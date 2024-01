Jeffrey Epstein: ¿quién es el empresario peruano que figura en la ‘lista negra’ del difunto pedófilo?

Fuente: América TV

Por orden de la justicia estadounidense, en los próximos días será divulgada una larga lista de personas que se asociaron con el magnate Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.

Las revelaciones pueden arrojar nuevas luces sobre la red de pedofilia que entabló con su mano derecha, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por procurar menores con fines sexuales al financiero, vinculado a figuras de alto perfil del mundo de la política, los negocios y la realeza.

La jueza Loretta Preska, de la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, dispuso que a partir de este lunes se divulguen cientos de documentos que habían permanecido sellados por mucho tiempo como parte de un acuerdo en una demanda civil presentada en 2015 por Virginia Giuffre, sobreviviente de los abusos.

Giuffre —ahora madre de tres hijos y residente en Australia— demandó por difamación a Maxwell por llamarla “mentirosa” cuando alegó que el millonario la había traficado sexualmente bajo su complicidad cuando era adolescente. El caso se cerró tras un acuerdo privado en 2017.

De acuerdo con su testimonio, también fue forzada a mantener relaciones sexuales en Londres y Nueva York con el príncipe Andrés de Inglaterra, con quien llegó a un trato económico antes de que instalara un juicio en Nueva York.

Según la BBC, la nómina incluirá casi 200 nombres de imputados, otros que formularán acusaciones y algunos testigos potenciales. El expresidente estadounidense Bill Clinton es mencionado más de 50 veces en los documentos judiciales, recoge ABC News, pero no hay ninguna implicación de ilegalidad. Asimismo, algunas de las víctimas permanecerán en el anonimato.

Después de la muerte de Epstein, la fiscalía federal de Manhattan indicó que se centraría en el cargo de conspiración contra el magnate, lo que podría permitir acusar a cualquier otra persona involucrada en operar para la vasta red de pedofilia, apunta CNN.

‘Lista negra’ de 2020

Ya en 2020, durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd —asfixiado hasta la muerte en Minnesota por un agente policial—, el grupo de hackers Anonymous había publicado una ‘lista negra’ de personalidades ligadas a Epstein.

La nómina, o “libro negro pirateado”, contenía nombres de reconocidos personajes, además de su localización, dirección de correo y algunas observaciones. Anonymous especificó que, aunque no era incriminatoria, los citados podrían haber conocido lo que Epstein hacía y qué tipo de persona era.

Donald Trump, quien era presidente por entonces, su exesposa Ivana y su hija Ivanka, aparecían en el documento filtrado junto con la actriz Naomi Campbell y John Casablancas, “socio de Trump y agente de modelos de Ivanka”. De igual modo, figuraba el empresario trujillano Juan Esteban Ganoza Temple, de quien se leía especificaciones como “amigo en NY” (Nueva York) o “cuando en NY”, además de una dirección web (neira.com.pe) y otro domicilio en el distrito limeño de San Isidro.

En diálogo con América Noticias, Ganoza admitió que conoció a Maxwell en los ochenta, cuando residía en Nueva York; negó haber asistido a las reuniones o “a la infame isla” West Palm Beach, Miami, donde Epstein abusaba de menores; y ratificó que la socialité se encargaba de manejar la agenda del magnate.

“Sé que he estado [incluido en la lista] como amigo de ella [...] Yo jamás he asistido a ninguno de estos eventos que son abominables para mí, deplorables completamente, y jamás he conocido la isla ni ninguna de sus reuniones”, aseguró entonces.

Maxwell sería detenida al mes siguiente, en julio de 2020. El documental ‘Asquerosamente rico’ (Netflix) expuso cómo se ganaba la confianza de las víctimas, llevándolas de compras o al teatro, y después las persuadía para que Epstein las abusara en sus residencias.

Según un informe del New York Times publicado en 2019, el material sobre Epstein fue descubierto por el periodista Nick Bryant y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo describió como “un pequeño libro encuadernado”. Algunos nombrados declararon al diario que no tenían idea de por qué fueron registrados.