciones posteriores, el artista expresó su malestar emocional y físico por la situación. “Sí, se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia”, sostuvo, reflejando el nivel de deterioro del vínculo y la carga emocional que acompaña el conflicto.

La respuesta de Monserrat y el impacto familiar

Monserrat Seminario negó infidelidades, afirmó que la separación fue decisión del artista y relató el impacto emocional del quiebre, marcado por tensiones familiares y la afectación directa a sus hijas. (Instagram)

Monserrat Seminario respondió a las acusaciones en una transmisión en vivo, donde se mostró visiblemente afectada por la separación. Confirmó que la decisión de terminar la relación fue tomada por Melcochita y negó que se trate de un espectáculo mediático. “Voy a cumplir 17 años, bueno iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, expresó entre lágrimas.

La madre de las hijas del artista descartó la existencia de infidelidades o terceras personas como causa del quiebre. Atribuyó la crisis a rumores y comentarios externos que, según dijo, influyeron en la decisión de su esposo. “No es por una mujer, nada de eso. Todo por chismes, todo por falsos comentarios”, explicó.

En su relato, también mencionó tensiones con miembros del entorno familiar de Melcochita. “Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, señaló, en referencia a personas que, según su versión, habrían intervenido en el conflicto y alimentado la desconfianza.

Uno de los aspectos más sensibles que abordó fue el impacto de la separación en sus hijas. Seminario confesó que intentó en reiteradas ocasiones que el artista regresara al hogar, motivada por el bienestar de las menores. “Ya estoy cansada de estar rogándole, suplicándole, insistiéndole que regrese. Yo lo hago por mis hijas, más por mi chiquita que le está escribiéndole a su papá que regrese, que venga, que esta es su casa también”, relató.

Entre denuncias de amenazas, acusaciones económicas y un conflicto familiar expuesto públicamente, la ruptura entre Monserrat Seminario y Melcochita continúa desarrollándose en un clima de alta tensión, con versiones enfrentadas y un escenario legal y personal aún abierto.