Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla de ‘Los Pulpos’, llegó a Lima y será trasladada a Trujillo

Keysi Salvatierra, pareja del cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos', fue capturada en Bolivia y trasladada a Lima. La mujer era buscada por la Interpol por su presunta participación en secuestros y otros delitos. | VIDEO: 24 Horas

El cerco sobre la organización criminal más sanguinaria del norte del país empieza a cerrarse. Tras ser expulsada de Bolivia y entregada a las autoridades peruanas, Keysi Alessandra Salvatierra Vigo arribó a Lima bajo custodia policial.

La pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de “Los Pulpos”, ya se encuentra en la sede de la Dirincri, donde es sometida a las primeras diligencias antes de su inminente traslado a la ciudad de Trujillo, centro de operaciones de la banda donde se dictó su orden de captura internacional.

La ruta de escape y el retorno al territorio peruano

La captura de Salvatierra ha permitido a la Policía Nacional reconstruir la ruta que utilizó para eludir la justicia durante años. Según información de inteligencia, la mujer habría abandonado el Perú inicialmente junto al cabecilla de la organización, alias “Pulpo”, con destino a Chile. Sin embargo, su estancia en el país sureño fue solo una parada. Posteriormente, la pareja se desplazó hacia La Paz, Bolivia, ciudad donde finalmente fue ubicada y detenida por las autoridades locales en coordinación con la PNP.

Tras su captura y posterior expulsión del territorio boliviano, Salvatierra inició un retorno custodiado que la llevó primero a la ciudad de Juliaca, en la región Puno. De allí, fue trasladada hacia la capital para quedar bajo resguardo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). El itinerario final de la procesada culminará en Trujillo, donde deberá enfrentar las investigaciones y procesos judiciales correspondientes por su presunta vinculación con la red de secuestros agravados que opera en La Libertad.

Una pieza clave para los secuestros

Para la Policía Nacional, la mujer cumplía funciones operativas determinantes. En sus inicios en Trujillo, desempeñaba el rol de “marcadora”, seleccionando a víctimas con alto poder adquisitivo para asaltarlas de forma violenta. Sin embargo, su perfil evolucionó hacia delitos más lesivos como el secuestro agravado.

Uno de los casos más emblemáticos que pesa en su contra es el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora de El Porvenir, ocurrido en noviembre de 2021. La organización criminal exigió 500 mil dólares por su rescate tras interceptarlo en un mercado local.

Keysi Salvatierra ya está en Lima. Pareja del cabecilla de ‘Los Pulpos’ será trasladada a Trujillo bajo máxima seguridad. Foto: 24 Horas/Captura de video

La PNP sostiene que Salvatierra, junto a otra integrante conocida como “Talía”, fue la responsable de la selección y el reglaje de la víctima, quien permaneció catorce días en cautiverio antes de ser liberado tras un pago parcial. La mujer también enfrentará cargos por su participación en atentados con artefactos explosivos contra instituciones del Estado en La Libertad.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, la calificó como un “personaje irrecuperable” que ejecutaba órdenes directas de la cúpula de “Los Pulpos” para sembrar el terror en el norte del país.

El mensaje de la PNP al cabecilla prófugo

Durante la presentación de la detenida, el general Revoredo envió un mensaje directo y desafiante al cabecilla Jhonsson Cruz Torres, por quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de medio millón de soles:

“Entrégate, cobarde. Dale tu apellido a esta niña que has dejado abandonada y que procreaste. Te vamos a capturar, Jhonsson, donde te vayas, cueste lo que cueste”, sentenció el jefe policial ante la prensa.

El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y la Policía logró capturar a su pareja en Bolivia. (Foto: Composición - Infobae)

La captura de Keysi Salvatierra no solo debilita el entorno más cercano de ‘Jhonsson’, sino que abre una nueva línea de investigación para las autoridades. A través de la extracción de información de sus dispositivos y su propia manifestación, la policía espera obtener datos precisos sobre el paradero actual del líder de “Los Pulpos”, quien continúa dirigiendo extorsiones y atentados desde la clandestinidad internacional.