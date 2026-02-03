Perú

Hoy 4 de febrero habrá corte de agua en tres distritos de Lima: zonas y horarios, según Sedapal

La empresa estatal informó queel servicio se verá interrumpido en distinto sectores de la capital, debido a tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura

Hoy, miércoles 4 de febrero, Sedapal ejecutará una suspensión temporal del servicio de agua potable en tres distritos de Lima Metropolitana, afectando a numerosas familias en diversas zonas de Ate, Los Olivos y San Miguel.

El corte de agua responde a trabajos programados de limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, según la información oficial divulgada por la empresa estatal de agua y saneamiento.

Las interrupciones tendrán una duración variable de entre 8 y 12 horas, dependiendo del sector, y se realizarán durante todo el día miércoles.

La programación de estos cortes responde a mantenimientos indispensables para asegurar la calidad y continuidad del servicio en sectores estratégicos de la capital. Sedapal detalló que el proceso de limpieza y empalme busca prevenir posibles contaminaciones y garantizar el abastecimiento adecuado a largo plazo.

En el comunicado difundido, la entidad señaló las áreas específicas que quedarán sin suministro temporal, así como los horarios en los que se prevé la reposición del agua.

Ate

De acuerdo con la información oficial, en el distrito de Ate se han identificado dos sectores con suspensión del servicio:

  • Sector 164 (de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.)

- A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa

- Cuadrante: A.H. Los Libertadores, A.H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Cerro Candela, A.H. Los Conquistadores, A.H. Vencedores del Cementerio Vitarte

  • Sector 165 (de 1:00 p.m. a 11:50 p.m.)

- Urb. Santa Rosita I, II y III

- Asoc. Santa Martha

- Urb. La Alameda de Riviera

- Asoc. El Rosal

- Asoc. Las Gardenias I, II y III

- Asoc. 1 de Mayo

- Urb. San Elvira

- Asoc. El Acuario

- Urb. El Sol

- Urb. Las Flores

- Asoc. San Felipe

- Asoc. La Riviera

- Asoc. Santa Mercedes

- Asoc. San José

- Asoc. Las Malvinas

- Asoc. Brisas del Mantaro I y II

La suspensión se realizará en lapsos que alcanzan hasta las 12 horas, una de las más extensas programadas para esta jornada.

Los Olivos

El distrito de Los Olivos enfrentará una interrupción del servicio de agua potable el miércoles 4 de febrero durante ocho horas, entre las 12:00 p.m. y las 8:00 p.m., conforme al esquema anunciado por Sedapal. Las áreas afectadas corresponden al Sector 86 y abarcan:

  • Urb. La Floresta de Pro
  • A.H. Los Olivos de Pro sector C
  • Asoc. Los ángeles de San Diego, II etapa
  • Asoc. Viv. Paraíso Dorado I
  • Asoc. Viv. Rinconada de Pro
  • Urb. Las Casuarinas de San Diego
  • Urb. Pro 7mo sector
  • Urb. San Diego 1ra y 2da etapa VIPOL
  • Urb. San Diego 1ra etapa
  • Urb. Santísima Cruz de San Diego

Estos cortes se efectúan para avanzar en la limpieza de reservorios de almacenamiento, una medida periódica que permite mantener los estándares de potabilidad del agua distribuida en la capital.

San Miguel

En el distrito de San Miguel, la suspensión se dará por trabajos de empalme de tuberías y afectará al Sector 46 en diferentes barrios y urbanizaciones. El corte se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., sumando doce horas sin servicio. Las zonas comprendidas son:

  • Urb. Paulo VI
  • Urb. San Miguelito
  • Urb. Santa Eulalia
  • Urb. Udima
  • Urb. Yamillé
  • Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla
  • A.H. Las Palmeras
  • C.H. Julio C. Tello
  • C.R. Lima
  • Urb. Huertización de San Miguel
  • Urb. Huertización Fundo San Miguel
  • Urb. Libertad
  • Urb. Pando 4ta, 5ta y 7ma etapa

Sedapal informó que estos trabajos buscan mejorar la infraestructura de distribución de agua potable y minimizar los riesgos de fugas o averías en la red.

Recomendaciones ante el corte de agua

Frente a la suspensión programada, la empresa estatal sugiere a los usuarios tomar precauciones, como almacenar agua en recipientes limpios y tapados para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de corte. Recomienda, además, no dejar abiertas las llaves para evitar desperdicios una vez restablecido el servicio y verificar el estado de las conexiones internas para prevenir filtraciones o daños.

El organismo pone a disposición el número de Aquafono (01) 317-8000 para atender consultas sobre la suspensión y recuerda tener a la mano el número de suministro al momento de comunicarse. En todos los casos, Sedapal insiste en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y mantener la calma ante eventuales demoras en la reposición total del servicio, puesto que podrían presentarse trabajos adicionales para asegurar la calidad del suministro.

La compañía subraya que los trabajos de mantenimiento y empalme son parte de un plan regular dirigido a mantener la operatividad de la red de agua potable en la ciudad. El restablecimiento del servicio se dará de manera progresiva en cada sector, conforme se concluyan los procedimientos programados para la jornada del miércoles.

