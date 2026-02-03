Perú

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

Juan Esteban Ganoza Temple no es el único peruano que aparece en los correos. El economista y excandidato presidencial también es mencionado en distintos documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Hernando de Soto. Créditos de
Hernando de Soto. Créditos de foto: DeMorgen/Eric de Mildt

La reciente publicación de millones de páginas provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la red de Jeffrey Epstein expuso nuevos nombres y detalles que alimentan la controversia global sobre sus vínculos con el poder. Entre los documentos divulgados, destaca la mención hacia Hernando de Soto, economista peruano reconocido internacionalmente, en un intercambio privado que revela el nivel de decepción que generó su encuentro con uno de los círculos allegados a Epstein.

En un correo electrónico que data del 1 de febrero de 2010, una de las interlocutoras de Ghislaine Maxwell escribió: “Me reuní con Hernando de Soto, supuestamente uno de los grandes economistas vivos del mundo. Realmente decepcionante, parece una estafa. Tiene una buena idea que parte del sentido común y no es tan creativa. Además, me invitó a salir, qué asco. He estado leyendo las solicitudes de patentes extranjeras en otros países y he encontrado algunas cosas geniales. Deberíamos hablar de ellas solo por diversión porque son geniales. Algunas muy prácticas. Creo que algunas podrían adaptarse”. El mensaje, que parte de la correspondencia filtrada bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, fue reenviado al propio Epstein.

Correo reenviado a Epstein, publicado
Correo reenviado a Epstein, publicado por el Departamento de Justicia de EE.UU.

No fue la única vez en la que su nombre salió a colación. En la planificación de un recorrido por África del expresidente Bill Clinton, también aparece Hernando de Soto como parte de los invitados que se unirían en Accra, Ghana, junto a figuras como Kevin Spacey, Casey Wasserman y varios colaboradores del exmandatario estadounidense.

La presencia de De Soto respondía, tal como consta en noticias que datan del 2002, en el lanzamiento de una nueva iniciativa para promover e incorporar los bienes de las personas de bajos recursos (sus viviendas y negocios) a un sistema de propiedad legal, brindándoles una base más sólida para la inversión y el crecimiento económico.

Correo donde también aparece el
Correo donde también aparece el nombre de Hernando de Soto.

El caso Epstein, que involucra a políticos, empresarios, celebridades y miembros de la realeza internacional, ha puesto bajo escrutinio a decenas de figuras públicas. La publicación de 180.000 imágenes y 2.000 videos, junto con miles de correos electrónicos y registros de vuelos, ha dejado al descubierto la amplitud de las relaciones y la naturaleza de las conversaciones entre los integrantes del círculo cercano del financiero.

Vale mencionar que, en el contexto de la investigación, la mención a Hernando de Soto no implica vínculos con delitos ni participación en actividades ilícitas, pero sí muestra cómo el entorno de Epstein evaluaba y seleccionaba aliados y colaboradores. El episodio es un reflejo de la manera en que las figuras de alto perfil quedaban expuestas a juicios personales y políticos en un entramado donde la reputación podía verse afectada por una simple opinión compartida en privado.

Infobae Perú intentó comunicarse con el economista, a fin de obtener su descargo. No obstante, hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.

La publicación de los archivos sigue generando controversia y mantiene la atención sobre la magnitud de la red tejida por Epstein y Maxwell, así como sobre el impacto que estos documentos pueden tener en la imagen pública de quienes aparecen mencionados, incluso de manera tangencial.

Un documento incluido en la
Un documento incluido en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el domingo 1 de febrero de 2026, muestra el informe del 6 de julio de 2019, cuando Epstein fue detenido. (AP Foto/Jon Elswick)

¿Qué otro peruano aparece en la lista?

Dentro de los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein, también figura Juan Esteban Ganoza Temple. Este empresario peruano aparece involucrado en una serie de correos electrónicos de 2002, en los que Ghislaine Maxwell coordina con él la agenda de actividades del entonces príncipe Andrés durante su visita oficial a Perú. Los mensajes muestran la participación activa de Ganoza Temple en la organización de recorridos turísticos y encuentros sociales para el miembro de la realeza británica, incluyendo la visita a las líneas de Nazca y la selección de compañías para eventos privados.

La documentación revela frases que enfatizaban la necesidad de confidencialidad y discreción en torno a los invitados y actividades, un patrón común en las comunicaciones del entorno de Epstein. Aunque Ganoza Temple negó en 2020 cualquier vínculo con actividades ilícitas, los nuevos correos lo ubican como facilitador logístico y social en coordinación directa con Maxwell, reforzando el debate sobre el alcance de la red de contactos involucrados en el escándalo.

Hernando de SotoJeffrey Epsteinperu-politica

