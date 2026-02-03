Perú

Hija de Monserrat Seminario la defiende en vivo y la hace llorar: “No han visto cómo cuida a mi papá”

La adolescente intervino en una transmisión en vivo para respaldar a su madre en medio de la separación con Melcochita y las duras críticas en redes

La menor negó que su madre se haya aprovechado del cómico y reveló cómo era la convivencia familiar. Infobae Perú / Captura: TikTok.

La separación entre Melcochita y Monserrat Seminario continúa generando una fuerte repercusión pública, no solo por las acusaciones cruzadas que rodean el fin de su relación, sino también por el impacto emocional que la exposición mediática ha tenido en sus hijas.

Esta vez, el foco de atención se centró en una de las menores, de 15 años, quien decidió intervenir de manera inesperada durante una transmisión en vivo de su madre para salir en su defensa y relatar cómo era la convivencia familiar con el reconocido cómico.

La intervención de la adolescente se produjo en medio del ‘live’ que realizaba Monserrat, quien viene siendo duramente cuestionada en redes sociales tras las versiones que la señalan como interesada únicamente en el dinero de Melcochita. Con voz firme, pero visiblemente afectada, la menor tomó la palabra para rechazar los comentarios que circulan en plataformas digitales y desmentir que su madre se haya aprovechado de su padre.

Monserrat Seminario rompe en llanto
Monserrat Seminario rompe en llanto tras defensa de su hija de 15 años en medio del escándalo con Melcochita.

La defiende

No me gusta que la gente diga esas cosas. Que quiere su dinero, cuando no han visto cómo mi mamá cuida a mi papá”, expresó la adolescente, marcando distancia de las acusaciones que se han difundido en los últimos días. Según su testimonio, Monserrat siempre estuvo pendiente de la salud y el bienestar del cómico, incluso en los detalles más cotidianos de su rutina diaria.

La hija de la pareja continuó su relato destacando los cuidados permanentes que su madre brindaba a Melcochita dentro del hogar. “Siempre le dice ‘oye, toma tus pastillas, no te olvides’”, añadió, reforzando la idea de que existía una preocupación constante por su estado físico y emocional.

En su intervención, la adolescente también dejó en claro que la separación no solo afecta a los adultos involucrados, sino que ha impactado profundamente a los hijos. “Yo también extraño a mi papá, somos sus hijos también y le digo que lo quiero”, manifestó, recordando que detrás del conflicto mediático hay una familia que atraviesa un proceso doloroso.




Monserrat Seminario rompe en llanto

Las palabras de la menor provocaron que Monserrat Seminario rompiera en llanto en plena transmisión. La aún esposa de Melcochita no pudo contener la emoción al escuchar a su hija defenderla públicamente y expresar el sufrimiento que le genera la distancia con su padre. Entre lágrimas, Monserrat cuestionó con dureza los ataques que recibe su familia a través de redes sociales y pidió mayor empatía frente a una situación que, según dijo, ha sido completamente desvirtuada.

Ya escucharon a una niña de quince cómo se siente y a mí me duele bastante cómo sufren mis hijas”, expresó Monserrat, visiblemente afectada. Acto seguido, dirigió un mensaje directo a quienes la critican sin conocer la realidad de su hogar. “Ustedes, como no tienen corazón, critican a la gente porque no saben la realidad, se dejan llevar por estupideces y comentarios”, afirmó, dejando en evidencia el desgaste emocional que atraviesa.

La esposa del cómico también explicó que ha optado por mantener silencio en varias oportunidades, no por falta de argumentos, sino por una decisión consciente vinculada al estado de salud de Melcochita y al bienestar de sus hijas. En ese sentido, pidió frenar los ataques y comentarios negativos que, según indicó, solo agravan una situación ya compleja.




Yo no hablo porque mi esposo está mal, quiero que él esté tranquilo, por favor, evítense malos comentarios”, señaló Monserrat, apelando a la sensibilidad del público. En su mensaje, recalcó además el vínculo familiar que existe entre sus hijas y el humorista, respondiendo a quienes cuestionan ese lazo. “Ya escucharon, habló mi hija, que también es hija de mi esposo por si no saben”, añadió.

Monserrat cerró su intervención con una reflexión cargada de fe y resignación, asegurando que el tiempo se encargará de esclarecer los hechos. “En esta vida todo se paga, hay un solo Dios y todo caerá por su propio peso”, afirmó.




