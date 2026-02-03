‘Los Pulpos’ amenazan con atentados a generales de la PNP tras caída de Keysi Salvatierra

La Policía Nacional del Perú advirtió sobre una posible escalada de violencia en Trujillo como represalia por la captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja del cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, alias ‘Jhonsson Pulpo’. Así lo reveló el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien señaló que la información proviene de reportes de inteligencia en curso.

Según explicó, la captura de Salvatierra en Bolivia habría activado planes de venganza que incluyen atentados con explosivos en la capital liberteña. “La inteligencia ha dado a conocer de que se estarían realizando la explosión de artefactos de dinamita y demolición en la ciudad de Trujillo en represalia, en venganza por esta captura de Keisy Salvatierra”, afirmó.

‘Los Pulpos’ planean represalias por caída de Keysi Salvatierra, advierte la Policía

Amenazas directas contra Revoredo y Moreno Panta

Además de los posibles atentados en Trujillo, Arriola confirmó que existen amenazas concretas contra altos jefes policiales. Entre los blancos identificados figuran el general Víctor Revoredo y el general Franco Moreno Panta, este último destacado en La Libertad.

“Así como se atentarían contra jefes policiales, entre los cuales se habían fijado al general Revoredo y a Franco Moreno, que está en La Libertad”, sostuvo el comandante general.

Coroneles Franco Moreno Panta y Víctor Revoredo. Ambos fueron ascendidos al grado de general PNP | Foto captura: El País

Estas amenazas se enmarcan en un contexto de presión criminal contra la Policía, luego de golpes recientes a la estructura de ‘Los Pulpos’. Arriola indicó que, frente a este escenario, se han activado protocolos especiales para anticipar cualquier ataque. “Se están tomando todas las medidas, se adecúan todas las situaciones de contrainteligencia y de inteligencia para poder estar al frente”, señaló.

Hallazgos en Lima refuerzan alerta policial

Como antecedente clave, Arriola recordó el hallazgo de una fotografía del general Revoredo en un búnker criminal intervenido en Lima, acompañada de cartuchos y otras sustancias. Para la PNP, este hecho confirma que las amenazas han pasado del plano discursivo a señales más concretas.

“Acá ya hay una amenaza evidente contra el general Víctor Revoredo, que se ha encontrado este plástico con esta fotografía y estos cartuchos, pero además con estas sustancias, con lo que ya se está materializando lo que se tiene en conocimiento por inteligencia”, explicó.

Hallan búnker con indicios de brujería contra el general Víctor Revoredo

El comandante general subrayó que, pese a estas amenazas, la Policía mantiene sus operaciones sin pausa. “Nosotros bajo cualquier circunstancia seguimos trabajando mañana, tarde, noche y madrugada”, concluyó.

Revoredo responde

El general Víctor Revoredo aseguró que la organización criminal ‘Los Pulpos’ ha sufrido golpes sostenidos como resultado de una investigación policial que se extendió por más de siete meses y que permitió desarticular piezas clave de su estructura. Según explicó, el trabajo de la Policía Nacional del Perú se basó en acciones de inteligencia silenciosas, seguimientos prolongados y coordinación internacional.

Revoredo señaló que las capturas alcanzaron a integrantes centrales del grupo, tanto en el extranjero como en el país, debilitando sus redes de apoyo, refugio y financiamiento.

El jefe policial remarcó que la caída de Keysi Salvatierra Vigo representa un golpe a la organización y a sus cabecillas. En ese contexto, dirigió un mensaje directo a Jhonsson Pulpo, cuestionando su accionar y su fuga.

“Y yo siempre le digo, sin triunfalismo, Johnson, no seas cobarde, porque es un cobarde. Ha dejado a una niña. Porque hasta eso niega”.