Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

La estabilidad sentimental de 'Melcochita’ y Monserrat Seminario llegó a su punto más crítico tras 17 años de convivencia. Fue la propia Monserrat quien, visiblemente afectada y entre lágrimas, confirmó en un live de TikTok que el reconocido sonero la dejó.

“Voy a cumplir 17 años, bueno iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, declaró, dejando claro que la separación no era parte de algún show mediático, sino una decisión que la tomó por sorpresa.

La transmisión, compartida por una de las hijas de Melcochita, generó una ola de reacciones entre los seguidores y los medios de espectáculos, quienes siguieron de cerca cada palabra de la protagonista.

“No es show”: la separación se hace pública en redes

Durante la emotiva transmisión, Monserrat Seminario detalló que Pablo Villanueva —más conocido como Melcochita— le había propuesto terminar la relación a través de un mensaje, sugiriendo que era mejor separarse.

“Ya no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (…) Me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show”, enfatizó, dejando en claro la seriedad de la situación.

Monserrat confesó que nunca antes había utilizado plataformas digitales para hablar de temas tan íntimos, pero que en esta ocasión sentía la necesidad de compartir el difícil momento que atraviesa.

Motivo de la separación: “No es por otra mujer”

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la ruptura no se debió a infidelidades ni a la aparición de terceras personas. Monserrat fue tajante al negar la existencia de una “manzana de la discordia” y atribuyó la crisis a rumores y chismes que, según ella, habrían minado la confianza de la pareja.

“No es por una mujer, nada de eso (…) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un EN VIVO, diciendo mis problemas (…) Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, explicó, sugiriendo que la mala relación con algunos familiares de Melcochita habría influido en la decisión final.

Melcochita y Monserrat Seminario: una relación marcada por la polémica

El vínculo entre Melcochita y Monserrat Seminario comenzó hace casi dos décadas, cuando él tenía 69 años y ella 26. Se conocieron en Catacaos, en circunstancias que generaron controversia, ya que Pablo Villanueva aún estaba casado con su exesposa, Mery Espinoza.

A pesar de los conflictos iniciales, la pareja logró consolidar su relación y, tras seis años juntos, se casaron por religioso en 2013 y por civil en 2017, en Piura.

A lo largo de los años, ambos enfrentaron momentos difíciles, incluyendo la opinión pública y la diferencia de edad, pero supieron mantenerse juntos y formar una familia.

Tensiones familiares y bloqueos en redes

Durante el live, Monserrat mencionó los roces con algunos hijos mayores de Melcochita y reconoció que la relación con ellos nunca fue buena.

“Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, señaló, sugiriendo que la falta de entendimiento con parte de la familia política también jugó un papel en el distanciamiento de la pareja.

Reacciones en redes: solidaridad y sorpresa

El llanto desconsolado de Monserrat Seminario no pasó desapercibido. Usuarios en TikTok y otras redes sociales reaccionaron con mensajes de apoyo, mientras que muchos expresaron sorpresa por la repentina separación de una de las parejas más emblemáticas de la farándula peruana.

Comentarios como “Fuerza, Monserrat”, “El amor no siempre es fácil”, y “Ojalá puedan solucionar sus diferencias” inundaron las plataformas, reflejando el impacto emocional de la noticia en el público.

¿Habrá reconciliación?

Por ahora, la separación parece definitiva según las palabras de Monserrat, quien recalcó que no se trata de una estrategia mediática ni de un simple desacuerdo pasajero. Sin embargo, los seguidores de la pareja mantienen la esperanza de que puedan retomar el diálogo y encontrar una solución para la familia.

Mientras tanto, el desenlace de esta historia sigue siendo incierto y queda a la expectativa de futuras declaraciones de Pablo Villanueva, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura.

