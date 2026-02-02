Las diferencias en la ejecución de recursos Merese entre Sedapal, SEDALIB, SEDACUSCO y otras EPS reflejan desigualdad en la gestión de proyectos de agua.

Las EPS Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) ya no podrán mantener los fondos Merese retenidos sin ejecutar, luego de la emisión de un reciente decreto del Poder Ejeucitov que impone controles más rigurosos y obliga a transferir los recursos no utilizados a entidades especializadas en conservación ambiental, como el OEFA, SERFOR y SERNANP.

El Decreto Legislativo N.º 1706, publicado el 30 de enero, cambia el esquema de administración de los fondos Merese (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos) en las empresas de agua potable y saneamiento del país, como Sedapal.

La norma exige una ejecución mínima y establece que, si no se cumplen los parámetros, los saldos deberán transferirse a entidades dedicadas a la conservación. El objetivo es evitar que recursos destinados a la protección del agua queden inactivos en las cuentas de las empresas.

¿Sabía usted que los usuarios de agua financian la conservación de ecosistemas a través de las EPS?

Los fondos Merese son un mecanismo que conecta a los usuarios del agua con quienes cuidan los ecosistemas que la generan. Cada usuario paga una tarifa en su recibo que se destina a proyectos de forestación, restauración de bofedales y siembra de agua. Esta gestión está bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente (MINAM), que mantiene un registro único para asegurar la transparencia de estos acuerdos.

La nueva regulación busca que el dinero recaudado se use realmente en acciones de conservación. Las EPS que no ejecuten al menos el 25% de los fondos programados en un año y acumulen una reserva igual o mayor a S/1 millón estarán obligadas a transferir los recursos no utilizados a fondos nacionales o entidades especializadas en gestión de ecosistemas hídricos. El plazo para hacer esta transferencia es de 90 días luego de la verificación y notificación de Sunass, el ente regulador.

Durante el último semestre, las empresas fuera de Lima ejecutaron solo el 20,9% de su presupuesto Merese, según Sunass.

Sunass: Sedapal y otras EPS mantienen baja ejecución de fondos Merese

El contexto actual en la ejecución de inversiones da cuenta de la importancia de estas modificaciones. De acuerdo con el Reporte de Inversiones de Sunass del primer semestre de 2025, los resultados muestran marcadas diferencias entre empresas.

Sedapal ejecutó el 41,1% de su presupuesto total asignado -incluido Merese-, porcentaje inferior al de años previos por la menor presencia de grandes proyectos. No obstante, la empresa sigue liderando la gestión de obras de agua y alcantarillado a gran escala.

La baja ejecución de los fondos Merese se relaciona con la falta de personal capacitado, trabas administrativas y demoras en contrataciones públicas.

En el resto del país, las EPS ejecutaron en conjunto S/133 millones, lo que representa el 20,9% de lo presupuestado. Entre las empresas Grandes 1 (G1), SEDALIB y SEDACUSCO lograron un avance del 23%, mientras que otras, como EPS Tacna y GRAU, reportaron cifras más bajas.

En el grupo Grandes 2 (G2), la ejecución llegó a S/44,1 millones (19,2%), con Agua de Tumbes y SEMAPACH entre las más eficientes. Las empresas medianas y pequeñas se mantuvieron en niveles bajos, con ejecuciones del 18% y 18,4%, respectivamente.

¿Falta de personal capacitado en Sedapal y las otras EPS de agua potable en Perú?

Las causas de este bajo rendimiento tienen que ver con la falta de personal capacitado, dificultades administrativas y trabas en los procesos de contratación pública, según la Sunass. Muchas inversiones no se concretan a tiempo por retrasos en expedientes técnicos o por procesos de adjudicación fallidos.

Con el nuevo decreto, Sunass asume una función más activa en la fiscalización, presionando a las empresas a mejorar su planificación y ejecución. Para Sedapal y otras grandes operadoras, el cambio implica ajustar sus procesos para cumplir con las nuevas exigencias y evitar la transferencia obligatoria.

El uso de los fondos y sus rendimientos queda restringido únicamente a actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, según los programas aprobados por Sunass.